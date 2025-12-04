του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο ιδρυτής πίσω από την Kove Moto επιστρέφει με μια νέα εταιρεία, την ZX Moto και μια τρικύλινδρη adventure που θα μπορούσε να αναστατώσει ολόκληρη την κατηγορία.

Η ZX Moto είναι ένα από τα νεότερα ονόματα που προσπαθούν να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να προσεγγίσουν την αγορά σε πολλές κατηγορίες μοτοσυκλετών. Ο ιδρυτής της ZX Moto, ο Zhang Xue, είναι ο ίδιος άνθρωπος που ξεκίνησε την Kove Moto, μια εταιρεία που προκάλεσε αίσθηση με τα adventure μοντέλα και που εμφανίστηκε ακόμα και στο Dakar. Ο Zhang Xue αποχώρησε από την Kove και τώρα εμφανίζεται ξανά με μια εντελώς νέα εταιρεία, την ZX Moto, η οποία προσπαθεί τώρα να αφήσει το δικό της αποτύπωμα.

Ο Zhang Xue είναι μηχανικός με μεγάλη εμπειρία στον χώρο των συστημάτων κίνησης. Πριν από κάθε νέα μοτοσυκλέτα και κάθε έκθεση, κατασκεύαζε κινητήρες και έκανε συμβόλαια για άλλους κατασκευαστές. Οπότε η ZX Moto δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Ήρθε από έναν άνθρωπο που ξέρει να φτιάχνει κινητήρες και έχει τον πλήρη έλεγχο στο πώς θα χρησιμοποιηθούν στα μοντέλα παραγωγής μετά από πολλές δοκιμές και αγώνες.

Η ZX Moto εμφανίστηκε στην EICMA με μια εντυπωσιακή και σοβαρή παρουσία χωρίς φανταστικά πρωτότυπα, αλλά με μοτοσυκλέτες έτοιμες για παραγωγή, που μοιάζουν έτοιμες να βγουν από τη γραμμή συναρμολόγησης. Το μοντέλο που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η 820 X, η μοτοσυκλέτα περιπέτειας που χρησιμοποιεί έναν τρικύλινδρο κινητήρα 818.8 κ.εκ. που αποδίδει 117 ίππους στις 11,000 σ.α.λ. και 85 Nm ροπής στις 9,000 σ.α.λ. Για μια εταιρεία που μόλις ξεκινά, αυτά τα νούμερα είναι πολύ εντυπωσιακά.

Το πλαίσιο είναι ατσάλινο και το ψαλίδι είναι αλουμινένιο. Το ύψος σέλας είναι 83 cm, το μεταξόνιο 153 cm, και το βάρος χωρίς υγρά 218 κιλά. Φοράει 19 ιντσών μπροστινό τροχό και 17 ιντσών πίσω, τοποθετώντας τη σε ένα ενδιάμεσο σημείο όπου μπορεί να κάνει ταξίδια στον δρόμο αλλά και να κινείται σε χωμάτινα μονοπάτια χωρίς δυσκολία.

Οπτικά, βασίζεται σε όσα ήδη γνωρίζουν οι αναβάτες. Το πρωτότυπο στην EICMA ήταν βαμμένο στο χρώμα της άμμου και είχε βαλίτσες στο πίσω μέρος, δείχνοντας ότι η ZX Moto ήθελε να βεβαιωθεί ότι κανείς δεν θα το περνούσε για μοντέλο που ίσως βγει στην παραγωγή αλλά ότι πρόκειται για ένα μοντέλο που είναι ήδη στην παραγωγή.

Αυτό που είναι πραγματικό ενδιαφέρον είναι η διάταξη του κινητήρα. Οι τρικύλινδροι είναι σπάνιοι για μοτοσυκλέτα από την Κίνα επειδή κοστίζουν περισσότερο στην παραγωγή, αλλά η ZX Moto το τόλμησε. Ο λόγος συμπίεσης 13:1, ο ψεκασμός της Bosch και το ηλεκτρονικό γκάζι δείχνουν ότι η εταιρεία δεν αστειεύεται. Ακόμη και το γκάζι έχει εφεδρική κίνηση της πεταλούδας με ντίζα, κάτι που θα εκτιμήσουν όσοι ανησυχούν μήπως τα ηλεκτρονικά τους αφήσουν στα μισά του ταξιδιού.

Η 820 X είναι μια μοτοσυκλέτα από μια εταιρεία που οι περισσότεροι δεν έχουν ακούσει ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Αυτή η εταιρία δεν παράγει φθηνές αντιγραφές ή οικονομικές μοτοσυκλέτες αλλά πραγματικά μελετημένα προϊόντα που θέλουν να μπουν σοβαρά στις Διεθνείς αγορές και η Ευρώπη πιθανότατα θα είναι η πρώτη που θα τη δει.

Ο χώρος των adventure μοτοσυκλετών έχει μεγάλη ανάπτυξη και τα νέα μοντέλα είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Και καθώς οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς και οι μεγάλες εταιρείες δεν έχουν λόγο να επιβραδύνουν αυτήν την ανάπτυξη, μοτοσυκλέτες όπως η 820 X που παράγονται στην Κίνα με καλές προδιαγραφές και ουσιαστικές δοκιμές, θα χαροποιήσουν πολλούς αναβάτες που θα ωφεληθούν από τη χαμηλότερη τιμή χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.