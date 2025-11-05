Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Honda αποκάλυψε στην EICMA του Μιλάνου το V3R 900 E-Compressor Prototype, ένα πρωτότυπο μοντέλο με κινητήρα V3 και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συμπιεστή, που αναπτύσσεται ως μια πρόταση νέων αξιών μέσα από τη μοναδική και πρωτοποριακή τεχνολογία της εταιρείας.

Το project γεννήθηκε από τον στόχο της ομάδας ανάπτυξης να προσφέρει συναρπαστικά προϊόντα που ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών, στο πλαίσιο της υλοποίησης του οράματος της Honda για το 2030 – τη «Χαρά της ελεύθερης και διασκεδαστικής μετακίνησης».

Αναπτυγμένο σύμφωνα με τη φιλοσοφία “Non-Rail Roller Coaster”, το V3R 900 E-Compressor Prototype συνδυάζει την πιο σύγχρονη τεχνολογία με τη βαθιά τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η Honda στον χώρο της μοτοσυκλέτας, επιδιώκοντας να προσφέρει διττό χαρακτήρα: «υποσχόμενη συγκίνηση» και «καθησυχαστική σιγουριά».

Η διάταξη του κινητήρα διατηρεί τη υδρόψυκτη μονάδα V3 με γωνία 75°, που είχε παρουσιαστεί στην περσινή EICMA, όμως τώρα αποκαλύφθηκε ότι η χωρητικότητα του κινητήρα είναι 900cc, ενώ ταυτόχρονα η Honda επιδιώκει ο κινητήρας να έχει ένα λεπτό και συμπαγές σχήμα.

Για πρώτη φορά παγκοσμίως* σε μοτοσυκλέτα, υιοθετείται η λύση του ηλεκτρονικά ελεγχόμενου συμπιεστή, επιτρέποντας ακριβή διαχείριση της υπερπλήρωσης του κινητήρα και αποδίδοντας άμεση ροπή από χαμηλές στροφές.

Το αποτέλεσμα είναι επιδόσεις αντίστοιχες με εκείνες ενός κινητήρα 1.200cc, παρά τον μικρότερο κυβισμό, με ταυτόχρονη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.

Η μοτοσυκλέτα διαθέτει ασύμμετρα πλευρικά φέρινγκ, ενώ το ντεπόζιτο φέρει για πρώτη φορά το νέο έμβλημα “Honda Flagship WING”, το οποίο θα υιοθετηθεί σταδιακά από τα κορυφαία μοντέλα της εταιρείας από το επόμενο έτος.

Το V3R 900 E-Compressor Prototype φιλοδοξεί να αποτελέσει νέο ορόσημο στις διαρκείς προκλήσεις της Honda, προσφέροντας πρωτόγνωρη οδηγική απόλαυση, συγκίνηση και τη χαρά της ιδιοκτησίας.

*Σύμφωνα με έρευνα της Honda