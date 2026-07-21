του Νεκτάριου Διατσίδη

Νίκη για τον Harrison Mackay (Armada SC31 Racing Team). Εξαιρετική εμφάνιση από τον Alfie Davidson (INCompetition Aprilia), που έφερε τη δεύτερη Aprilia RS 660 στο βάθρο

Το νικηφόρο σερί της Aprilia RS 660 στο Βρετανικό Πρωτάθλημα Superbike συνεχίζεται. Στο Brands Hatch, ο Harrison Mackay ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές, κατακτώντας τη νίκη στον 5ο Γύρο της κατηγορίας Pirelli Sportbike, της Βρετανικής κατηγορίας που είναι αφιερωμένη στις μοτοσυκλέτες παραγωγής.

Ο αναβάτης της Armada SC31 Racing Team επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα από τον προηγούμενο Γύρο στο Snetterton, δείχνοντας πολύ δυνατό ρυθμό με την Aprilia RS 660 ήδη από τις Ελεύθερες Δοκιμές. Εκκινώντας από την πρώτη σειρά, ο Mackay κυριάρχησε στον Αγώνα, κατακτώντας μια άνετη νίκη με διαφορά σχεδόν 5 δευτερολέπτων από τους διώκτες του.

Ο Alfie Davidson ξεχώρισε επίσης στη μάχη για το βάθρο. Το νεαρό ταλέντο της INCompetition Aprilia κατέκτησε μια σημαντική 3η θέση, ανεβάζοντας μια δεύτερη RS 660 στο βάθρο και συγκεντρώνοντας πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα. Ο Harley McCabe (Fibre Tec Aprilia-By Mlav Racing) πραγματοποίησε επίσης εξαιρετική εμφάνιση, τερματίζοντας 5ος και επιτρέποντας στην Aprilia να τοποθετήσει τρεις RS 660 στην πρώτη πεντάδα.

Με την ολοκλήρωση του 5ου Γύρου, ο Alfie Davidson διατηρεί την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη με 172 βαθμούς, έχοντας προβάδισμα 24 βαθμών έναντι του Harley McCabe.