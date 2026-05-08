του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Alfie Davidson της Team INCompeTition Aprilia φέρνει την RS 660 στην κορυφή του βάθρου στην πίστα Οulton Park.

Η Aprilia ξεκίνησε δυναμικά στον εναρκτήριο Γύρο του Βρετανικού Πρωταθλήματος Superbike στην πίστα Oulton Park, με τον Alfie Davidson να ξεχωρίζει στην κατηγορία Pirelli Sportbike, κατακτώντας την pole position και πετυχαίνοντας διπλή νίκη στους Αγώνες.

Στο Βρετανικό πρωτάθλημα μοτοσυκλετών παραγωγής, ο Alfie Davidson της Team INCompetition Aprilia, οδηγώντας την Aprilia RS 660, κατέκτησε την πρώτη του pole position και κέρδισε τον Αγώνα 1 με διαφορά μόλις 0.049 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Στον Αγώνα 2, ξεκινώντας από την 3η θέση στο grid, έχασε τρεις θέσεις στην εκκίνηση, αλλά με δυνατό ρυθμό κατάφερε να επανέλθει στην κορυφή μέχρι τον πέμπτο γύρο, πριν αμυνθεί επιτυχώς απέναντι στους αντιπάλους του και κατακτήσει τη δεύτερη νίκη του Σαββατοκύριακου με διαφορά 0.175 δέκατα του δευτερολέπτου.

Ο εναρκτήριος Γύρος στην πίστα Oulton Park είδε επίσης μία ακόμη Aprilia στο βάθρο και στους δύο Αγώνες, με τον Harley McCabe της Team Fibre Tec Aprilia by MLav Racing να τερματίζει 3ος τόσο στον Αγώνα 1 όσο και στον Αγώνα 2. Μία ακόμη Aprilia είχε σταθερή παρουσία στην πρώτη δεκάδα, με τον Ted Wilkinson της Team TWR Ted Wilkinson Aprilia να τερματίζει 9ος στον Αγώνα 1 και 8ος στον Αγώνα 2.