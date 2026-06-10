Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Suzuki Moto Greece ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή της στο Hellas Rally 2026, καταγράφοντας μία από τις πιο δυνατές παρουσίες της στον θεσμό και επιβεβαιώνοντας τη συνεχή εξέλιξη της αγωνιστικής της δραστηριότητας στα Rally Raid.

Για επτά ημέρες και περίπου 1.750 χιλιόμετρα απαιτητικών διαδρομών, η ομάδα της Suzuki Moto Greece βρέθηκε αντιμέτωπη με κάθε είδους πρόκληση που μπορεί να προσφέρει ένας αγώνας αυτού του επιπέδου.

Με σωστή προετοιμασία, ομαδική δουλειά και αγωνιστική συνέπεια, οι αναβάτες και η ομάδα υποστήριξης κατάφεραν να φέρουν εις πέρας μία ακόμη απαιτητική διοργάνωση με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Ξεχωριστή στιγμή της φετινής συμμετοχής αποτέλεσε η 2η θέση στην κατηγορία M1 που κατέκτησε ο Γιάννης Τρίγκας με τη νέα DR-Z4S.

Στην πρώτη του παρουσία στο Hellas Rally, το νέο μοντέλο της Suzuki απέδειξε την ανταγωνιστικότητά του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα στο βάθρο και κατακτώντας παράλληλα την 11η θέση της Γενικής Κατάταξης.

Παράλληλα, ο Κώστας Χατζημιχάλης ολοκλήρωσε ακόμη μία απαιτητική πρόκληση με τη V-STROM 800DE, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τις δυνατότητες της μοτοσυκλέτας σε συνθήκες πραγματικού Rally Raid.

Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι η συνέχεια μιας προσπάθειας που χτίζεται τα τελευταία χρόνια μέσα από αγώνες, δοκιμές και αμέτρητες ώρες δουλειάς από τους αναβάτες μέχρι τους μηχανικούς και την ομάδα υποστήριξης.

Πέρα από τα αποτελέσματα, το Hellas Rally 2026 επιβεβαίωσε τη δυναμική της ομάδας της Suzuki Moto Greece και τη δυνατότητα να εξελίσσει νέα εγχειρήματα.

Η Suzuki Moto Greece ευχαριστεί θερμά όλους τους συνεργάτες και υποστηρικτές που βρίσκονται δίπλα της σε κάθε αγωνιστική προσπάθεια: Dunlop Moto Greece, Wurth Hellas, Moto Market (Acerbis, Nordcode, Pilot, GEN2), Weber Grill Hellas, Xristos MX House, DNA Filters, DXL Graphics, Aurora Rally Equipment, Tassoulis Extra Products (KAGE, Afam, Moto Master), Yoshimura, The Gear Up, Espresso Da Vinci, Zulap.

Καθώς και τους ανθρώπους της ομάδας που βρίσκονται πίσω από κάθε αποτέλεσμα: τον Τάσο Μπακταλιά, τον Σώζων Κάππο, τον Χάρη Σκυριανό και τον Σπύρο Χουλιαρά.