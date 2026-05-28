Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Μετά την Θεσσαλονίκη, η Νάξος έγινε ο δεύτερος σταθμός της πρωτοβουλίας των ΑΜΟΤΟΕ και ΜΟΤΟΕ για την αναβάθμιση του προστατευτικού εξοπλισμού των αναβατών.

Η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΑΜΟΤΟΕ) και η Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΜΟΤΟΕ), με τη συνεργασία του Ινστιτούτου ΜΟΤΟΘΕΣΙΣ και την υποστήριξη του Αθλητικού Σωματείου Δίτροχων Νάξου, πιστές στη δέσμευσή τους για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη χώρα, πραγματοποίησαν με επιτυχία τη δεύτερη κατά σειρά δράση τους, αυτή τη φορά στο νησί της Νάξου.

Μετά την επιτυχημένη εκκίνηση στην Θεσσαλονίκη, η ΑΜΟΤΟΕ και η ΜΟΤΟΕ, σε συνεργασία με το Αθλητικό Σωματείο Δίτροχων Νάξου και το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, υλοποίησαν τη Δευτέρα 25 Μαΐου μια πρωτοβουλία ουσιαστικής παρέμβασης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μέλη επιτροπών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μοτοσυκλέτας (FIM), οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την αρτιότητα και το κοινωνικό αποτύπωμα της πρωτοβουλίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για την οδική ασφάλεια.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η δράση ανταλλαγής κρανών, όπου οι συμμετέχοντες αναβάτες παρέδωσαν παλιά, φθαρμένα κράνη και παρέλαβαν καινούργια, πιστοποιημένα κράνη, διασφαλίζοντας έτσι ότι η προστασία τους στο δρόμο παρέχεται με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα.

Η Πρόεδρος της ΑΜΟΤΟΕ, κα Μαρία Τσεσμελή, δήλωσε σχετικά:

«Η ανταπόκριση των αναβατών στη Νάξο είναι η καλύτερη επιβεβαίωση ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Μετά τη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε με συνέπεια να μεταδίδουμε το μήνυμα ότι το κράνος δεν είναι αξεσουάρ, αλλά η γραμμή άμυνας για τη ζωή μας. Στόχος μας είναι να εξοπλίσουμε κάθε αναβάτη με τα κατάλληλα μέσα και να καλλιεργήσουμε μια νέα κουλτούρα οδικής παιδείας σε όλη την Ελλάδα».

Ο Πρόεδρος της ΜΟΤΟΕ, κ. Στέλιος Κορέλης, συμπλήρωσε:

«Η οδική ασφάλεια απαιτεί πράξεις και όχι μόνο θεωρία. Η δράση μας στη Νάξο αποδεικνύει ότι η συνεργασία των φορέων με την τοπική κοινωνία και την Αστυνομία μπορεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αναβάθμιση της οδηγικής κουλτούρας των μοτοσυκλετιστών μας».



Η δράση αυτή, που εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της ΑΜΟΤΟΕ και της ΜΟΤΟΕ, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την καθοριστική στήριξη σημαντικών συνοδοιπόρων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται σε διακεκριμένο επαγγελματία του χώρου, ο οποίος για άλλη μια φορά στάθηκε αρωγός στην προσπάθειά μας, επιλέγοντας να παραμείνει αθόρυβος υποστηρικτής της πρωτοβουλίας.

Παράλληλα, η ΑΜΟΤΟΕ και η ΜΟΤΟΕ ευχαριστούν θερμά το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την άριστη συνεργασία, καθώς και το Αθλητικό Σωματείο Δίτροχων Νάξου για την υποδειγματική τοπική διοργάνωση.

Η πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης της ΑΜΟΤΟΕ και της ΜΟΤΟΕ θα συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς, φέρνοντας την οδική ασφάλεια στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.