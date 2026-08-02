του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Honda X-ADV δημιούργησε μια νέα κατηγορία, συνδυάζοντας την πρακτικότητα ενός scooter με τις δυνατότητες μιας adventure μοτοσυκλέτας. Η όρθια θέση οδήγησης, οι αναρτήσεις μεγάλης διαδρομής, οι ακτινωτοί τροχοί και το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DCT της επιτρέπουν να κινείται με την ίδια άνεση στην πόλη, στον αυτοκινητόδρομο αλλά και σε χωμάτινες διαδρομές.

Από την πρώτη της εμφάνιση ξεχώρισε για τον μοναδικό χαρακτήρα της, αποτελώντας ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Honda στην Ευρώπη. Για το 2027 διατηρεί όλα τα στοιχεία που την καθιέρωσαν, αποκτώντας τέσσερα νέα χρώματα.

Η Honda X-ADV 2027 συνδυάζει την άνεση ενός κορυφαίου σκούτερ με τον περιπετειώδη χαρακτήρα μιας adventure μοτοσυκλέτας. Η δυναμική σχεδίαση με τα διπλά LED φώτα και τα DRL, η άνετη εργονομία και το φαρδύ τιμόνι προσφέρουν εξαιρετικό έλεγχο σε κάθε διαδρομή.

Η σέλα των 820 mm, ο αποθηκευτικός χώρος 22 λίτρων με φωτισμό LED και θύρα USB-C, η έγχρωμη TFT οθόνη 5 ιντσών με Honda RoadSync, το Smart Key, το cruise control και η ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα ενισχύουν την άνεση και την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση και στα ταξίδια.

Εκεί όμως που η X-ADV ξεχωρίζει είναι όταν τελειώνει η άσφαλτος. Οι αναρτήσεις μεγάλης διαδρομής, οι ακτινωτοί τροχοί, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, τα προστατευτικά χεριών και η ποδιά κινητήρα της επιτρέπουν να κινηθεί με αυτοπεποίθηση σε χωματόδρομους και δύσκολες επιφάνειες, διατηρώντας παράλληλα την ευκολία ενός σκούτερ.

Κινητήρας

Ο δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 745 κ.εκ. αποδίδει 58 ίππους στις 6.750 σ.α.λ. και 69 Nm ροπής στις 4.750 σ.α.λ., προσφέροντας άμεση απόκριση από χαμηλά και δυνατή επιτάχυνση σε κάθε είδους διαδρομή.

Η σχεδίαση με γωνία στροφάλου 270°, μεγάλο μήκος διαδρομής και δύο αντικραδασμικούς άξονες εξασφαλίζει γεμάτη λειτουργία, χαμηλούς κραδασμούς και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση, που περιορίζεται στα 3.6 λτ./100 χλμ.

Διατίθεται και έκδοση 35 kW για κατόχους άδειας Α2, με δυνατότητα επαναφοράς στην πλήρη ισχύ μέσω του επίσημου δικτύου Honda.

Ηλεκτρονικά Συστήματα

Το ηλεκτρονικό γκάζι Throttle By Wire συνεργάζεται με πέντε προγράμματα οδήγησης (Sport, Standard, Rain, Gravel και User), προσαρμόζοντας την απόκριση του κινητήρα, το φρένο κινητήρα, το DCT και το Honda Selectable Torque Control (HSTC).

Το HSTC διαθέτει τρία επίπεδα λειτουργίας και δυνατότητα απενεργοποίησης, ενώ η νέα ρύθμιση στις επιλογές Gravel και Rain προσφέρει καλύτερη πρόσφυση και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε ολισθηρές ή χωμάτινες επιφάνειες.

Κιβώτιο DCT

Το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DCT αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της X-ADV. Οι αλλαγές σχέσεων πραγματοποιούνται γρήγορα και ομαλά, χωρίς διακοπή της μετάδοσης, ενώ ο αναβάτης μπορεί να επιλέξει αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία μέσω των διακοπτών στο τιμόνι.

Η λειτουργία Gravel διαθέτει ειδική χαρτογράφηση για καλύτερο έλεγχο της πρόσφυσης σε εκτός δρόμου διαδρομές, ενώ στη λειτουργία User ο αναβάτης μπορεί να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του κιβωτίου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, κάτι πολύ σημαντικό για τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας στο χώμα.

Πλαίσιο, Αναρτήσεις & Φρένα

Το ατσάλινο πλαίσιο Diamond συνδυάζει υψηλή ακαμψία με χαμηλό κέντρο βάρους, προσφέροντας σταθερότητα στον δρόμο και ευελιξία στην πόλη.

Οι αναρτήσεις μεγάλης διαδρομής με ανεστραμμένο πιρούνι Showa USD 41 mm και πίσω σύστημα Pro-Link, η απόσταση 165 mm από το έδαφος και οι ακτινωτοί τροχοί 17 και 15 ιντσών με ελαστικά μικτής χρήσης επιτρέπουν στην X-ADV να κινηθεί με άνεση και σε χωμάτινα τερέν.

Το σύστημα πέδησης με διπλούς εμπρός δίσκους 296 mm, ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες και δικάναλο ABS προσφέρει ισχυρό και ελεγχόμενο φρενάρισμα σε κάθε συνθήκη.

Αξεσουάρ

Η Honda διαθέτει πλήρη γκάμα γνήσιων αξεσουάρ που ενισχύουν τον χαρακτήρα της X-ADV.

Το Adventure Pack απευθύνεται σε όσους κινούνται συχνά εκτός δρόμου, με προβολείς ομίχλης, προστατευτικά πλαϊνά, επεκτάσεις προστατευτικών χεριών και μαρσπιέ αναβάτη.

Τα Comfort, Style, Travel και Urban Pack καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, από μεγαλύτερη άνεση και premium εμφάνιση μέχρι αυξημένη μεταφορική ικανότητα και καθημερινή πρακτικότητα. Η λίστα ολοκληρώνεται με top box 38 ή 50 λίτρων, συναγερμό, πλάτη συνεπιβάτη και τελικό εξάτμισης Akrapovič.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος

Υγρόψυκτος, τετράχρονος, 8βάλβιδος SOHC, δικύλινδρος παράλληλος

Κυβισμός

745 cc

Διάμετρος x Διαδρομή

77 mm x 80 mm

Σχέση συμπίεσης

10.7:1

Μέγιστη ισχύς

58 HP (43.1 kW) στις 6,750 rpm (35 kW στις 6,000 rpm έκδοση Α2)

Μέγιστη ροπή

69 Nm στις 4,750 rpm

Στάθμη θορύβου

Μέγιστη 87 dB

Μέγιστη ταχύτητα

168 km/h

Χωρητικότητα λαδιού

4 L

Εκκίνηση

Ηλεκτρική

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Τροφοδοσία

Ηλεκτρονικός ψεκασμός PGM-FI

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

13.2 L

Εκπομπές CO₂ (WMTC)

85 g/km

Κατανάλωση καυσίμου

3.6 L/100 km

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τύπος μπαταρίας

AGM

Χωρητικότητα μπαταρίας

12 V – 11.6 Ah

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Τύπος συμπλέκτη

2 υγροί πολύδισκοι συμπλέκτες

Τύπος κιβωτίου

6 σχέσεων Dual Clutch Transmission (DCT)

Τελική μετάδοση

Αλυσίδα

ΠΛΑΙΣΙΟ

Τύπος

Ατσάλινο πλαίσιο σωληνωτού τύπου Diamond

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)

2215 mm x 940 mm x 1370 mm

Μεταξόνιο

1590 mm

Γωνία κάστερ

27°

Ίχνος

104 mm

Ύψος σέλας

820 mm

Απόσταση από το έδαφος

165 mm

Βάρος πλήρες υγρών

237 kg

Ακτίνα στροφής

2.8 m

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εμπρός

USD 41 mm SFF-CA, διαδρομή 153.5 mm

Πίσω

Monoshock, ψαλίδι Pro-Link, διαδρομή 150 mm

ΤΡΟΧΟΙ

Εμπρός

17M/C x MT3.50 ακτινωτός τροχός

Πίσω

15M/C x MT4.50 ακτινωτός τροχός

Ελαστικό εμπρός

120/70R17 M/C (58H)

Ελαστικό πίσω

160/60R15 M/C (67H)

ΦΡΕΝΑ

Τύπος ABS

ABS δύο καναλιών

Εμπρός

Ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες, διπλοί πλευστοί δίσκοι 296 mm

Πίσω

Μονοπίστονη δαγκάνα, μονός δίσκος 240 mm

ΟΡΓΑΝΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Όργανα

Έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών πολλαπλών πληροφοριών

Προβολέας

LED

Φώτα ημέρας (DRL)

Ναι

Πίσω φανάρι

LED

Συνδεσιμότητα

Honda RoadSync

USB

Type-C

Αυτόματη ακύρωση φλας

Ναι

Σύστημα ασφαλείας

HISS

Cruise Control

Ναι

Προγράμματα οδήγησης

Sport, Standard, Rain, Gravel και User

HSTC

3 επίπεδα + OFF

Επιπλέον χαρακτηριστικά

Smart Key, ρυθμιζόμενη ζελατίνα +139 mm