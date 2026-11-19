Η Hero MotoCorp παρουσίασε στην EICMA 2026 την Classic Concept, ένα πρωτότυπο με κλασική αισθητική που δείχνει τις προθέσεις της εταιρείας για την είσοδό της στην κατηγορία των ρετρό μοτοσυκλετών. Με σχεδιασμό που παραπέμπει σε παλαιότερες δεκαετίες και έναν αερόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα, η νέα πρόταση θα μπορούσε να βρεθεί απέναντι σε μοντέλα όπως η Royal Enfield Classic 350 και η Honda GB 350 S, εφόσον περάσει στην παραγωγή.

Η Classic Concept αποτελεί μία από τις δύο σχεδιαστικές μελέτες που παρουσίασε η Hero στο Μιλάνο, μαζί με την Scrambler Concept, αποκαλύπτοντας πιθανές κατευθύνσεις για τη μελλοντική σειρά των μοντέλων της. Η σχεδίασή της αντλεί έμπνευση από την πολιτιστική και καλλιτεχνική παράδοση της Ινδίας, συνδυάζοντας κλασικές φόρμες με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια και χειροποίητα στοιχεία.

Η εμφάνισή της χαρακτηρίζεται από ακτινωτούς τροχούς, στρογγυλό ρεζερβουάρ και προβολέα, μεγάλα καμπυλωτά φτερά και συμβατικό πιρούνι εμπρός, με δύο αμορτισέρ πίσω. Το μεταλλικό μπλε χρώμα συνδυάζεται με γυαλισμένες επιφάνειες και χρυσές λεπτομέρειες, ενώ η καφέ σέλα με ραφές σε μοτίβο διαμαντιού και η διακοσμητική λωρίδα στο ρεζερβουάρ ενισχύουν τον κλασικό χαρακτήρα. Στο κάλυμμα του κινητήρα υπάρχει η επιγραφή «Bharat Mein Kalpit», που σημαίνει «σχεδιασμένο στην Ινδία».

Παρά την κλασική εικόνα, υπάρχουν σύγχρονες πινελιές, όπως το ψηφιακό κυκλικό όργανο που βρίσκεται στο επάνω μέρος του προβολέα, ο LED φωτισμός και τα φώτα ημέρας σε σχήμα H, που παραπέμπουν στο όνομα της εταιρείας. Το σύστημα πέδησης διαθέτει δίσκους και στους δύο τροχούς.

Η Hero δεν έχει ανακοινώσει τεχνικά χαρακτηριστικά, ωστόσο το πρωτότυπο χρησιμοποιεί τετράχρονο μονοκύλινδρο κινητήρα με αερόψυξη και έντονα πτερύγια. Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον κυβισμό, την ισχύ ή τη ροπή του, αλλά με βάση την κατηγορία στην οποία θα μπορούσε να απευθυνθεί, ένας κινητήρας περίπου 350 κ.εκ. αποτελεί πιθανό σενάριο, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί.

Εφόσον προχωρήσει στην παραγωγή, η Classic θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τις Royal Enfield Classic 350 και Honda GB 350 S, μοντέλα που έχουν ισχυρή παρουσία στην ινδική αγορά και κοστίζουν περίπου 5.000 ευρώ. Η Hero έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να ενισχύσει την παρουσία της στην Ευρώπη από το 2027, με νέα μοντέλα που θα ενισχύσουν το προφίλ της, χωρίς να έχει διευκρινίσει αν η Classic Concept θα συμπεριληφθεί σε αυτή την προσπάθεια.

Για να γίνει μοντέλο παραγωγής, θα χρειαστεί ABS, προσαρμογή της εξάτμισης στις απαιτήσεις εκπομπών με καταλύτη και αισθητήρες λ, καθώς και αλλαγές στο πιρούνι, το οποίο στο πρωτότυπο έχει διαμορφωθεί με εμφανή τα εσωτερικά στοιχεία του. Παράλληλα, μένει να φανεί πόσα από τα διακοσμητικά στοιχεία και τις λεπτομέρειες που απαιτούν ιδιαίτερη κατασκευαστική φροντίδα θα διατηρηθούν.

Η Hero δεν έχει ανακοινώσει ημερομηνία κυκλοφορίας, τιμή ή επιβεβαίωση για την παραγωγή της Classic Concept. Ωστόσο, η παρουσία της στην EICMA αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας ρετρό μοτοσυκλέτας που θα διεκδικήσει θέση σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία.