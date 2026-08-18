του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Honda εξελίσσει έναν νέο V3 κινητήρα περίπου 900 κ.εκ. με ηλεκτρικό κομπρέσορα, ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την επόμενη Africa Twin. Έτσι, η γνωστή δικύλινδρη adventure θα μπορούσε θεωρητικά να μετατραπεί σε Africa Triple.

V3 περίπου 900 κ.εκ. με ηλεκτρικό κομπρέσορα

Εκτιμώμενη ισχύς: περίπου 125 ίπποι (92 kW)

Εκτιμώμενη ροπή: περίπου 125 Nm

Πιθανό βάρος: περίπου 210 κιλά

Πρώτο μοντέλο με τον νέο κινητήρα θα είναι πιθανότατα η V3R 900, μέσα στο 2027

Η σημερινή Africa Twin χρησιμοποιεί δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 1,084 κ.εκ. Για την επόμενη γενιά, η Honda φαίνεται να εξετάζει είτε έναν μεγαλύτερο δικύλινδρο είτε τον νέο V3 με υπερτροφοδότηση. Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο επιλογές δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ο νέος V3 με ηλεκτρικό κομπρέσορα

Ο κινητήρας είναι υδρόψυκτος V3 περίπου 900 κ.εκ., με δύο κυλίνδρους προς τα εμπρός και έναν προς τα πίσω. Η Honda παρουσίασε για πρώτη φορά την ιδέα στην EICMA 2024 και έναν χρόνο αργότερα έδειξε το λειτουργικό πρωτότυπο V3R 900 E-Compressor.

Ο ηλεκτρικός κομπρέσορας συμπιέζει τον αέρα εισαγωγής ανεξάρτητα από τις στροφές του κινητήρα. Σε αντίθεση με ένα turbo, δεν χρειάζεται τα καυσαέρια για να λειτουργήσει, ενώ δεν κινείται μηχανικά από τον στρόφαλο. Αυτό επιτρέπει άμεση απόκριση και καλύτερο έλεγχο της πίεσης υπερπλήρωσης.

Η Honda υποστηρίζει επίσης ότι το σύστημα δεν χρειάζεται intercooler, κάτι που βοηθά σημαντικά στην εξοικονόμηση χώρου σε μια μοτοσυκλέτα.

Γιατί ταιριάζει στην Africa Twin;

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του V3 είναι οι συμπαγείς διαστάσεις του. Για μια adventure μοτοσυκλέτα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά στην όρθια οδήγηση εκτός δρόμου.

Παράλληλα, η νέα μονάδα θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερη ισχύ χωρίς την ανάγκη ενός πολύ μεγαλύτερου κινητήρα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 125 ίππους και 125 Nm, με βάρος γύρω στα 210 κιλά για μια πιθανή Africa Twin V3.

Για σύγκριση, η σημερινή CRF 1100 L Africa Twin ζυγίζει περίπου 231 κιλά πλήρης καυσίμων.

Η εναλλακτική: Africa Twin 1.200

Η Honda θα μπορούσε φυσικά να ακολουθήσει έναν πιο συμβατικό δρόμο και να αυξήσει τον υπάρχοντα δικύλινδρο κινητήρα από τα 1,084 στα περίπου 1,200 κ.εκ..

Υπάρχουν μάλιστα παλαιότερες πατέντες της Honda για κομπρέσορα στον δικύλινδρο κινητήρα. Ωστόσο, ο V3 με ηλεκτρικό κομπρέσορα φαίνεται να αποτελεί μια πιο φιλόδοξη τεχνολογική κατεύθυνση.

Θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλα μοντέλα;

Πιθανότατα ναι. Η ανάπτυξη ενός τόσο σύνθετου συστήματος αποκλειστικά για μία μοτοσικλέτα θα ήταν δύσκολο να δικαιολογηθεί οικονομικά. Πατέντες που έχουν εμφανιστεί δείχνουν ότι η Honda εξετάζει την τεχνολογία υπερτροφοδότησης και για άλλα μοντέλα της γκάμας της.

Η εταιρεία έχει άλλωστε στο παρελθόν επεκτείνει σταδιακά τεχνολογίες όπως το κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DCT και τον συμπλέκτη E-Clutch που διευκολύνει τις αλλαγές ταχυτήτων για τα συμβατικά κιβώτια σε περισσότερα μοντέλα.

Πότε θα δούμε τη νέα Africa Twin;

Η ακριβής ημερομηνία παραμένει άγνωστη, με το 2027 ή το 2028 να θεωρούνται πιθανά. Πρώτα αναμένεται η παραγωγική έκδοση της V3R 900, πιθανότατα στην EICMA τον Νοέμβριο του 2026, με εμπορική διάθεση μέσα στο 2027.

Αν ο V3 κινητήρας περάσει τελικά στην Africa Twin, θα προκύψει και ένα ενδιαφέρον θέμα ονομασίας: μια μοτοσυκλέτα με τρεις κυλίνδρους δύσκολα μπορεί να συνεχίσει να λέγεται Twin. Έτσι, το όνομα Africa Triple δεν ακούγεται πλέον τόσο παράξενο.

Η Honda φαίνεται να βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική επιλογή για την επόμενη Africa Twin: έναν μεγαλύτερο και πιο συμβατικό δικύλινδρο ή έναν πιο προηγμένο V3 με ηλεκτρική υπερτροφοδότηση. Αν επιλεγεί η δεύτερη λύση, η εποχή της Africa Triple μπορεί να είναι πιο κοντά απ’ όσο περιμένουμε.