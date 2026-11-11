του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Aprilia παρουσίασε στην EICMA 2026 μια σειρά από νέες εκδόσεις των κορυφαίων της superbikes και δύο ανανεωμένα μοντέλα σκούτερ, με διάθεση να εκμεταλλευτεί τις επιτυχίες της στους αγώνες MotoGP.

Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed.

Περιορισμένη έκδοση 500 αριθμημένων μοτοσυκλετών

Η Aprilia παρουσιάζει την RSV4 Obscure Spe.Ed., μια ειδική έκδοση της κορυφαίας superbike, με τον V4 κινητήρα των 220 ίππων. Η νέα έκδοση έχει εξελιχθεί με έμφαση στην οδήγηση στην πίστα, αξιοποιώντας τεχνολογία που προέρχεται από την Aprilia Racing και το MotoGP.

Η εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων στο αμάξωμα και στους τροχούς μειώνει το βάρος στα 201 κιλά με υγρά. Με το πλήρες σύστημα εξάτμισης ART (Aprilia Racing Technology) και το τελικό από ανθρακονήματα της SC Project, το βάρος περιορίζεται στα 196 κιλά.

Σημαντική καινοτομία αποτελούν τα νέα αεροδυναμικά Leg Wings, τα οποία εμφανίζονται για πρώτη φορά σε μοντέλο παραγωγής, έχοντας ήδη χρησιμοποιηθεί στην αγωνιστική RS-GP. Σχεδιάστηκαν για να παράγουν κάθετη δύναμη χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά την ευελιξία.

Οι αναρτήσεις προέρχονται από την Öhlins και περιλαμβάνουν πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι NIX και πίσω αμορτισέρ TTX, με δυνατότητα προσαρμογής της απόσβεσης συμπίεσης και επαναφοράς, καθώς και της προφόρτισης των ελατηρίων.

Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute

Ειδική έκδοση αφιερωμένη στην Αυστραλιανή πίστα

Η Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute τιμά την ομώνυμη πίστα της Αυστραλίας, όπου η Ιταλική εταιρεία έχει καταγράψει 10 νίκες σε Grand Prix, καθώς και σημαντικές επιτυχίες στο World Superbike με την RSV4.

Ξεχωρίζει για τον αποκλειστικό χρωματισμό της, με λευκό, πράσινο και κόκκινο, εμπνευσμένο από τα χρώματα της πίστας. Στα πλαϊνά τμήματα υπάρχει το λογότυπο του Phillip Island Circuit, ενώ στο ρεζερβουάρ αναγράφεται ο αριθμός των νικών της Aprilia στη συγκεκριμένη διαδρομή. Κάθε μοτοσυκλέτα διαθέτει επίσης τον δικό της αριθμό παραγωγής στην πλάκα του λαιμού του πλαισίου.

Η έκδοση περιλαμβάνει κάλυμμα της πίσω σέλας στον βασικό εξοπλισμό και διατίθεται με ειδική σειρά αξεσουάρ για τη βελτίωση των επιδόσεων και της ταξιδιωτικής άνεσης.

Νέα γραφικά για τη σειρά Aprilia Factory 2027

Η οικογένεια Aprilia Factory, που περιλαμβάνει τις RSV4 και Tuono V4, καθώς και τις RS 660 και Tuono 660, αποκτά νέα γραφικά για το 2027.

Η νέα σχεδιαστική ταυτότητα ονομάζεται «aPRC Backbone» και είναι εμπνευσμένη από τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και τη ροή δεδομένων των συστημάτων ελέγχου της μοτοσυκλέτας. Κόκκινες γραμμές και κουκκίδες σχηματίζουν ένα χαρακτηριστικό μοτίβο πάνω σε γυαλιστερό μαύρο φόντο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση.

Στο εμπρός μέρος του ρεζερβουάρ υπάρχει ένα γραφικό εμπνευσμένο από ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με το λογότυπο «a» σε κόκκινο χρώμα, ενώ η ονομασία Aprilia αποδίδεται σε δυαδικό κώδικα ASCII.

Aprilia SXR 125

Το SXR 125 αποτελεί την πιο προσιτή πρόταση scooter της Aprilia, με σχεδιασμό που συνδυάζει σπορ εμφάνιση και πρακτικότητα για την καθημερινή μετακίνηση.

Διαθέτει πλήρη φωτισμό LED, νέα έγχρωμη οθόνη TFT με δυνατότητα σύνδεσης smartphone και ανανεωμένους διακόπτες στο τιμόνι. Το ατσάλινο πλαίσιο, οι νέοι τροχοί 14 ιντσών και το σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS συμπληρώνουν τον εξοπλισμό.

Κάτω από τη σέλα υπάρχει αποθηκευτικός χώρος 20 λίτρων με φωτισμό, ενώ προσφέρονται επίσης σχάρα αποσκευών και γάντζος για τσάντα. Στα διαθέσιμα αξεσουάρ περιλαμβάνονται top box 32 λίτρων, μεγαλύτερη ζελατίνα και πλαϊνό σταντ.

Aprilia SR GT 125 και 200

Η οικογένεια SR GT ανανεώνεται, διατηρώντας τον χαρακτήρα των urban adventure scooter, με μεγάλες διαδρομές αναρτήσεων και αυξημένη απόσταση από το έδαφος, στοιχεία που διευκολύνουν την κίνηση τόσο στην πόλη όσο και σε πιο δύσκολες διαδρομές.

Η ανανέωση περιλαμβάνει μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα, που πλέον χωρά κράνος full-face, καθώς και νέα έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών. Η οθόνη υποστηρίζει σύνδεση με smartphone και πλοήγηση μέσω του συστήματος Aprilia MIA, που διατίθεται ως αξεσουάρ. Στον βασικό εξοπλισμό προστίθεται επίσης θύρα USB-C.

Ο κινητήρας των 125 κ.εκ. αποδίδει 15 ίππους στις 9,000 σ.α.λ. και 12 Nm στις 6,750 σ.α.λ., ενώ η έκδοση των 200 κ.εκ. αποδίδει 18 ίππους στις 8,650 σ.α.λ. και 16.5 Nm στις 7,000 σ.α.λ. Η τελική μετάδοση της έκδοσης 125 έχει επίσης την κατάλληλη σχέση, προσφέροντας υψηλότερη τελική ταχύτητα.