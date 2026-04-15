του Δημήτρη Διατσίδη

Η Aprilia RS 457 GP Replica αποκτά σχεδιασμό εμπνευσμένο από το MotoGP και αναβαθμίσεις έτοιμες για πίστα, κάνοντάς τη μια ακόμα πιο ικανή ελαφριά σπορ μοτοσυκλέτα.

Η Aprilia RS 457 GP Replica μόλις παρουσιάστηκε ως μια πιο προσεγμένη και προσανατολισμένη στην πίστα εκδοχή της βασικής σπορ μοτοσυκλέτας της Aprilia. Ίδια βάση, ίδια απόδοση, αλλά με πολύ πιο έντονο αγωνιστικό χαρακτήρα στις λεπτομέρειες.

Ουσιαστικά, η Aprilia κάνει τη μικρή RS να μοιάζει σαν να ανήκει στα paddock του MotoGP. Παίρνει τα πλήρη γραφικά εμπνευσμένα από το MotoGP, αλλά δεν πρόκειται μόνο για αυτοκόλλητα. Το πλαίσιο, το ψαλίδι και η πάνω τιμονόπλακα είναι βαμμένα μαύρα, κάτι που της δίνει αμέσως πιο σοβαρή εμφάνιση. Έπειτα υπάρχει και το μονόσελο κάλυμμα, που καταργεί κάθε ιδέα ότι προορίζεται για δύο άτομα. Παραμένει η ίδια φιλική πλατφόρμα από κάτω, αλλά εμφανισιακά «ντύνεται» σαν την αγωνιστική μοτοσυκλέτα του MotoGP και αυτό της ταιριάζει.

Ο δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 457 κ.εκ. παραμένει ο ίδιος. Διαθέτει τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο και φτάνει τους 47 ίππους, που είναι στο ανώτατο όριο της κατηγορίας χωρίς να γίνεται υπερβολική. Αυτό που την κάνει ενδιαφέρουσα δεν είναι μόνο η ισχύς, αλλά και το βάρος. Στα 159 κιλά χωρίς υγρά, η αναλογία ισχύος προς βάρος γίνεται αρκετά καλή για μια μοτοσυκλέτα που θεωρείται φιλική για νέους αναβάτες.

Η Aprilia δεν έκανε εκπτώσεις ούτε στο πλαίσιο. Διατηρείται το αλουμινένιο πλαίσιο με τον κινητήρα να λειτουργεί ως φέρον στοιχείο για μεγαλύτερη ακαμψία και χαμηλότερο βάρος. Οι αναρτήσεις είναι ρυθμιζόμενες, κάτι που σημαίνει ότι η μοτοσυκλέτα μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε αναβάτη αντί να υπάρχει ο συμβιβασμός με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Τα φρένα αποτελούνται από έναν μπροστινό δίσκο 320 χιλιοστών και έναν πίσω 220 χιλιοστών, με δικάναλο ABS. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύνολο με πολλές δυνατότητες και ευκολία στους χειρισμούς.

Στα ηλεκτρονικά, ξεχωρίζει διακριτικά. Το γκάζι ride-by-wire είναι στάνταρ, μαζί με τρία προγράμματα οδήγησης και τρία επίπεδα ελέγχου πρόσφυσης. Είναι ένα σύστημα που επιτρέπει στους νέους αναβάτες να χτίσουν αυτοπεποίθηση, ενώ ταυτόχρονα δίνει και στους πιο έμπειρους κάτι να αξιοποιήσουν. Δεν δείχνει «φτωχή» σε εξοπλισμό, κάτι που συνήθως συμβαίνει σε αυτή την κατηγορία τιμής.

Η έκδοση GP Replica προσθέτει αρκετό επιπλέον εξοπλισμό ώστε να μην είναι απλώς μια αισθητική αναβάθμιση. Περιλαμβάνει quickshifter και ρυθμιζόμενη μανέτα φρένου για να είναι ακριβής στην πιο δυναμική οδήγηση. Δεν προσπαθεί να είναι μια αγωνιστική μοτοσυκλέτα, αλλά σίγουρα κινείται προς αυτή την κατεύθυνση περισσότερο από τη βασική έκδοση.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια μοτοσυκλέτα που παραμένει ιδανική ως αρχική επιλογή για νέους αναβάτες, αλλά δείχνει και είναι μια πιο σοβαρή σπορ μοτοσυκλέτα στη μικρή κατηγορία. Είναι προσιτή και σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική κατηγορία, τέτοιες λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.