του Νεκτάριου Διατσίδη

Το πορτογαλικό «Mugen» της Mototrofa ήταν η δημιουργία που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στο Honda Customs 2026, κατακτώντας όχι μόνο την πρώτη θέση στην κατηγορία On-Road, αλλά και την κορυφή της συνολικής κατάταξης.

Η φετινή, έβδομη διοργάνωση του θεσμού ολοκληρώθηκε με 42.119 ψήφους από 102 χώρες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τον διαγωνισμό και καταγράφει αύξηση 39% σε σχέση με την περσινή διαδικασία.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε από τις 12 Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου και είχε ως βασικό χαρακτηριστικό τη σύγκριση των custom προσεγγίσεων στις Honda CB750 Hornet και XL750 Transalp.

Οι δέκα συμμετοχές παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Wheels and Waves 2026 στο Μπιαρίτζ, πριν τεθούν στην κρίση του κοινού μέσω της διαδικτυακής ψηφοφορίας.

Στην κορυφή βρέθηκε η Honda CB750 Hornet «Mugen» της Mototrofa, η οποία συγκέντρωσε 10.092 ψήφους. Η συγκεκριμένη κατασκευή κινείται αισθητικά στη λογική μιας streetfighter, με πιο επιθετικές γραμμές, βαθύ πράσινο χρώμα, χρυσές και carbon λεπτομέρειες και μια σειρά από επεμβάσεις που διαφοροποιούν σημαντικά την εικόνα της βασικής μοτοσυκλέτας.

Σύμφωνα με την ομάδα της Mototrofa, η σχεδιαστική προσέγγιση βασίστηκε στην ιδέα ότι η μορφή πρέπει να ακολουθεί τη λειτουργικότητα, με στόχο η αισθητική επέμβαση να συνδυάζεται με πρακτικές αλλαγές.

Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη Mototrofa, καθώς ο πορτογαλικός αντιπρόσωπος επιστρέφει στην κορυφή του Honda Customs μετά τη νίκη του 2021 με την CB650R «Fenix».

Με τη φετινή επικράτηση, γίνεται η δεύτερη εταιρεία που καταφέρνει να κερδίσει τον θεσμό περισσότερες από μία φορές, μετά τη MAAN Motocicli Audaci, η οποία είχε επαναλάβει την επιτυχία της το 2025.

Στην πλευρά των μοτοσυκλετών με σαφή προσανατολισμό εκτός δρόμου, το «Saharja» της DRS Custom Cycles από την Ιταλία ήταν αυτό που ξεχώρισε στην κατηγορία Off-Road. Η βάση της κατασκευής είναι η Honda XL750 Transalp, η οποία μεταμορφώθηκε με εμφανείς επιρροές από τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες rally και ειδικότερα από το Dakar.

Η συγκεκριμένη συμμετοχή συγκέντρωσε περισσότερες από 4.800 ψήφους, περίπου το 36% του συνόλου της κατηγορίας.

Οι επεμβάσεις της DRS επικεντρώθηκαν κυρίως στον εξοπλισμό και στη διαμόρφωση της μοτοσυκλέτας για χρήση σε απαιτητικότερες συνθήκες.

Ανάμεσα στις αλλαγές περιλαμβάνονται χειροποίητος πύργος πλοήγησης, ψηφιακό road book, διαφορετικό εμπρός τμήμα με ενσωματωμένα LED, προστατευτικά κάγκελα, αλουμινένια ποδιά κινητήρα, πρόσθετα πλαϊνά ρεζερβουάρ και ελαστικά με χωμάτινο προσανατολισμό. Η εικόνα συμπληρώνεται από τα χρώματα της Honda Racing Corporation και την ψηλά τοποθετημένη εξάτμιση.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δείχνει, μεταξύ άλλων, ότι οι δύο βασικές κατευθύνσεις του φετινού διαγωνισμού απέκτησαν αρκετά διαφορετική ταυτότητα.

Από τη μία, η CB750 Hornet αποτέλεσε βάση για μια πιο ασφάλτινη, streetfighter προσέγγιση και από την άλλη η XL750 Transalp χρησιμοποιήθηκε ως αφετηρία για μια κατασκευή με σαφείς αναφορές στον κόσμο των rally raid.

Η νέα μορφή του Honda Customs, με την αντιπαράθεση On-Road και Off-Road, έδωσε έτσι μεγαλύτερη έμφαση στις διαφορετικές δυνατότητες που μπορούν να προκύψουν μέσα από την ίδια βασική φιλοσοφία customisation.

Με τις 42.119 ψήφους της φετινής διοργάνωσης, το Honda Customs 2026 κατέγραψε τη μεγαλύτερη συμμετοχή του μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη διεθνή απήχηση του θεσμού. Όλες οι συμμετοχές του 2026 είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Honda Customs, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι δέκα custom κατασκευές που συμμετείχαν στον φετινό διαγωνισμό.