του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP™ επέστρεψε στην Αυστρία το 2016, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες απουσίας. Το πρώτο Αυστριακό GP πραγματοποιήθηκε το 1971 στο Salzburgring, με νικητή τον Giacomo Agostini με MV Agusta. Η πίστα φιλοξένησε άλλους 21 Αγώνες Grand Prix πριν το Red Bull Ring – τότε ονομαζόμενο A-1 Ring – φιλοξενήσει τους πρώτους του Αγώνες το 1996 και το 1997. Το MotoGP επέστρεψε στην πίστα το 2016. Ένα σικέιν προστέθηκε μετά τη στροφή 1 πριν το Grand Prix του 2022 στην πίστα.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΟ RED BULL RING ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ GRID

Francesco Bagnaia 3 (2022, 2023, 2024) – Miguel Oliveira 1 (2020/2) – Jorge Martin 1 (2021/1) – Brad Binder 1 (2021/2)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΟ RED BULL RING

Francesco Bagnaia 2 (2023, 2024)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΟ RED BULL RING: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νίκες GP: Ducati 9 – KTM 2 – Honda 2 (πριν το 2016)

Νίκες Sprint: Ducati 2

Ducati

Η Ducati έχει 9 νίκες στο MotoGP εδώ από το 2016, με τους: Andrea Iannone (2016, από pole), Andrea Dovizioso (2017, 2019, 2020/1), Jorge Lorenzo (2018), Jorge Martin (2021/1, από pole) και Pecco Bagnaia (2022, 2023 από pole, και 2024).

Το 2016 ήταν η πρώτη νίκη του Iannone στο MotoGP και η πρώτη νίκη της Ducati από την εποχή του Casey Stoner το 2010 στην Αυστραλία. Με τον Dovizioso 2ο, ήταν το πρώτο 1-2 της Ducati στο MotoGP από το GP Αυστραλίας του 2007, που είχε κερδίσει ο Stoner μπροστά από τον Loris Capirossi.

Αυτή είναι μια από τις πιο ταιριαστές πίστες MotoGP για την Ducati, μαζί με την Lusail.

KTM

Η KTM έχει 2 νίκες στο MotoGP εδώ: Miguel Oliveira στο GP της Στυρίας του 2020, η πρώτη του νίκη στην κατηγορία και Brad Binder στο GP της Αυστρίας το 2021, η δεύτερη και τελευταία του νίκη μέχρι σήμερα.

Honda

Η Honda νίκησε στο A-1 Ring το 1996 και το 1997, με τους Alex Criville και Mick Doohan αντίστοιχα. Το καλύτερο αποτέλεσμα της Honda στη σύγχρονη εποχή στο Red Bull Ring είναι η 2η θέση με τον Marc Marquez από το 2017 έως το 2019.

Yamaha

Το καλύτερο αποτέλεσμα της Yamaha στο MotoGP εδώ είναι η 2η θέση με τον Fabio Quartararo (2022). Άλλα βάθρα για τη Yamaha εδώ είναι οι 3ες θέσεις με Lorenzo (2016) και Quartararo (2019, 2021/1). Norick Abe και Luca Cadalora επίσης τερμάτισαν τρίτοι το 1996 και 1997 αντίστοιχα, όταν η πίστα λεγόταν A-1 Ring.

Aprilia

Το καλύτερο αποτέλεσμα της Aprilia στο MotoGP εδώ είναι η 6η θέση με τους Aleix Espargaro (2022) και Maverick Viñales (2023). Η Aprilia είναι ο μόνος τρέχων κατασκευαστής που δεν έχει ανέβει ακόμα στο βάθρο στο MotoGP σε αυτήν την πίστα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

10 αναβάτες στο grid έχουν βάθρα MotoGP εδώ: Bagnaia (4), Marc Marquez (3), Quartararo (3), Jack Miller (3), Martin (3), Joan Mir (2), Binder (2), Oliveira (1), Marco Bezzecchi (1), Enea Bastianini (1).

5 έχουν ξεκινήσει από pole: M. Marquez (3), Martin (3), Viñales (1), Bastianini (1) και Bagnaia (1).

Με τον Alex Marquez να τερματίζει 17ος στο Brno, μόνο ένας αναβάτης έχει βαθμολογηθεί και στα 12 φετινά Tissot Sprints: o Marc Marquez.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

93: Αν μια Ducati προκριθεί στις 3 πρώτες, θα είναι ο 93ος συνεχόμενος Αγώνας GP όπου η Ducati ξεκινά από την πρώτη σειρά, κάτι που ξεκίνησε από την Valencia 2020.

79: Η Ducati είναι σε ένα σερί 78 συνεχόμενων βάθρων. Άλλο ένα θα επεκτείνει το ρεκόρ της στα 79. Ο μόνος κατασκευαστής με περισσότερα συνεχόμενα είναι η Honda, με 83 (1993 έως Imola 1999).

20: Ο rookie Fermin Aldeguer, θα είναι 20 ετών και 134 ημερών την Κυριακή και θα ήταν ο δεύτερος νεότερος νικητής MotoGP μετά τον Marc Marquez (20 ετών και 63 ημερών στο Austin, 2013), αν κερδίσει.

10: Αν κερδίσει ένας αναβάτης Ducati την Κυριακή στο GP της Αυστρίας, το Red Bull Ring θα γίνει η πρώτη πίστα όπου η Ducati φτάνει τις 10 νίκες MotoGP (προσπερνώντας την Lusail με 9).

6: Αν κερδίσει ο Marc Marquez την Κυριακή, θα είναι η πρώτη φορά που έχει 6 συνεχόμενες νίκες σε GP από το 2014, όταν είχε κερδίσει τα πρώτα 10 και μόνο η δεύτερη φορά στην καριέρα του με 6 σερί νίκες.

5: Υπάρχουν πέντε αναβάτες στο grid που θα μπορούσαν να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Raul Fernandez, Pedro Acosta, Luca Marini και οι “rookie” Ai Ogura και Fermin Aldeguer.

1: Αναβάτες της Aprilia και της Yamaha θα μπορούσαν να φέρουν στην εργοστασιακή τους ομάδα την πρώτη νίκη στο Red Bull Ring.

1: Ο Marc Marquez θα μπορούσε να πάρει την πρώτη του νίκη στο MotoGP στο Red Bull Ring.

1000ος ΑΓΩΝΑΣ MOTOGP ΣΤΟ RED BULL RING

Ο Aγώνας MotoGP™ στο Austrian GP θα είναι ο 1000ός Aγώνας MotoGP από το 1949. Σε 999 Aγώνες μέχρι τώρα:

122 διαφορετικοί αναβάτες έχουν κερδίσει στο MotoGP. Ο αναβάτης με τις περισσότερες νίκες είναι ο Valentino Rossi με 89, ακολουθούμενος από τους Marc Marquez (70), Giacomo Agostini (68), Mick Doohan (54) και Jorge Lorenzo (47).

279 διαφορετικοί αναβάτες έχουν ανέβει στο βάθρο. Ο Valentino Rossi έχει τα περισσότερα (199), ακολουθούν οι Marc Marquez (121), Jorge Lorenzo (114), Dani Pedrosa (112) και Mick Doohan (95).

Οι νικητές προέρχονται από 20 διαφορετικά Έθνη. Η Ιταλία προηγείται με 291 νίκες, μπροστά από την Ισπανία (205) και τις ΗΠΑ (154).

Η Honda είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής από τους 18 που έχουν κερδίσει στο MotoGP, με 314 νίκες, μπροστά από Yamaha (245), MV Agusta (139), Ducati (116) και Suzuki (97).