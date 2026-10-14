Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black Edition ρωμαλέα, ευπροσάρμοστη και σκληροτράχηλη αποτυπώνει τη ψυχή των Ιμαλαΐων που αποτέλεσαν τον τόπο έμπνευσής της.

Η έκδοση Mana Black Edition είναι εξοπλισμένη με ένα κιτ από αξεσουάρ εργοστασιακής τοποθέτησης, έχει σχεδιαστεί για τον ενθουσιώδη αναβάτη και είναι έτοιμη για ακραίες περιπέτειες.

Αποτελεί την απόλυτη έκφραση της φιλοσοφίας της Royal Enfield: η μηχανή προσαρμόζεται στον άνθρωπο, στον τρόπο σκέψης και στα Ιμαλάια, προσφέροντας δυνατότητες σε όσους θέλουν να προχωρήσουν πιο μακριά, να εξερευνήσουν και να κατακτήσουν το άγνωστο.

Το καθοριστικό στοιχείο της έκδοσης Mana Black είναι η διαμόρφωση με αξεσουάρ εργοστασιακής τοποθέτησης.

Εξοπλισμένη με προστατευτικές χούφτες Black Rally, αντιολισθητική σέλα Black Rally για άνεση στις μεγάλες αποστάσεις, πλαστικό κάλυμμα (λασπωτήρας) υποπλαισίου Rally και ακτινωτούς τροχούς για ελαστικά tubeless που προσφέρουν αντοχή και σύγχρονη ευκολία.

Η μοτοσυκλέτα παραμένει πιστή όσον αφορά την πολιτισμένη απόδοση και την ευελιξία της νέας πλατφόρμας Himalayan, καθώς ο κινητήρας Sherpa 450 συνδυάζει ισχύ, ομαλή απόδοση αξιοπιστία για την κατάκτηση εδαφών από περάσματα σε μεγάλα υψόμετρα μέχρι αστικές διαδρομές, με την ίδια ευκολία.

Η Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black Edition θα διατίθεται με όφελος 600€ (από 6.590€) στην τιμή προσφοράς 5.990€ έως 31/12/26.