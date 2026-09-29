Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Honda και η ιαπωνική εταιρεία μόδας Onitsuka Tiger ανακοινώνουν τη συνεργασία τους, φέρνοντας για πρώτη φορά πιο κοντά δύο διαφορετικούς χώρους: τη μοτοσυκλέτα και τη σύγχρονη μόδα.

Η συνεργασία παρουσιάστηκε στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου 2027 για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι. Εκεί πραγματοποιήθηκε και η παγκόσμια πρεμιέρα του Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept, ενός πρωτότυπου μοντέλου που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς της κοινής δράσης των δύο εταιρειών.

Δύο ιαπωνικές εταιρείες με κοινή αφετηρία

Η Honda, η οποία ιδρύθηκε το 1948, και η Onitsuka Tiger, που ξεκίνησε την πορεία της το 1949 στην Κόμπε της Ιαπωνίας, έχουν κοινή ιαπωνική καταγωγή και ιστορία που συνδέεται με την τεχνογνωσία, την καινοτομία και την κατασκευαστική ποιότητα.

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, οι δύο εταιρείες συνδυάζουν στοιχεία από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας με τη χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα της Onitsuka Tiger, δημιουργώντας μια κοινή προσέγγιση που εκτείνεται τόσο στη μοτοσυκλέτα όσο και στη μόδα.

Το Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται το Οnitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept. Το πρωτότυπο μοντέλο υιοθετεί την χαρακτηριστική Tiger Yellow απόχρωση της Onitsuka Tiger, η οποία συνδυάζεται με έντονες μαύρες λωρίδες που διατρέχουν τις δύο πλευρές της μοτοσυκλέτας.

Την εικόνα συμπληρώνουν οι μαύροι τροχοί με λεπτομέρειες σε Tiger Yellow, ενώ τα λογότυπα της Honda και της Onitsuka Tiger ενσωματώνονται στον σχεδιασμό, σηματοδοτώντας τη συνεργασία των δύο brands.

Συλλογή ρούχων και παπουτσιών με αναφορές στη Honda

Η συνεργασία δεν περιορίζεται στην παρουσίαση του πρωτότυπου μοντέλου. Στο Μιλάνο, η Οnitsuka Tiger παρουσίασε παράλληλα συλλογή ρούχων και παπουτσιών εμπνευσμένη από τη μοτοσυκλετιστική κουλτούρα.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται αναφορές στη σχεδιαστική ταυτότητα της Honda, μεταξύ των οποίων και το χαρακτηριστικό «φτερό» της Honda, το οποίο αποτελεί μέρος της κοινής αισθητικής προσέγγισης των δύο εταιρειών.

Μοτοσυκλέτα και μόδα σε μια κοινή σχεδιαστική προσέγγιση

Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, η Honda και η Onitsuka Tiger επιχειρούν να συνδέσουν τη μοτοσυκλετιστική κουλτούρα με τη σύγχρονη μόδα, αξιοποιώντας στοιχεία από τον σχεδιασμό, την τεχνολογία και την κατασκευαστική παράδοση των δύο εταιρειών.

Η παρουσίαση στο Μιλάνο αποτέλεσε την πρώτη δημόσια εμφάνιση του Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept, ενώ παράλληλα έδωσε το πλαίσιο για την παρουσίαση της νέας συλλογής της Οnitsuka Tiger με αναφορές στην κουλτούρα της μοτοσυκλέτας και τη σχεδιαστική κληρονομιά της Honda.