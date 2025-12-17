του Δημήτρη Διατσίδη

Με 35 χρόνια ιστορίας πίσω του, ο Hervé Poncharal κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο στο Παγκόσμιο MotoGP και μιλά για τις στιγμές, τις αποφάσεις και το μέλλον της Tech3.

«Μετά από τόσα χρόνια είναι αδύνατο να διαλέξεις μία στιγμή», λέει. «Ξεκινήσαμε από τα 250cc και το 2000 ζήσαμε την απόλυτη κορυφή με τον Παγκόσμιο Τίτλο του Olivier Jacques. Αυτός ο Τίτλος μάς έδωσε το εισιτήριο για την κορυφαία κατηγορία το 2001 – ένα όνειρο ζωής».

Στις αναμνήσεις του ξεχωρίζουν και πιο πρόσφατες στιγμές, όπως το Κατάρ το 2017 με τον Johann Zarco, αλλά και το μεγάλο ρίσκο της αλλαγής από Yamaha σε KTM. «Πολλοί μας είπαν τρελούς. Όμως κερδίσαμε δύο αγώνες με τον Miguel Oliveira. Και το Portimão, μπροστά στο πορτογαλικό κοινό, ήταν ίσως η πιο δυνατή στιγμή απ’ όλες».

Από αναβάτης σε ηγέτη

Ο Poncharal ξεκίνησε ως αναβάτης, όμως η καριέρα του πήρε διαφορετική τροπή όταν ανέλαβε τη διεύθυνση των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Honda Γαλλίας. «Ερωτεύτηκα τη διοίκηση των αγώνων. Εκεί ξεκίνησε μια νέα ζωή για μένα».

Στα επόμενα χρόνια κέρδισε αγώνες σε όλες τις κατηγορίες και συνεργάστηκε με Honda, Suzuki, Yamaha και KTM. «Είμαι τυχερός άνθρωπος. Η ζωή μου έδωσε πολλά».

Η IRTA και η ασφάλεια

Ως πρόεδρος της IRTA για 20 χρόνια, έζησε από κοντά την τεράστια εξέλιξη του MotoGP. «Η IRTA δημιουργήθηκε για την ασφάλεια των αναβατών. Αυτό ήταν και παραμένει το μεγαλύτερο επίτευγμα».

Οι τραγωδίες των Daijiro Kato και Marco Simoncelli σημάδεψαν βαθιά τον ίδιο και το άθλημα, αλλά οδήγησαν σε αποφάσεις που έκαναν το MotoGP πολύ πιο ασφαλές. «Σήμερα οι αναβάτες μπορούν να πιέζουν χωρίς τον φόβο που υπήρχε παλιά».

Το μέλλον της Tech3

Η απόφαση για τη μεταβίβαση της Tech3 ήρθε σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών. «Τίποτα δεν κρατά για πάντα», λέει. Με την είσοδο της Liberty Media στο MotoGP και τις οικονομικές δυσκολίες της KTM, εμφανίστηκε έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές.

Έτσι, μέχρι το τέλος του 2025 η ομάδα θα περάσει σε νέο ιδιοκτησιακό σχήμα με επικεφαλής τον Günther Steiner. Ο Poncharal θα παραμείνει το 2026 ως σύμβουλος, στην τελευταία χρονιά της εποχής των 1000cc. «Μετά το 2027 ξεκινά μια νέα εποχή. Ελπίζω να είμαι εκεί, έστω ως επισκέπτης. Το MotoGP είναι το μεγαλύτερο θέαμα στον κόσμο».