του Νεκτάριου Διατσίδη

Νέο εμπρός τμήμα, έγχρωμη οθόνη TFT 4.2”, USB-C και τέσσερις νέες αποχρώσεις για το δημοφιλές scooter της Honda.

Η Honda ανανεώνει για το 2027 το SH Mode 125, προσθέτοντας περισσότερη τεχνολογία και φρεσκάροντας την εμφάνισή του, χωρίς να αλλάζει τη φιλοσοφία ενός πρακτικού και ευέλικτου scooter πόλης. Το νέο μοντέλο αποκτά ανασχεδιασμένο εμπρός τμήμα με πιο δυναμικές γραμμές, ενώ η σημαντικότερη αναβάθμιση αφορά τον εξοπλισμό του.

Στο κέντρο της νέας εμπειρίας βρίσκεται η έγχρωμη οθόνη TFT 4.2 ιντσών, η οποία συνδέεται με το σύστημα Honda RoadSync και αντικαθιστά την προηγούμενη αναλογική διάταξη οργάνων. Παράλληλα, η θύρα φόρτισης στο εμπρός ντουλαπάκι γίνεται πλέον USB-C, διευκολύνοντας τη φόρτιση smartphone και άλλων συσκευών.

Το SH Mode 125 διατηρεί τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό της οικογένειας SH, με επίπεδο πάτωμα, άνετη θέση οδήγησης και LED προβολέα. Η σέλα βρίσκεται στα 765 mm, ενώ ο χώρος κάτω από τη σέλα φτάνει τα 18.5 λίτρα, προσφέροντας πρακτικότητα στις καθημερινές μετακινήσεις. Η Honda Smart Key επιτρέπει το κλείδωμα και ξεκλείδωμα των βασικών λειτουργιών χωρίς να χρειάζεται ο αναβάτης να βγάλει το κλειδί από την τσέπη του.

Για το 2027, το εμπρός τμήμα έχει επανασχεδιαστεί με πιο επιθετική και σύγχρονη σχεδίαση, ενώ νέα είναι και η προστατευτική ποδιά της εξάτμισης. Την ανανέωση ολοκληρώνουν τέσσερις χρωματικές επιλογές: Pearl Nostalgic Green και Vanilla White ως νέες αποχρώσεις, καθώς και οι Candy Luster Red και Mat Galaxy Black Metallic σε ανανεωμένη εκδοχή.

Κινητήρας eSP+ 125 cc

Στην καρδιά του Honda SH Mode 125 βρίσκεται ο υγρόψυκτος, μονοκύλινδρος κινητήρας eSP+ (enhanced Smart Power Plus) με μονό εκκεντροφόρο επικεφαλής (SOHC) και τέσσερις βαλβίδες. Αποδίδει 11.8 ίππους (8.7 kW) στις 8,500 σ.α.λ. και 12 Nm στις 5,000 σ.α.λ., με διάμετρο x διαδρομή 53.5 x 55.5 mm και σχέση συμπίεσης 11.5:1.

Η τροφοδοσία γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ψεκασμού Honda PGM-FI, ενώ το αυτόματο σύστημα μετάδοσης CVT εξασφαλίζει εύκολη χρήση στην πόλη. Το σύστημα Start&Stop σβήνει αυτόματα τον κινητήρα όταν το scooter παραμένει σταματημένο στο ρελαντί για τρία δευτερόλεπτα και τον επανεκκινεί με το άνοιγμα του γκαζιού.

Η Honda αναφέρει μέση κατανάλωση 47.6 χλμ./λίτρο στον κύκλο WMTC, ενώ με τη λειτουργία Start&Stop μπορεί να φτάσει τα 50 km/l. Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 5.6 λίτρων, η θεωρητική αυτονομία φτάνει περίπου τα 265 χλμ. Το SH Mode 125 πληροί επίσης τις προδιαγραφές Euro5+.

Ελαφρύ πλαίσιο και τροχοί 16/14 ιντσών

Το πλαίσιο eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) είναι κατασκευασμένο από πρεσαριστό χάλυβα και, σύμφωνα με την Honda, είναι 8% ελαφρύτερο από την προηγούμενη σχεδίαση. Το scooter ζυγίζει μόλις 118 κιλά με γεμάτο το ρεζερβουάρ, ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 1,305 mm.

Η εμπρός ανάρτηση αποτελείται από τηλεσκοπικό πιρούνι 33 mm με διαδρομή 89 mm, ενώ πίσω υπάρχει μονό αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου σε 5 θέσεις και διαδρομή 75 mm.

Οι τροχοί είναι 16 ιντσών εμπρός και 14 ιντσών πίσω, με ελαστικά 80/90-16 και 100/90-14 αντίστοιχα. Για την πέδηση χρησιμοποιείται εμπρός δίσκος 220 mm και πίσω ταμπούρο 130 mm, σε συνδυασμό με σύστημα CBS.

Το SH Mode 125 YM2027 διατηρεί έτσι τον προσανατολισμό του ως ένα ελαφρύ, εύχρηστο και οικονομικό scooter για την πόλη, προσθέτοντας παράλληλα περισσότερη τεχνολογία και μια πιο σύγχρονη εμφάνιση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Honda SH Mode 125 YM2027

Χαρακτηριστικό Προδιαγραφή

Κινητήρας Μονοκύλινδρος, 4V, SOHC, υγρόψυκτος

Κυβισμός 125 cc

Διάμετρος x διαδρομή 53.5 x 55.5 mm

Σχέση συμπίεσης 11.5:1

Μέγιστη ισχύς 11.8 hp (8.7 kW) / 8,500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 12 Nm / 5,000 σ.α.λ.

Τροφοδοσία Honda PGM-FI

Κιβώτιο Αυτόματο CVT

Τελική μετάδοση Ιμάντας V-Belt

Start&Stop Ναι

Ρεζερβουάρ 5.6 λίτρα

Κατανάλωση WMTC 47.6 km/l

Εκπομπές CO₂ 47 g/km

Πλαίσιο eSAF, πρεσαριστός χάλυβας

Μήκος x πλάτος x ύψος 1,950 x 681 x 1,110 mm

Μεταξόνιο 1,305 mm

Ύψος σέλας 765 mm

Απόσταση από το έδαφος 151 mm

Βάρος με πλήρες ρεζερβουάρ 118 kg

Χώρος κάτω από τη σέλα 18.5 λίτρα

Εμπρός ανάρτηση Τηλεσκοπικό πιρούνι 33 mm, διαδρομή 89 mm

Πίσω ανάρτηση Αμορτισέρ, ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων

Εμπρός τροχός 16 ιντσών

Πίσω τροχός 14 ιντσών

Εμπρός ελαστικό 80/90-16M/C 43P

Πίσω ελαστικό 100/90-14M/C 57P

Εμπρός φρένο Δίσκος 220 mm, Nissin, μονοπίστονη δαγκάνα

Πίσω φρένο Ταμπούρο 130 mm

Σύστημα πέδησης CBS

Όργανα Έγχρωμη TFT 4.2” με Honda RoadSync

Φώτα εμπρός LED

Smart Key Ναι

Θύρα φόρτισης USB-C

Προαιρετικό Top Box 35 λίτρα