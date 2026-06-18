του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Harley-Davidson επαναφέρει ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα της ιστορίας της, παρουσιάζοντας τη νέα Super Glide 2026, μια περιορισμένης παραγωγής έκδοση που συνδυάζει τη νοσταλγία των κλασικών Αμερικανικών custom μοτοσυκλετών με τη σύγχρονη τεχνολογία και τις επιδόσεις της σημερινής εποχής.

Η νέα Super Glide δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα έκδοση στη γκάμα των cruiser της εταιρείας. Πρόκειται για ένα μοντέλο με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτίει φόρο τιμής τόσο στον θρυλικό σχεδιαστή Willie G. Davidson όσο και στην αυθεντική FX Super Glide του 1971, μια μοτοσυκλέτα που θεωρείται ο πρόγονος των εργοστασιακών custom μοντέλων της Harley-Davidson.

Ένα όνομα με βαριά ιστορία

Η πρώτη Super Glide παρουσιάστηκε το 1971 και ήταν το πρώτο μοντέλο που σχεδίασε ο Willie G. Davidson για την εταιρεία. Εμπνευσμένος από τη ραγδαία αναπτυσσόμενη custom σκηνή της Νότιας Καλιφόρνιας, ο Davidson δημιούργησε μια μοτοσυκλέτα που συνδύαζε το μεγάλο πλαίσιο και τον ισχυρό κινητήρα της σειράς FL με το ελαφρύτερο μπροστινό σύστημα της Sportster.

Η συνταγή αυτή θεωρήθηκε επαναστατική για την εποχή και ουσιαστικά εγκαινίασε μια νέα κατηγορία εργοστασιακών custom μοτοσυκλετών, ανοίγοντας τον δρόμο για μεταγενέστερα μοντέλα-ορόσημα όπως οι Low Rider και Wide Glide.

Σήμερα, 55 χρόνια αργότερα, η Harley-Davidson επαναφέρει το ιστορικό όνομα με μια σύγχρονη ερμηνεία που διατηρεί το πνεύμα της αρχικής μοτοσυκλέτας.

Ειδική έκδοση για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ

Η παραγωγή της νέας Super Glide θα περιοριστεί σε μόλις 2,500 αριθμημένες μοτοσυκλέτες για τις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.

Η έκδοση δημιουργήθηκε επίσης για να τιμήσει την 250ή επέτειο από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών το 2026, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στην εμφάνισή της. Το χρώμα White Onyx Pearl συνδυάζεται με κόκκινες και μπλε λεπτομέρειες στα φτερά και το ρεζερβουάρ, παραπέμποντας τόσο στην Αμερικανική σημαία όσο και στα γραφικά της αυθεντικής Super Glide του 1971.

Το άφθονο χρώμιο, το ψηλό τιμόνι και η κλασική cruiser σιλουέτα ενισχύουν τον ρετρό χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας.

Milwaukee-Eight 117: Ο μεγαλύτερος κλασικός V-Twin της σειράς

Η εντυπωσιακή Super Glide κινείται από τον γνωστό Milwaukee-Eight 117 Classic V-Twin κινητήρα των 1,923 κυβικών εκατοστών.

Η απόδοσή του φτάνει τους 98 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή αγγίζει τα 163 Nm, προσφέροντας την έντονη επιτάχυνση και τη χαρακτηριστική αίσθηση λειτουργίας που περιμένουν οι φίλοι των μεγάλων Αμερικανικών V-Twin.

Η ισχύς μεταδίδεται μέσω εξατάχυτου κιβωτίου, ενώ η αρχιτεκτονική του κινητήρα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει πλούσια ροπή από χαμηλές στροφές και άνετο ταξίδι σε μεγάλες αποστάσεις.

Σύγχρονο πλαίσιο και αναρτήσεις

Η Super Glide βασίζεται στην πλατφόρμα Softail, η οποία αποτελεί τη βάση για αρκετά από τα δημοφιλέστερα cruiser μοντέλα της Harley-Davidson.

Στο εμπρός μέρος συναντάμε πιρούνι 49 χιλιοστών με τεχνολογία dual-bending valve, σχεδιασμένο να προσφέρει καλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη άνεση στις ανωμαλίες του δρόμου.

Πίσω, ένα κρυμμένο μονό αμορτισέρ κάτω από τη σέλα διαθέτει υδραυλική ρύθμιση προφόρτισης και διαδρομή 86 χιλιοστών, διατηρώντας την κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τα μοντέλα Softail.

Ασφάλεια και ηλεκτρονικά συστήματα

Παρότι η αισθητική της παραπέμπει στο παρελθόν, η Super Glide ενσωματώνει τα πλέον σύγχρονα ηλεκτρονικά βοηθήματα της Harley-Davidson.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

Cornering ABS

Cornering Traction Control

Cornering Drag Torque Slip Control

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS)

Επιπλέον, ο αναβάτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρία διαφορετικά προγράμματα οδήγησης:

Road: για καθημερινή χρήση και ισορροπημένη απόδοση.

Rain: με πιο ήπια απόκριση του γκαζιού και αυξημένη παρέμβαση των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Sport: για πιο άμεση απόκριση και δυναμικότερη οδήγηση.

Κλασική εικόνα, σύγχρονη τεχνολογία

Η Harley-Davidson φρόντισε να διατηρήσει την παραδοσιακή εικόνα χωρίς να θυσιάσει τις σύγχρονες ανέσεις.

Η Super Glide εξοπλίζεται με πλήρη φωτισμό LED και ψηφιακές λειτουργίες ενσωματωμένες σε μια κονσόλα 5 ιντσών που συνδυάζει αναλογικό ταχύμετρο με LCD οθόνη πολλαπλών ενδείξεων.

Οι ακτινωτοί τροχοί χωρίς σαμπρέλα και τα ειδικά ελαστικά Dunlop Harley-Davidson Series συμπληρώνουν το πακέτο, προσφέροντας καλύτερη πρόσφυση και μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Μια μοτοσυκλέτα-φόρος τιμής

Η νέα Harley-Davidson Super Glide δεν επιχειρεί να είναι η πιο γρήγορη ή η πιο τεχνολογικά προηγμένη cruiser της αγοράς. Ο στόχος της είναι διαφορετικός: να υπενθυμίσει τις ρίζες της εταιρείας και να τιμήσει μια εποχή που καθόρισε την Aμερικανική κουλτούρα των custom μοτοσυκλετών.

Με περιορισμένη παραγωγή, έντονο συλλεκτικό χαρακτήρα και σχεδιαστικές αναφορές σε ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της ιστορίας της Harley-Davidson, η Super Glide 2026 αναμένεται να προσελκύσει τόσο τους φίλους της μάρκας όσο και τους συλλέκτες που αναζητούν μία ξεχωριστή μοτοσυκλέτα.