του Νεκτάριου Διατσίδη

Σπάνια ακούμε για νέες 2χρονες μοτοσυκλέτες, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχαμε ακούσει ποτέ για μία που να αποδίδει 280 ίππους.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της ιστοσελίδας Motorcycle News (MCN), μια νέα 2χρονη μοτοσυκλέτα κάνει την εμφάνισή της. Δεν είναι κάτι που συναντάμε συχνά, καθώς μια νέα νόμιμη για κυκλοφορία στον δρόμο 2χρονη μοτοσυκλέτα ήταν κάτι που πολλοί θεωρούσαν ότι ανήκει πλέον στο παρελθόν. Το γεγονός μάλιστα ότι πλησιάζει τους 300 ίππους είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό.

Το μοντέλο ονομάζεται Aperion και κατασκευάζεται από τη νεοσύστατη εταιρεία Veloce Motorcycles, με έδρα την κομητεία Oxfordshire της Αγγλίας. Εξοπλίζεται με έναν 2χρονο κινητήρα 1,000 κ.εκ., 8 κυλίνδρων, με δηλωμένη ισχύ 280 ίππων. Βέβαια, το πρωτότυπο που παρουσίασε η εταιρεία στην έκθεση Bike Shed Moto Show στο Λονδίνο τον περασμένο μήνα δεν ήταν λειτουργικό. Παρ’ όλα αυτά, η Veloce υποστηρίζει ότι διαθέτει ήδη ένα πρωτότυπο που κινείται κανονικά και σκοπεύει να ξεκινήσει τις παραδόσεις της Aperion στους πελάτες μέσα στο 2027.

Την καρδιά της Aperion αποτελούν 8 κύλινδροι από τους κινητήρες Rotax/Aprilia RS125, εξοπλισμένοι με σφυρήλατα πιστόνια. Οι κύλινδροι είναι διατεταγμένοι σε δύο ξεχωριστά V4 σύνολα, τοποθετημένα γύρω από ένα κεντρικό σύστημα μετάδοσης. Επειδή πρόκειται για 2χρονους κυλίνδρους, ο καθένας απαιτεί τον δικό του θάλαμο εκτόνωσης (expansion chamber), ο οποίος πρέπει να έχει συγκεκριμένο όγκο, μήκος και ακριβώς υπολογισμένες κωνικές διαμορφώσεις ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση και η σωστή παροχή ισχύος. Η ενσωμάτωση 8 θαλάμων εκτόνωσης σε μια γυμνή μοτοσυκλέτα, χωρίς να επηρεάζεται η οδική της συμπεριφορά, αποτελεί πραγματικό επίτευγμα μηχανολογίας.

Στην ουσία, η Aperion είναι μια παραδοσιακή 2χρονη μοτοσυκλέτα με καρμπιρατέρ, όμως η υλοποίησή της κατέστη δυνατή χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες. Για να δημιουργήσει ένα τόσο πολύπλοκο αλλά ταυτόχρονα συμπαγές σύστημα εξάτμισης, η Veloce αξιοποίησε προηγμένη τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing). Οι θάλαμοι εκτόνωσης κατασκευάστηκαν με διαδικασία laser sintering από μεταλλική σκόνη, απευθείας από σχέδια CAD.

Η σωστή σχεδίαση των θαλάμων εκτόνωσης δεν είναι σημαντική μόνο για την απόδοση του κινητήρα. Επηρεάζει και τη συνολική αίσθηση της μοτοσυκλέτας, καθώς ο ίδιος ο κινητήρας λειτουργεί και ως βασικό δομικό στοιχείο του πλαισίου. Η μοτοσυκλέτα διαθέτει εμπρός και πίσω υποπλαίσια από συγκολλημένους χαλύβδινους σωλήνες σε διάταξη χωροδικτυώματος (trellis), ενώ στο πίσω μέρος ξεχωρίζει ένα εντυπωσιακό μονόμπρατσο αλουμινένιο ψαλίδι, μια λύση που πλέον συναντάται σπάνια σε νέες μοτοσυκλέτες.

Τα υπόλοιπα μηχανικά μέρη, από τα φρένα μέχρι τις αναρτήσεις, είναι σχετικά συμβατικά. Εξαίρεση αποτελεί η πίσω ανάρτηση, η οποία λειτουργεί μέσω μοχλικού συστήματος και ενός αμορτισέρ τοποθετημένου κάτω από το εμπρός μέρος του κινητήρα.

Το κόστος από αυτό το μηχανολογικό επίτευγμα –και πιθανότατα την ισχυρότερη δίχρονη μοτοσυκλέτα που έχει κατασκευαστεί ποτέ– θα είναι 78,000 Βρετανικές λίρες (περίπου 90,400 €). Ακόμη όμως και με αυτό το ποσό, η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 24 μοτοσυκλέτες, οι οποίες θα διατεθούν με έγκριση τύπου MSVA (Motorcycle Single Vehicle Approval).

Αν ενθουσιαστήκατε με την ιδέα μιας σύγχρονης 2χρονης μοτοσυκλέτας αλλά απογοητευτήκατε από την τιμή της, ίσως υπάρχει ακόμη ελπίδα. Η Veloce σχεδιάζει επίσης ένα δεύτερο μοντέλο, με την ονομασία Ethereal, το οποίο θα διαθέτει 2χρονο κινητήρα V4 500 κ.εκ. με ισχύ περίπου 145 ίππων. Η Ethereal θα προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή, ενώ η εταιρεία σκοπεύει να κατασκευάσει περισσότερες από 24 μονάδες, αν και προς το παρόν οι λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες.