του Δημήτρη Διατσίδη

Η σεζόν του MotoGP το 2025 θα καταγραφεί ως μία από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία του Πρωταθλήματος. Όχι μόνο λόγω του αριθμού-ρεκόρ των 22 Αγώνων, αλλά κυρίως εξαιτίας της απόλυτης κυριαρχίας των αδελφών Márquez, που πέτυχαν κάτι μοναδικό στα 76 χρόνια των Αγώνων Γκραν Πρι: το ιστορικό 1-2 στη βαθμολογία Αναβατών. Παράλληλα, η Ducati κατέκτησε τον τριπλό Τίτλο, ενώ η Aprilia έδειξε ξεκάθαρα ότι το μέλλον μπορεί να της ανήκει.

Στα 32 του χρόνια, ο Marc Márquez πραγματοποίησε μια από τις πιο εντυπωσιακές επιστροφές που έχουμε δει ποτέ στον παγκόσμιο αθλητισμό. Με 14 νίκες σε Sprint και 11 νίκες σε Αγώνες, χρειάστηκε μόλις 17 αγωνιστικά Σαββατοκύριακα για να εξασφαλίσει τον 9ο Παγκόσμιο Τίτλο της καριέρας του, έξι χρόνια μετά τον τελευταίο του το 2019. Η κυριαρχία του δεν περιορίστηκε στις «αγαπημένες» του πίστες, αλλά επεκτάθηκε και σε σιρκουί που στο παρελθόν τον δυσκόλευαν, δείχνοντας έναν ώριμο, ψύχραιμο και απόλυτα ελεγχόμενο Πρωταθλητή.

Δίπλα του, ο Álex Márquez έκανε την καλύτερη χρονιά της καριέρας του στη μεγάλη κατηγορία. Στα 29 του, κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο MotoGP στη Χερέθ και μάλιστα βρέθηκε για πρώτη φορά επικεφαλής της βαθμολογίας. Η σταθερότητα, η ταχύτητα και η αυτοπεποίθησή του τον καθιέρωσαν ως το πιο δυνατό #2 της χρονιάς και βασικό πυλώνα στο ιστορικό επίτευγμα των δύο αδελφών.

Το Πρωτάθλημα ξεκίνησε στην Ταϊλάνδη με τους Márquez να δείχνουν από νωρίς τις προθέσεις τους, επαναλαμβάνοντας το ίδιο σκηνικό στην Αργεντινή και στο Τέξας. Εκεί, μια σπάνια πτώση του Marc έδωσε την ευκαιρία στον Pecco Bagnaia να πάρει τη νίκη και να ελπίζει σε μια ανατροπή. Η απάντηση, όμως, ήρθε άμεσα στο Κατάρ με ένα ακόμη απόλυτο «37άρι», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι το 2025 είχε ξεκάθαρο αφεντικό.

Η χρονιά δεν έλειψε από εκπλήξεις. Στη Γαλλία, ο Johann Zarco χάρισε στη Honda μια συγκινητική νίκη μπροστά στο κοινό του Λε Μαν, ενώ στο Σίλβερστοουν και στο Άσσεν ξεχώρισε ο Marco Bezzecchi. Στην πρώτη του χρονιά με την Aprilia, ο Ιταλός πέτυχε τρεις νίκες, οδήγησε το εργοστάσιο του Noale στη 2η θέση των Κατασκευαστών και ολοκλήρωσε τη σεζόν τρίτος στη βαθμολογία.

Η κυριαρχία του Marc συνεχίστηκε σε παραδοσιακές πίστες όπως το Sachsenring και το Mugello, αλλά και στη νέα πίστα Balaton Park της Ουγγαρίας, όπου πέτυχε το 10ο απόλυτο αποτέλεσμα της χρονιάς. Εκεί, πλέον, ελάχιστοι αμφέβαλλαν για το ποιο όνομα θα γραφόταν στην κορυφή του Πύργου των Πρωταθλητών στη Βαλένθια.

Η μαθηματική κατάκτηση του Πρωταθλήματος MotoGP 2025 ήρθε στην Ιαπωνία, σε μια από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές της καριέρας του Marc Márquez. Ωστόσο, το φινάλε της χρονιάς είχε και δράμα. Στην Ινδονησία, στην απαιτητική Mandalika, μια σύγκρουση με τον Bezzecchi προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στον ήδη Πρωταθλητή, στερώντας του τη συμμετοχή στους τέσσερις τελευταίους Αγώνες.

Η Mandalika, όμως, έγραψε ιστορία και για έναν ακόμη λόγο. Ο Fermín Aldeguer εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τις συνθήκες και πέτυχε την παρθενική του νίκη στο MotoGP, επικυρώνοντας παράλληλα τον Τίτλο του Rookie of the Year για την Gresini Racing.

Στην Αυστραλία, η Aprilia βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο με τον Raúl Fernández να χαρίζει στην Trackhouse Racing την πρώτη της νίκη, ενώ στη Μαλαισία ο Bagnaia έδειξε σημάδια ανάκαμψης με νίκη στο Sprint. Ο Álex Márquez επιβεβαίωσε και εκεί γιατί αποτέλεσε όλη τη χρονιά το πιο σταθερό αντίπαλο δέος του αδελφού του.

Η αυλαία έπεσε στη Βαλένθια με διπλή νίκη της Aprilia και αισιοδοξία για το 2026. Όμως το 2025 ανήκει ξεκάθαρα στους Márquez – και κυρίως στον Marc. Μια χρονιά που απέδειξε ότι οι μεγάλοι Πρωταθλητές δεν επιστρέφουν απλώς. Επιστρέφουν για να κυριαρχήσουν.