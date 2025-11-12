Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Μοτοσυκλέτας EICMA 2025, την προηγούμενη εβδομάδα στο Μιλάνο, η Honda παρουσίασε τη νέα CB1000GT την πρότυπη V3R 900 E-Compressor και νέες εκδόσεις μοντέλων εφοδιασμένες με το σύστημα E-Clutch.

Η νέα Sport Touring CB1000GT

Η νέα CB1000GT επεκτείνει τη γκάμα της Honda με ένα Sport Touring μοντέλο σχεδιασμένο για αναβάτες που αναζητούν μια μοτοσυκλέτα, ικανή να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις με κορυφαία άνεση και να προσφέρει έντονες συγκινήσεις όταν ο αυτοκινητόδρομος τελειώνει και αρχίζουν οι στροφές.

Ο τετρακύλινδρος κινητήρας Fireblade, που κινεί και την CB1000 Hornet, χαρίζει στην GT σπορ χαρακτήρα και εξαιρετική απόδοση, ενώ η ανάρτηση Showa EERA™ (Electronically Equipped Ride Adjustment) και το αεροδυναμικό φέρινγκ σχεδιασμένο με CFD εξασφαλίζουν τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ευστάθεια, άνεση και προστασία από τον αέρα.

Ο πλούσιος βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει: Throttle-by-Wire, πλαϊνές βαλίτσες, Cornering ABS με IMU έξι αξόνων, Quickshifter, θερμαινόμενα γκριπ, cruise control, Honda RoadSync, προστατευτικές χούφτες, κεντρικό σταντ, αυτόματη απενεργοποίηση φλας και Emergency Stop Signal.

Η πρότυπη V3R 900 E-Compressor

Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα στην EICMA 2025 ήταν το V3R 900 E-Compressor Prototype, το οποίο – για πρώτη φορά παγκοσμίως σε μοτοσυκλέτα – κινείται από έναν νέο κινητήρα V3 με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συμπιεστή.

Ο νέος V3 κινητήρας, εξέλιξη του V3 Internal Combustion Engine Concept που παρουσιάστηκε στην EICMA 2024, είναι υδρόψυκτος, με γωνία V 75° και χωρητικότητα 900cc.

Χάρη στον ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συμπιεστή, ο κινητήρας μπορεί να διαχειρίζεται με ακρίβεια την υπερπλήρωση, προσφέροντας ροπή υψηλής απόκρισης σε όλο το εύρος στροφών και επιδόσεις αντίστοιχες ενός κινητήρα 1200cc.

Το σώμα της μοτοσυκλέτας διαθέτει ασύμμετρα πλαϊνά fairings, ενώ το ρεζερβουάρ έχει για πρώτη φορά το νέο “Honda Flagship Wing” έμβλημα, που θα αρχίσει να κοσμεί τα κορυφαία μοντέλα της μάρκας από το επόμενο έτος.

Η εξέλιξη του V3R θα συνεχιστεί με στόχο τη δημιουργία μιας μοτοσυκλέτας που θα προσφέρει μια νέα μοναδική οδηγική εμπειρία.

Tεχνολογία Honda E-Clutch σε περισσότερα μοντέλα για το 2026

Για το 2026 (26YM), το σύστημα Honda E-Clutch – που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2024 στα CBR650R και CB650R – θα είναι διαθέσιμο σε πέντε ακόμη μοντέλα: XL750 Transalp, CB750 Hornet, NX500, CBR500R και CB500 Hornet.

Πιο γρήγορο και ομαλό από ένα quickshifter, το Honda E-Clutch προσφέρει μια σπορ οδηγική εμπειρία, ενώ απλοποιεί τη λειτουργία της μοτοσυκλέτας: η εκκίνηση, η στάση και οι αλλαγές ταχυτήτων πραγματοποιούνται χωρίς τη χρήση της μανέτας του συμπλέκτη — ο αναβάτης απλώς χειρίζεται τον επιλογέα ταχυτήτων.

Για πρώτη φορά, η τεχνολογία Honda E-Clutch συνδυάζεται με Throttle-by-Wire στα μοντέλα Transalp και Hornet, επιτρέποντας στο σύστημα να ρυθμίζει αυτόματα το γκάζι και τις στροφές του κινητήρα για ακόμη πιο ομαλές αλλαγές – ιδιαίτερα στα κατεβάσματα.

Στην περίπτωση της Transalp, η τεχνολογία προσφέρει ομαλές ανεβάσεις ταχυτήτων ακόμη και όταν ο πίσω τροχός γλιστράει στο χώμα, καθώς το E-Clutch προσαρμόζει τη λειτουργία του μέσω συνεχούς παρακολούθησης της ταχύτητας εμπρός και πίσω τροχού.

Επιπλέον, για πρώτη φορά, το Honda E-Clutch θα διατίθεται σε τρία μοντέλα κατηγορίας 500cc – CB500 Hornet, NX500 και CBR500R – καθιστώντας τη συγκεκριμένη τεχνολογία διαθέσιμη και σε αναβάτες με άδεια A2.

Η νέα retro CB1000F

Τέλος η Honda παρουσίασε στην EICMA και την ολοκαίνουρια CB1000F, τη νέα retro μοτοσυκλέτα επιδόσεων της Honda, με ξεχωριστό χαρακτήρα και έντονη προσωπικότητα.

Η CB1000F είναι μεγάλου κυβισμού naked μοντέλο, που συνδυάζει συναρπαστική οδηγική συμπεριφορά με εντυπωσιακή εμφάνιση, πλούσιο εξοπλισμό και κινητήρα Fireblade, προσφέροντας την ιδανική ισορροπία μεταξύ δύναμης και καθημερινής χρηστικότητας.