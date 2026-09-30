Η Harley-Davidson συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της γκάμας της, παρουσιάζοντας την Pan America 1250 Special 2026: μία μοτοσικλέτα που συνδυάζει τον αυθεντικό χαρακτήρα της αμερικανικής μάρκας με τις δυνατότητες ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου adventure μοντέλου.

Σχεδιασμένη για αναβάτες που δεν θέλουν να περιορίζονται, η Pan America 1250 Special προσφέρει υψηλή απόδοση, προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και εξοπλισμό που της επιτρέπει να ανταποκρίνεται με την ίδια αυτοπεποίθηση τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα μεγάλα ταξίδια ή στις απαιτητικές διαδρομές.

Πρόκειται για μία Harley-Davidson διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει, χωρίς όμως να χάνει την ισχυρή προσωπικότητα και την premium ταυτότητα που χαρακτηρίζουν τη μάρκα.

Revolution Max 1250: 150 ίπποι για κάθε διαδρομή

Στην καρδιά της Pan America 1250 Special βρίσκεται ο υγρόψυκτος V-Twin κινητήρας Revolution Max 1250, χωρητικότητας 1.252 κ. εκ.

Με απόδοση 150 ίππων στις 8.750 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 128 Nm στις 6.750 σ.α.λ., ο κινητήρας προσφέρει άμεση απόκριση, ισχυρή επιτάχυνση και ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα λειτουργίας. Η απόδοσή του επιτρέπει στην Pan America να κινηθεί με άνεση στον αυτοκινητόδρομο, να πραγματοποιήσει ασφαλείς προσπεράσεις και να διατηρήσει τον έλεγχο όταν η διαδρομή συνεχίζεται εκτός ασφάλτου.

Ο Revolution Max λειτουργεί παράλληλα ως δομικό μέρος του πλαισίου, συμβάλλοντας στη μείωση του συνολικού βάρους. Το αποτέλεσμα είναι μία μοτοσικλέτα με πιο άμεση συμπεριφορά και καλύτερη διαχείριση της δύναμης σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Ημιενεργές αναρτήσεις που προσαρμόζονται στον αναβάτη

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της Pan America 1250 Special είναι το προηγμένο σύστημα ημιενεργών αναρτήσεων.

Το ανεστραμμένο πιρούνι των 47 mm διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενη απόσβεση, ενώ το πίσω αμορτισέρ προσφέρει αυτόματη ηλεκτρονική ρύθμιση προφόρτισης και προσαρμοζόμενη απόσβεση συμπίεσης και επαναφοράς.

Το σύστημα παρακολουθεί διαρκώς τις συνθήκες του δρόμου και προσαρμόζει τη λειτουργία των αναρτήσεων, προσφέροντας σταθερότητα, άνεση και καλύτερο έλεγχο είτε η μοτοσικλέτα κινείται σε ομαλή άσφαλτο είτε σε μία πιο απαιτητική διαδρομή.

Η διαθέσιμη τεχνολογία Adaptive Ride Height χαμηλώνει αυτόματα τη μοτοσικλέτα όταν σταματά, διευκολύνοντας τον αναβάτη να πατήσει με μεγαλύτερη σιγουριά στο έδαφος. Όταν η μοτοσικλέτα ξεκινήσει, το σύστημα επαναφέρει το κατάλληλο ύψος, διατηρώντας την απαιτούμενη απόσταση από το έδαφος.

Εργονομία και έλεγχος χωρίς συμβιβασμούς

Η θέση της σέλας μπορεί να ρυθμιστεί στα 850 ή 875 mm, επιτρέποντας στον αναβάτη να προσαρμόσει την εργονομία στις ανάγκες του.

Με βάρος 263 κιλά σε κατάσταση λειτουργίας, η Pan America 1250 Special διατηρεί μία ισορροπημένη αίσθηση για την κατηγορία της, ενώ η σωστή κατανομή της μάζας βοηθά τόσο στον έλεγχο στις χαμηλές ταχύτητες όσο και στη σταθερότητα σε υψηλότερους ρυθμούς.

Οι τροχοί 19 ιντσών εμπρός και 17 ιντσών πίσω, σε συνδυασμό με τα ελαστικά Michelin Scorcher Adventure, προσφέρουν πρόσφυση και προβλέψιμη συμπεριφορά σε διαφορετικές επιφάνειες. Προαιρετικά διατίθενται και ακτινωτοί τροχοί αλουμινίου χωρίς σαμπρέλα, για αναβάτες που θέλουν να αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο τις εκτός δρόμου δυνατότητες της μοτοσικλέτας.

Τεχνολογία που λειτουργεί υπέρ του αναβάτη

Η Pan America 1250 Special διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής TFT 173 mm, μέσω της οποίας ο αναβάτης έχει άμεση πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες και στις ρυθμίσεις της μοτοσικλέτας.

Το πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων περιλαμβάνει επιλέξιμα Riding Modes, Cornering ABS, Traction Control, ηλεκτρονικά συνδυασμένη πέδηση, σύστημα ελέγχου ολίσθησης κατά την επιβράδυνση, Hill Hold Control και σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών.

Ο προσαρμοζόμενος εμπρός φωτισμός Daymaker LED μεταβάλλει τη λειτουργία του ανάλογα με την κλίση της μοτοσικλέτας, φωτίζοντας καλύτερα το εσωτερικό της στροφής. Πρόκειται για μία τεχνολογία που ενισχύει ουσιαστικά την ορατότητα κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

Παράλληλα, η συνδεσιμότητα Bluetooth και η δυνατότητα πλοήγησης μέσω της εφαρμογής Harley-Davidson ενισχύουν τον ταξιδιωτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Adventure σχεδίαση με αυθεντική ταυτότητα Harley-Davidson

Η σχεδίαση της Pan America 1250 Special ακολουθεί μία καθαρά λειτουργική προσέγγιση, χωρίς να χάνει την ιδιαίτερη ταυτότητα της Harley-Davidson.

Η επιβλητική εμπρός όψη, οι δυναμικές γραμμές, το χαρακτηριστικό ρεζερβουάρ και το νέο δίχρωμο γραφικό με το Bar & Shield δημιουργούν μία μοτοσικλέτα που ξεχωρίζει άμεσα.

Με ρεζερβουάρ χωρητικότητας 21,2 λίτρων και εργονομία προσανατολισμένη στις μεγάλες αποστάσεις, η PanAmerica μπορεί να υποστηρίξει πραγματικά ταξιδιωτική χρήση. Ταυτόχρονα, η κατανάλωση των 5,5 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα συμβάλλει σε μία ιδιαίτερα πρακτική αυτονομία.

Για ποιον είναι η Pan America 1250 Special 2026

Η Harley-Davidson Pan America 1250 Special απευθύνεται στον αναβάτη που θέλει μία ισχυρή, τεχνολογικά προηγμένη και πραγματικά ευέλικτη adventure μοτοσικλέτα.

Μπορεί να λειτουργήσει ως καθημερινό μέσο μετακίνησης, ως άνετη ταξιδιωτική μοτοσικλέτα μεγάλων αποστάσεων, αλλά και ως όχημα εξερεύνησης όταν η άσφαλτος τελειώνει. Η απόδοση των 150 ίππων, οι προσαρμοζόμενες αναρτήσεις και το ολοκληρωμένο πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων δημιουργούν μία πρόταση που δεν στηρίζεται μόνο στο όνομα ή στην εικόνα της Harley-Davidson, αλλά σε πραγματικές δυνατότητες.

Χρηματοδότηση με HD Finance μέσω Santander

Η απόκτηση της Pan America 1250 Special 2026 γίνεται πιο προσιτή μέσω της συνεργασίας της Harley-Davidson Athens με τη Santander και του προγράμματος HD Finance.

Με 15% προκαταβολή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει τη μοτοσικλέτα με χρηματοδότηση έως και 72 δόσεις, με τη μηνιαία δόση να διαμορφώνεται από 434 ευρώ.

Το πρόγραμμα προσφέρει έναν πιο ευέλικτο τρόπο απόκτησης της Pan America 1250 Special, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους αναβάτες να περάσουν στον κόσμο της adventure οδήγησης με μία αυθεντική Harley-Davidson.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά με μια ματιά

Κινητήρας: Revolution Max 1250, υγρόψυκτος V-Twin

Κυβισμός: 1.252 κ.εκ.

Ισχύς: 150 hp στις 8.750 σ.α.λ.

Ροπή: 128 Nm στις 6.750 σ.α.λ.

Βάρος σε λειτουργία: 263 κιλά

Ύψος σέλας: 850/875 mm

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ: 21,2 λίτρα

Κατανάλωση: 5,5 λίτρα/100 χλμ.

Εμπρός ανάρτηση: ανεστραμμένο πιρούνι 47 mm με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ημιενεργή απόσβεση

Πίσω ανάρτηση: μονό αμορτισέρ με αυτόματη ηλεκτρονική προφόρτιση και ημιενεργή απόσβεση

Οθόνη: έγχρωμη TFT αφής 173 mm

Τροχοί: 19 ιντσών εμπρός και 17 ιντσών πίσω

Ηλεκτρονικά: Riding Modes, Cornering ABS, Traction Control, Vehicle Hold Control, TPMS και Adaptive Ride Height

Χρηματοδότηση: 15% προκαταβολή, από 434 €/μήνα, έως 72 δόσεις

Ανακαλύψτε από κοντά τη νέα Harley-Davidson Pan America 1250 Special 2026 και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα χρηματοδότησης HD Finance στη Harley-Davidson Athens.

Η Harley-Davidson Athens ανήκει στο brand portfolio του Ομίλου Φάις.

Harley-Davidson Athens

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