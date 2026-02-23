του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Honda καλεί μια νέα ομάδα αναβατών να ανακαλύψουν την πιο adventure πλευρά τους, στο Honda Adventure Roads 2026.

Με έμφαση στην ευκολία συμμετοχής, την εξέλιξη των δεξιοτήτων και τη χαρά της ανακάλυψης πάνω σε δύο τροχούς, η νέα σεζόν απευθύνεται σε όσους νιώθουν το κάλεσμα της εκτός δρόμου διαδρομής — αλλά θέλουν πρώτα να χτίσουν αυτοπεποίθηση μέσα από μια οργανωμένη και υποστηρικτική εμπειρία, πριν δοκιμάσουν κάτι πιο μεγάλο και απαιτητικό.

Για το 2026, η Honda απομακρύνεται από το καθαρά επικό και αντοχής μοντέλο διοργάνωσης και παρουσιάζει μια σειρά πιο σύντομων διαδρομών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων στο χώμα.

Στόχος είναι να καλωσορίσει νεότερους αναβάτες, περισσότερες γυναίκες, αλλά και κάθε αναβάτη που θέλει να εξελίξει τις ικανότητές του στην οδήγηση εκτός δρόμου. Οι νέες αυτές διοργανώσεις αποτελούν ένα ιδανικό πρώτο βήμα στον κόσμο της περιπέτειας — χωρίς την ένταση και τις απαιτήσεις μιας μεγάλης, πολυήμερης αποστολής.



2026: Προσιτή Περιπέτεια σε Όλη την Ευρώπη

Το φετινό πρόγραμμα θα ξεδιπλωθεί σε μερικές από τις πιο εμβληματικές περιοχές οδήγησης της Ευρώπης — καθεμία με τοπία παγκόσμιας κλάσης και ποικιλία εδαφών, ιδανικών για την ανάπτυξη off-road δεξιοτήτων.

– Event 1 – Ιούνιος: Πυρηναία, από Βαρκελώνη έως Τουλούζη (11–14 Ιουνίου 2026)

– Event 2 – Σεπτέμβριος: Άλπεις, από Τορίνο έως Νίκαια (10–13 Σεπτεμβρίου 2026)

Η τιμή συμμετοχής για κάθε διοργάνωση ανέρχεται στα 850€, για πλήρες και ολοκληρωμένο πακέτο. Οι αναβάτες καλούνται να καλύψουν μόνο τα αεροπορικά τους εισιτήρια και τα προσωπικά τους έξοδα. Οι αιτήσεις συμμετοχής ανοίγουν στις 18 Φεβρουαρίου, στις 09:00 (GMT).



ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι διοργανώσεις του 2026 θα έχουν τριήμερη διάρκεια και θα περιλαμβάνουν οργανωμένες διαδρομές σε χώμα και μονοπάτια, σχεδιασμένες για την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων σε πραγματικές συνθήκες περιπέτειας. Μέσα σε τρεις γεμάτες ημέρες, οι συμμετέχοντες θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της Honda που έχει πλέον ταυτιστεί με το Honda Adventure Roads.

Κάθε διοργάνωση θα φιλοξενεί έως 30 αναβάτες, ώστε να διασφαλίζεται ένα φιλικό και πιο προσωπικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν να εξελίξουν τις ικανότητές τους στην οδήγηση εκτός δρόμου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη συμμετοχή. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, οι παλαιότεροι συμμετέχοντες δεν θα έχουν προτεραιότητα για τη σεζόν 2026.

Στο επίκεντρο των φετινών διοργανώσεων βρίσκεται η Honda XL750 Transalp, εξοπλισμένη με τη νέα τεχνολογία Honda E-Clutch και ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου γκαζιού. Η μεσαίου κυβισμού μοτοσυκλέτα περιπέτειας αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην οδήγηση εκτός δρόμου. Η Transalp ανταποκρίνεται με την ίδια άνεση σε μια ορεινή διάβαση όσο και σε απαιτητικές χωμάτινες διαδρομές. Το σύστημα E-Clutch επιτρέπει εκκίνηση, στάση και αλλαγές ταχυτήτων χωρίς τη χρήση της μανέτας συμπλέκτη, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο.

Εδώ οι πληροφορίες στη σελίδα των διοργανωτών!



Για να αναδειχθούν τα οφέλη της νέας τεχνολογίας, κάθε διοργάνωση θα περιλαμβάνει ειδικές δοκιμασίες, όπως τεχνικές αναβάσεις, ρυθμικές διαδρομές και ασκήσεις χαμηλής ταχύτητας. Οι δραστηριότητες αυτές δείχνουν πώς το σύστημα E-Clutch βοηθά τον αναβάτη να επικεντρώνεται περισσότερο στη σωστή γραμμή και λιγότερο στον χειρισμό του συμπλέκτη.

Με αυτές τις αλλαγές, το πρόγραμμα περιπέτειας της Honda ανοίγει ακόμη περισσότερο σε νέο κοινό, προσκαλώντας περισσότερους αναβάτες να γνωρίσουν τον κόσμο της οδήγησης εκτός δρόμου. Είτε κάποιος κάνει τα πρώτα του βήματα είτε αναζητά την επόμενη πρόκληση, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ανακαλύψει τι βρίσκεται πέρα από τον ανοιχτό δρόμο.



Για ακόμη μία χρονιά, η Honda συνεχίζει τη συνεργασία της με σημαντικούς συνεργάτες — Honda Official Accessories, Enduristan, Alpinestars και Dunlop — διασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη, ασφαλή και επαγγελματικά υποστηριζόμενη εμπειρία.

Όπως δήλωσε ο Nick Bennett, Υπεύθυνος Μάρκετινγκ Μάρκας της Honda Motor Europe: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε τις δυνατότητες της νέας XL750 Transalp με το καινοτόμο σύστημα Honda E-Clutch. Η ευκολία οδήγησης και ο εξοπλισμός της την καθιστούν ιδανική για τις φετινές περιπέτειες και ελκυστική για ακόμη μεγαλύτερο κοινό. Είμαστε επίσης χαρούμενοι που καλωσορίζουμε ξανά την Dunlop ως επίσημο συνεργάτη ελαστικών, μετά την επιτυχημένη συνεργασία του 2025. Μαζί με τους καθιερωμένους συνεργάτες μας συμβάλλουν στη δημιουργία αξέχαστων εμπειριών για τους αναβάτες μας. Κάθε χρόνο ανεβάζουμε τον πήχη και είμαστε βέβαιοι ότι και φέτος η εμπειρία θα είναι πραγματικά ξεχωριστή.»



Μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του Honda Adventure Roads μέσα από το Instagram της διοργάνωσης, με τακτικές ενημερώσεις που φέρνουν την περιπέτεια απευθείας στην οθόνη μας.