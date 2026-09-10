Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το Honda CB750 Hornet υποδέχεται το 2027 με μια εντελώς νέα γκάμα χρωματικών συνδυασμών, που τονίζει ακόμη περισσότερο τον δυναμικό και ξεχωριστό χαρακτήρα του.

Από την παρουσίασή του το 2023, το CB750 Hornet έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα γυμνά (naked) μοντέλα της Honda στην Ευρώπη.

Μόνο το 2025, περισσότερα από 10.000 μονάδες πωλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή αγορά, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται ανάμεσα στα τρία κορυφαία σε πωλήσεις naked μοντέλα στην Ευρώπη.

Η επιτυχημένη μηχανική βάση του παραμένει αναλλοίωτη για το 2027.

Ο δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 755cc προσφέρει δυναμικές επιδόσεις και πλούσια ροπή, ενώ το CB750 Hornet διατίθεται είτε με συμβατικό μηχανικό κιβώτιο είτε με την προηγμένη τεχνολογία Honda E-Clutch.

Το σύστημα E-Clutch επιτρέπει στον αναβάτη να πραγματοποιεί αλλαγές ταχυτήτων χωρίς τη χρήση της μανέτας του συμπλέκτη, κάνοντας τις εκκινήσεις, τις στάσεις και τις αλλαγές σχέσεων πιο εύκολες και ομαλές.

Σε συνδυασμό με το Throttle By Wire (TBW), εξασφαλίζει ακόμη πιο ομαλή λειτουργία στα κατεβάσματα, χάρη στο αυτόματο «blipping» του γκαζιού για τον συγχρονισμό των στροφών του κινητήρα.

Η χαρακτηριστική σχεδίαση του CB750 Hornet συμπληρώνεται από τον χαμηλά τοποθετημένο διπλό προβολέα LED και την έγχρωμη TFT οθόνη 5 ιντσών, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ταυτότητα στην κατηγορία των naked μοντέλων.

Νέα χρώματα για το 2027

Το Honda CB750 Hornet και το CB750 Hornet E-Clutch θα διατίθενται στις εξής νέες χρωματικές επιλογές:

ΝΕΟ: Gunmetal Black Metallic / Ballistic Black Metallic

Gunmetal Black Metallic / Ballistic Black Metallic ΝΕΟ: Mat Beta Silver Metallic / Iridium Gray Metallic

Mat Beta Silver Metallic / Iridium Gray Metallic ΝΕΟ: Glint Wave Blue / Mat Ballistic Black Metallic

Glint Wave Blue / Mat Ballistic Black Metallic ΝΕΟ: Grand Prix Red / Gunmetal Black Metallic

Με τη νέα χρωματική γκάμα, το CB750 Hornet συνεχίζει και το 2027 να συνδυάζει επιδόσεις, προηγμένη τεχνολογία και ξεχωριστή σχεδίαση, διατηρώντας τη θέση του ως ένα από τα πιο δημοφιλή naked μοντέλα της Honda στην ευρωπαϊκή αγορά.