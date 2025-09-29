Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Tο Honda ADV350, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2022 (22YM), συνδυάζει την πολυτέλεια ενός premium σκούτερ με δυνατότητα για εκτός δρόμου διαδρομές δημιουργώντας ένα μεσαίο adventure scooter.

Το ADV350 αντλεί στοιχεία απευθείας από το X-ADV, το adventure scooter – μοτοσυκλέτα με τις περισσότερες πωλήσεις της Honda στην Ευρώπη το 2025, με περισσότερες από 10.000 μονάδες.

Αντίστοιχη επιτυχία έχει σημειώσει και το ADV350, καθώς ήταν το σκούτερ με τις περισσότερες πωλήσεις στην κατηγορία άνω των 300cc στην Ευρώπη το 2024.

Η επιτυχία του βασίζεται στον ξεχωριστό adventure χαρακτήρα, στο στιβαρό πλαίσιο και τον premium εξοπλισμό που περιλαμβάνει:

Ανεστραμμένο πιρούνι 37mm τύπου μοτοσυκλέτας

Σωληνωτό ατσάλινο πλαίσιο

Πίσω αμορτισέρ με εξωτερικό δοχείο λαδιού

Επαρκή απόσταση από το έδαφος

Αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα που χωρά δύο full-face κράνη

Θύρα φόρτισης USB

Σύστημα Smart Key

Ρυθμιζόμενη ζελατίνα

Οθόνη TFT 5” με ενσωμάτωση Honda RoadSync για συνδεσιμότητα εν κινήσει

Η απόδοση καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις τόσο στην πόλη όσο και τον αυτοκινητόδρομο, χάρη στον κινητήρα 330cc enhanced Smart Power+ (eSP+) SOHC τετραβάλβιδο, με αναβαθμισμένη ECU και εξάτμιση, που αποδίδει μέγιστη ισχύ 21,5 kW (29 Hp) και ροπή 31,5 Nm.

Η ασφάλεια ενισχύεται με το σύστημα Honda Selectable Torque Control (HSTC), ενώ το Emergency Stop Signal και τα αυτόματα φλας ακύρωσης ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό.

Το ADV350 κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Honda Italia Industriale SpA, στις ακτές της Αδριατικής στην Ιταλία.

Με ιστορία που ξεκινά από το 1971, το εργοστάσιο παράγει 40 διαφορετικούς τύπους μοτοσυκλετών και 30 διαφορετικά σκούτερ, ενώ σήμερα φιλοξενεί την παραγωγή του ADV350 και της διαχρονικά δημοφιλούς σειράς SH.

Το Honda ADV350 MY26 θα είναι διαθέσιμο στις 4 ακόλουθες νέες χρωματικές επιλογές: