του Δημήτρη Διατσίδη

Η Red Bull επιστρέφει ως συνεργάτης της εργοστασιακής ομάδας MotoGP της Honda HRC, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη θέσει φιλόδοξους στόχους για να προσθέσουν στις 45 νίκες και τα περισσότερα από 90 βάθρα που έχουν κατακτήσει μαζί, στο πλαίσιο πολυετούς συμφωνίας.

Η Honda Racing Corporation (HRC) και η Red Bull ανακοινώνουν μια νέα συνεργασία, στο πλαίσιο της οποίας η Αυστριακή εταιρεία θα ενταχθεί ως ένας από τους βασικούς συνεργάτες της ομάδας Honda HRC Castrol MotoGP, από τη σεζόν του 2027.

Η πολυετής συμφωνία σηματοδοτεί την επανασύνδεση των δύο εταιρειών, οι οποίες έχουν μακρά κοινή ιστορία σε διάφορες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με κοινή φιλοδοξία και οδηγό την αναζήτηση της κορυφαίας απόδοσης, HRC και Red Bull έχουν θέσει ξεκάθαρους στόχους, επιδιώκοντας να διευρύνουν τη σημαντική κοινή τους ιστορία, να συνεχίσουν να ωθούν τα όρια των επιδόσεων και παράλληλα να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP.

Σύμφωνα με τη νέα συμφωνία, το λογότυπο της Red Bull θα έχει έντονη παρουσία στην επόμενη γενιά μοτοσυκλετών της Honda HRC Castrol, στο γκαράζ της ομάδας και στον εξοπλισμό των αναβατών, καθώς HRC και Red Bull θα κυνηγούν τις επιτυχίες και τις νίκες στο κορυφαίο επίπεδο των αγώνων μοτοσυκλέτας.

Η Red Bull εντάχθηκε για πρώτη φορά στην εργοστασιακή ομάδα της Honda HRC το 2015, με εκείνη τη συνεργασία να συμπίπτει με μερικά από τα πιο επιτυχημένα χρόνια στη σύγχρονη ιστορία της HRC, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων αναβατών και κατασκευαστών, καθώς οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν στενά.

Η ανανεωμένη συνεργασία βασίζεται άμεσα σε εκείνη την επιτυχημένη βάση, ενώνοντας ξανά δύο οργανισμούς με αποδεδειγμένη πορεία επιτυχιών και κοινό όραμα, τόσο εντός, όσο και εκτός πίστας.

Η ομάδα Honda HRC Castrol θα παρουσιάσει τα πλήρη αγωνιστικά χρώματα του 2027 και τη νέα της μοτοσυκλέτα πριν από την έναρξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP 2027.

Koji Watanabe –Πρόεδρος της Honda Racing Corporation

«Η Honda HRC και η Red Bull είναι δύο εταιρείες που γνωρίζονται πολύ καλά μέσα από τις πολλές μορφές αγώνων στις οποίες έχουν δραστηριοποιηθεί και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ανανεώνουμε τη συνεργασία μας στο MotoGP.

Καθώς ετοιμαζόμαστε να περάσουμε σε μια νέα εποχή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP με τις μοτοσυκλέτες των 850 κ.εκ., είναι κρίσιμο να έχουμε συνεργάτες που μοιράζονται τους ίδιους στόχους και τις ίδιες φιλοδοξίες.

Μαζί, δεν έχω καμία αμφιβολία για όσα μπορούμε να πετύχουμε και γνωρίζω ότι θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους φιλάθλους ακόμη περισσότερες απίστευτες στιγμές μέσα από τη νέα κοινή μας πορεία.

Η Red Bull είναι μια εταιρεία που μοιράζεται τους στόχους μας, τη θέλησή μας και τα υψηλά στάνταρ που θέτουμε και είμαι βέβαιος ότι μαζί μπορούμε να συνεχίσουμε να γράφουμε νέες σελίδες στην ιστορία που έχουμε ήδη δημιουργήσει, εντός και εκτός πίστας».

Alberto Puig – Team Manager, Honda HRC Castrol

«Καθώς το MotoGP ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα εποχή, με νέες μοτοσυκλέτες, νέους κανονισμούς και νέους στόχους ως Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ενώνουμε ξανά τις δυνάμεις μας με την Red Bull.

Στους αγώνες υπάρχουν ελάχιστες εταιρείες που συμμετέχουν σε τόσα διαφορετικά Πρωταθλήματα όσο η HRC και η Red Bull και πρόκειται για μια συνεργασία που έχει ξεκάθαρη και απόλυτη λογική.

Γνωρίζω ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θα δεχτεί τίποτα λιγότερο από τη νίκη και γι’ αυτό πρέπει να δουλέψουμε, ώστε για ακόμη μία φορά αυτός ο συνδυασμός να αποτελέσει σημείο αναφοράς».