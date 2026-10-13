Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Honda δίνει ραντεβού με τους φίλους της μοτοσυκλέτας στην πίστα των Μεγάρων, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, σε ένα Test Ride Event αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία.

H πίστα των Μεγάρων θα γεμίσει με τις μοτοσυκλέτες της Honda, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά και να οδηγήσουν τα μοντέλα της γκάμας και να ανακαλύψουν στην πράξη τον χαρακτήρα, την τεχνολογία και τις δυνατότητές τους.

Honda Test Ride Event 2026 31/10 & 1/11/2026 – Πίστα Μεγάρων

Το Honda Test Ride Event 2026 αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για όσους θέλουν να ανέβουν στη σέλα, να οδηγήσουν και να γνωρίσουν την τεχνολογία Honda σε ένα οργανωμένο περιβάλλον, μέσα στην πίστα των Μεγάρων.

Εκεί θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το καθιερωμένο αυτόματο σύστημα μετάδοσης DCT αλλά και το επαναστατικό E-CLUTCH, που έρχεται να δημιουργήσει μια νέα εμπειρία οδήγησης.

Η εκδήλωση έχει σχεδιαστεί ως μια γιορτή της μοτοσυκλέτας και της οδήγησης, με πρωταγωνιστές τις μοτοσυκλέτες και την τεχνολογία Honda και φυσικά τους ανθρώπους που τις αγαπούν.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, η Honda προσκαλεί όλους τους φίλους της μοτοσυκλέτας να πάρουν μέρος σε ένα διήμερο γεμάτο οδήγηση και δράση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν από τώρα συμμετοχή στο test-ride.gr για να οδηγήσουν τα αγαπημένα τους μοντέλα.