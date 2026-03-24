Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΑΜΟΤΟΕ), μετά τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να σχετίζεται με άδειες και τέλη για τις βόλτες με μοτοσυκλέτες Εντούρο που διοργανώνουν κάποιοι ιδιώτες ή άλλες ομάδες μοτοσυκλετιστών, ξεκαθάρισε το τοπίο σε μια συνέντευξη Τύπου σε αίθουσα του ξενοδοχείου Royal Olympic στην Αθήνα, με βασικό θέμα, μεταξύ άλλων, τη θέση της σχετικά με τις εντουροβόλτες.

Εκ μέρους της διοίκησης παρευρέθηκαν η Πρόεδρος Μαρία Τσεσμελή, ο Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Τρίκος και ο Γενικός Γραμματέας Μελέτης Σταμάτης και 10 έγκριτοι δημοσιογράφοι του ειδικού Τύπου.

Η διοίκηση, μέσω της προέδρου, ξεκαθάρισε ότι η Ομοσπονδία — όπως είχε ήδη επισημάνει με ανακοίνωσή της από τις 3 Φεβρουαρίου — δεν επιθυμούσε στο παρελθόν αλλά ούτε επιθυμεί στο μέλλον να εμπλακεί στη διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων, εφόσον δεν υπάρχει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο.

Παράλληλα, τονίστηκε η μη ταύτιση των εκδηλώσεων αυτών με τον αθλητικό χαρακτήρα της Ομοσπονδίας, όπως τον αποτυπώνει ο αθλητικός νόμος.

Η Πρόεδρος διευκρίνισε επίσης ότι σκοπός της επιστολής που στάλθηκε σε φορείς ήταν η απαλλαγή της ίδιας της Ομοσπονδίας, καθώς και των σωματείων-μελών της, από ευθύνες που συχνά αποδίδονται από υπηρεσίες και ιδιώτες μετά την ολοκλήρωση τέτοιων εκδηλώσεων. Όπως σημειώθηκε, εσφαλμένα θεωρείται ότι τα σωματεία και η Ομοσπονδία εκπροσωπούν και κατά συνέπεια πρέπει να απολογηθούν για κάθε διοργανωτή ή συμμετέχοντα που δραστηριοποιείται στον χώρο της μοτοσυκλέτας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του ειδικού Τύπου επεσήμαναν — και η διοίκηση αποδέχθηκε — ότι αντίστοιχες επαφές θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν, καθώς και να συνεχιστούν στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση δεσμεύτηκε για τη δημιουργία θέσης Υπευθύνου Τύπου στην ΑΜΟΤΟΕ.

Τέλος λοιπόν στα όσα είχαν διαρρεύσει περί παραβόλου που θα χρειαζόταν να πληρώνουν στην ΑΜΟΤΟΕ οι συμμετέχοντες σε τέτοιες βόλτες ή του αντίστοιχου παράβολου που θα έπρεπε να πληρώνουν οι οργανωτές τέτοιων εκδηλώσεων.