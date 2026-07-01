Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το νέο Hornet ADV 06 είναι το κορυφαίο adventure κράνος της Ιαπωνικής Shoei και είναι σχεδιασμένο για να συνδυάζει την άνεση και την ασφάλεια ενός premium full-face κράνους με την πρακτικότητα ενός κράνους enduro.

Σχεδιασμένο για απαιτητικούς αναβάτες που χρησιμοποιούν την adventure μοτοσυκλέτα τους για κάθε διαδρομή όπως: ένα μεγάλο ταξίδι, οι καθημερινές απαιτητικές διαδρομές της πόλης ή οι εκτός δρόμου εξορμήσεις.

Το Hornet ADV 06 συνδυάζει το μικρό βάρος, το μεγάλο άνοιγμα και το γείσο ενός κράνους enduro με την ηχομόνωση, την αεροδυναμική και την προστασία ενός full-face κράνους δρόμου.

Κύρια στοιχεία του Hornet ADV 06

Εξελιγμένο Σύστημα Αερισμού

Το νέο adventure κράνος της Shoei διαθέτει πολλαπλές εισόδους αέρα στο μέτωπο, στο πάνω μέρος και στο σαγόνι, καθώς και 6 στρατηγικά τοποθετημένες εξόδους στο πίσω μέρος και στον αυχένα, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ανανέωση του αέρα και την αποβολή της θερμότητας.

Έτοιμο για Επικοινωνία

Το κράνος διαθέτει ειδική προεγκατάσταση (θήκες για ακουστικά και χώρο καλωδίωσης) για την εύκολη τοποθέτηση συστήματος ενδοεπικοινωνίας, ώστε να μένετε πάντα συνδεδεμένοι με την παρέα σας ή το GPS σας.

Κορυφαία Ασφάλεια με Πιστοποίηση ECE 22/06

Το Hornet ADV 06 έχει κατασκευαστεί με βάση τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας.

Εξωτερικό κέλυφος AIM+: μια προηγμένη σύνθεση από fiberglass και οργανικές ίνες που προσφέρει εξαιρετική απορρόφηση των κραδασμών και μέγιστη ανθεκτικότητα με το ελάχιστο δυνατό βάρος.

Σύστημα EPS πολλαπλών πυκνοτήτων: Εσωτερική επένδυση βελτιστοποιημένη για στοχευμένη προστασία σε κάθε σημείο.

Σύστημα E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System): Επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή αφαίρεση των μαξιλαριών στα μάγουλα σε περίπτωση ανάγκης, διευκολύνοντας την αφαίρεση του κράνους.

Κούμπωμα Double-D Ring: Η πιο ασφαλής επιλογή για σωστή και σταθερή εφαρμογή κάθε φορά που το φοράτε.

Αεροδυναμική και Άνεση

Η Shoei επανασχεδίασε το γείσο και το κέλυφος, προσφέροντας μια μοναδική οδηγική εμπειρία ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες.

Ειδικά μελετημένο αεροδυναμικά γείσο V-460 που επιτρέπει στον αέρα να περνά ανεμπόδιστα, μειώνοντας την καταπόνηση του αυχένα στο ταξίδι, ενώ παράλληλα προστατεύει από τον ήλιο και τις λάσπες στο χώμα.

Ενσωματωμένο Spoiler για βελτιωμένη σταθερότητα και μείωση των στροβιλισμών.

Αντιθαμβωτική ζελατίνα CNS-2 Pinlock® που εξασφαλίζει ορατότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες και αλλάζει γρήγορα και εύκολα χωρίς εργαλεία.

3D Εσωτερική επένδυση, πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη, που αγκαλιάζει το πρόσωπο προσφέροντας σταθερότητα και κορυφαία αίσθηση άνεσης.