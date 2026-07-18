Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το τρίτο αγωνιστικό τριήμερο στο οποίο η Τόνια Κορρέ συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria, πραγματοποιήθηκε στην πίστα Brno της Τσεχίας, με παράλληλη διεξαγωγή του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Μοτοσυκλέτας (BMU) και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μοτοσυκλέτας Γυναικών (WEC).

Η 16χρονη Ελληνίδα αναβάτρια Τόνια Κορρέ (#27), έλαβε μέρος και στα τρία πρωταθλήματα με την ομάδα Pascota Racing. Κέρδισε τη δεύτερη θέση στη κατηγορία R7 του Βαλκανικού, τερμάτισε στην έκτη θέση στην κατηγορία Junior Sportbike του Alpe Adria και στην ένατη του Ευρωπαϊκού Γυναικών.

Αγωνίστηκε πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Γυναικών ως έκτακτη συμμετοχή, στο οποίο όλες οι αναβάτριες αγωνίζονται με το ίδιο μοντέλο μοτοσυκλέτας – Yamaha R7 – και στο grid υπάρχουν ονόματα αναβατριών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Γυναικών WorldWCR. Κατόρθωσε ένα εξαιρετικό ορόσημο της καριέρας της, αφού η Κορρέ κατευθύνεται προς τον στόχο της να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο, βάζοντας για πρώτη φορά την Ελληνική σημαία στο WorldWCR.

Ελεύθερες Δοκιμές 10/07:

Τρεις ελεύθερες δοκιμές είχε στη διάθεση της η πιλότος μας, αξιοποιώντας τες πλήρως καθώς στο τέλος της ημέρας είχε αποκτήσει την αίσθηση που ήθελε τόσο με τη μοτοσυκλέτα της όσο και με την πίστα.

Υπήρχε αρκετή δυσκολία να μάθει την πίστα καθώς είναι η μεγαλύτερη σε μήκος και πλάτος που έχει τρέξει μέχρι στιγμής. Αξίζει να σημειωθεί πως στο Brno, είναι η πρώτη πίστα που αγωνίζεται η Τόνια Κορρέ στην οποία διεξάγεται και το Πρωτάθλημα MotoGP. Παρόλα αυτά στο τέλος της ημέρας, στις τρίτες δοκιμές είχε πολύ καλή αίσθηση με τη μοτοσυκλέτα και την πίστα, το οποίο την οδήγησε να βρει με την ομάδα της τις κατάλληλες και πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις για την επόμενη μέρα που ακολουθούσαν οι κατατακτήριες δοκιμές – που καθορίζουν τη σχάρα εκκίνησης του αγώνα.

Κατατακτήριες – Πρώτος Αγώνας 11/07:

Μετά τη σταθερή βελτίωση γυρολόγιου στα χρονομετρημένα, ακολουθούσε ο πρώτος αγώνας του τριημέρου – και ξεχωριστός για την καριέρα της Κορρέ.

Ήταν ένας φανταστικός αγώνας, όπως μας το περιέγραψε η Ελληνίδα αναβάτρια. Ξεκίνησε πραγματοποιώντας για μια ακόμη φορά δυναμική εκκίνηση, ανεβαίνοντας στη δέκατη θέση για το Ευρωπαϊκό Γυναικών, βελτιώνοντας αρκετά τους χρόνους της με ανταγωνιστικό ρυθμό πέρασε στην ένατη θέση, όπου και τερμάτισε. Οι προπορευόμενες αναβάτριες δεν είχαν απομακρυνθεί από την πιλότο μας καθώς μετά το πέρασμα της καρό σημαίας, είχαν μονάχα 0.400 δευτερόλεπτα διαφορά. Η Τόνια Κορρέ επιβεβαίωσε πως ο ρυθμός της μπορεί να σταθεί πλάι σε αναβάτριες Παγκόσμιου επιπέδου αν και η σεζόν 2026, είναι η πρώτη που αγωνίζεται με Yamaha R7 μοτοσυκλέτα.

Το ξεκίνημα μιας μοναδικής εμπειρίας στην πίστα Brno

Η πρόοδος της Τόνιας Κορρέ αποτυπώθηκε και στον αγώνα οκτώ γύρων του Alpe Adria, όπου πέρα από τα αποτελέσματα ιδιαίτερη σημασία είχε ο ρυθμός που διατήρησε καθώς κατάφερε να προσπεράσει – και να τερματίσει με μεγάλη διαφορά – αναβάτη της μεικτής κατηγορίας με τον οποίο στα προηγούμενα αγωνιστικά τριήμερα είχαν συνεχείς μάχες.

Στον εναρκτήριο αγώνα στην Κροατία είχε τερματίσει πίσω του, στην Ουγγαρία οι δυο τους αντάλλαζαν προσπεράσεις με τελική επικράτηση της Κορρέ ενώ στην Τσεχία η αναβάτρια μας όχι μόνο προσπέρασε, αλλά δημιούργησε και αισθητή διαφορά μέχρι την καρό σημαία. Καθρεφτίζοντας την ταχύτητα με την οποία προσαρμόζεται στη νέα της μοτοσυκλέτα Yamaha R7, τερμάτισε στην έκτη θέση του Alpe Adria ενώ στο παράλληλο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, προσθέτοντας ακόμη ένα τρόπαιο στη φετινή της πορεία.

Πένθος στο Brno

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της Κυριακής δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ένα σοβαρό δυστύχημα που σημειώθηκε μετά τον αγώνα της αναβάτριας μας, είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια δυο αναβατών. Μετά το περιστατικό, η διοργάνωση του Alpe Adria αποφάσισε την οριστική διακοπή του υπόλοιπου αγωνιστικού προγράμματος ως ένδειξη σεβασμού προς τους εκλιπόντες, τις οικογένειες τους και ολόκληρη την κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Τόνια Κορρέ – Yamaha R7

«Η ένατη θέση στο Ευρωπαϊκό Γυναικών WEC είναι κάτι περισσότερο από αυτό που περιμέναμε καθώς κατάφερα να προσπεράσω αναβάτριες αλλά και να τερματίσω με διαφορά λιγότερη από μισό δευτερόλεπτο από τις προπορευόμενες αναβάτριες. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που κατάφερα να αγωνιστώ εναντίον γυναικών αναβατριών παγκοσμίου επιπέδου και να ανταπεξέλθω. Η προσέγγισή μου τώρα που έχω ολοκληρώσει τέσσερις αγώνες με την Yamaha R7, έχει αλλάξει πολύ διότι νιώθω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη με τη μοτοσυκλέτα, ενώ παράλληλα έχω εξελιχθεί αρκετά και ως οδηγός. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου καθώς και τους χορηγούς μου για την πολύτιμη βοήθεια στην προσπάθειά μου.

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μου και οι ευχές μου είναι με τις οικογένειες, τους φίλους και τους κοντινούς ανθρώπους των δυο αυτών οδηγών».

Επόμενος Αγώνας για την Τόνια Κορρέ: 07-09/08 Cremona Circuit – Ιταλία

Το επόμενο αγωνιστικό τριήμερο Alpe Adria ακολουθεί στις 07-09/08 στην Cremona, της Ιταλίας, όπου θα βρεθεί η Τόνια Κορρέ, αγωνιζόμενη στις κατηγορίες Junior Sportbike / Yamaha R7 CUP.

Την προσπάθεια της Τόνιας Κορρέ στηρίζουν οι:

Yamaha Racing Hellas

Motodynamics Group

Motomarket

Αθλητικό Σωματείο Δίτροχων Νάξου

Wheelcity

Epsilon MX

Assetto

Girimis Transfers

Yamaha Spiliotis

AMOTOE