Για το Αυστραλιανό Grand Prix, η Aprilia παρουσιάζει μια μοτοσυκλέτα αφιερωμένη σε μια πίστα που έχει αφήσει το στίγμα της στην ιστορία της μοτοσυκλέτας. Μια πίστα που πάντα επιβραβεύει το θάρρος του αναβάτη και την τεχνική υπεροχή της μοτοσυκλέτας, αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Aprilia.

Για να γιορτάσει τις νίκες της στην Αυστραλιανή πίστα, η Aprilia παρουσιάζει μια ειδική έκδοση περιορισμένης παραγωγής της RS 660, με μοναδικά γραφικά και ξεχωριστό εξοπλισμό.

Η Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute θα εκτίθεται στην EICMA στο Μιλάνο, στο περίπτερο της Aprilia, στην αίθουσα 9, από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου.

Η ιστορία των αγωνιστικών επιτυχιών της Aprilia Racing είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Phillip Island. Στη θεαματική Αυστραλιανή πίστα, όπου αναπτύσσονται εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες, η Aprilia Racing έχει πετύχει συνολικά 10 νίκες στις διάφορες κατηγορίες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP, χωρίς να υπολογίζονται οι επιτυχίες της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike με την εμβληματική RSV4. Η νίκη του Raúl Fernández με την RS-GP στην ίδια πίστα το 2025 επέτρεψε στην Aprilia να φτάσει στο ιστορικό ορόσημο των 300 νικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας, καθιστώντας την τον πιο επιτυχημένο Ευρωπαίο κατασκευαστή στην ιστορία του θεσμού.

Για να τιμήσει τον ισχυρό δεσμό της με την Αυστραλιανή πίστα, η οποία από το 2027 θα απουσιάζει από το ημερολόγιο του MotoGP έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας, η Aprilia δημιούργησε μια ειδική έκδοση της RS 660, ενός από τα πιο δημοφιλή και εμπορικά επιτυχημένα σπορ μοντέλα μεσαίου κυβισμού της αγοράς.

Η Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute είναι μια έκδοση περιορισμένης παραγωγής, με εντυπωσιακό χρωματισμό σχεδιασμένο αποκλειστικά για το συγκεκριμένο μοντέλο. Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης κάλυμμα της θέσης του συνεπιβάτη. Στα πλαϊνά τμήματα του φέρινγκ δεσπόζει το λογότυπο της πίστας, με τη σχεδιαστική γραμμή της διαδρομής, πάνω από την επιγραφή “Phillip Island Circuit” και την καρό σημαία του τερματισμού.

Η λευκή βάση του χρωματισμού συνδυάζεται με πράσινες λεπτομέρειες στα πλαϊνά και στο πίσω τμήμα, καθώς και με κόκκινες ζάντες, παραπέμποντας στα χρώματα του λογότυπου της πίστας. Στο ρεζερβουάρ υπάρχει σήμα που αναγράφει τον αριθμό των νικών της Aprilia στο Phillip Island, ενώ ο αριθμός παραγωγής κάθε μοτοσυκλέτας βρίσκεται στην πλάκα του λαιμού του τιμονιού.

Η τεχνική βάση της ειδικής έκδοσης είναι η RS 660, ένα σπορ μοντέλο μεσαίου κυβισμού που αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία του και έχει επαναπροσδιορίσει τη σπορ οδήγηση με έναν σύγχρονο και καινοτόμο τρόπο. Συνδυάζει χαμηλό βάρος, υψηλές επιδόσεις και προηγμένα τεχνικά και ηλεκτρονικά συστήματα, παραμένοντας παράλληλα προσιτή και ευχάριστη στην καθημερινή χρήση, ακόμη και για νέους αναβάτες. Ταυτόχρονα, προσφέρει συναρπαστική οδηγική εμπειρία στην πίστα για τους πιο έμπειρους.

Είναι η μοναδική μοτοσυκλέτα που προσφέρει ένα τόσο προηγμένο σύνολο ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου. Το τελευταίας γενιάς σύστημα aPRC περιλαμβάνει traction control, wheelie control, έλεγχο φρένου κινητήρα, cornering ABS και διαφορετικές χαρτογραφήσεις κινητήρα, οι οποίες διαχειρίζονται μέσω του ηλεκτρονικού γκαζιού Ride-by-Wire. Όλες οι ρυθμίσεις προσαρμόζονται στις ανάγκες του αναβάτη, προσφέροντας αποτελεσματικό έλεγχο στην πίστα και ασφάλεια και ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις.

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός συμπληρώνεται από launch control, ηλεκτρονική υποβοήθηση στις αλλαγές ταχυτήτων στο κιβώτιο με αμφίδρομη λειτουργία και cruise control.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης αδρανειακή μονάδα 6 αξόνων, η οποία επιτρέπει στα ηλεκτρονικά συστήματα να λειτουργούν με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Ο δικύλινδρος κινητήρας των 660 κ.εκ., με τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο και εγκάρσια τοποθέτηση, είναι σύγχρονης σχεδίασης, συμπαγής και ελαφρύς. Αποδίδει κορυφαίες επιδόσεις για την κατηγορία του, με ισχύ 105 ίππων στις 10,400 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 70 Nm στις 8,400 σ.α.λ. Διατίθεται επίσης έκδοση με περιορισμένη ισχύ στα 35 kW (47.6 ίπποι).

Ο κινητήρας αποτελεί ενεργό δομικό στοιχείο του πλαισίου, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας συμπαγούς, ελαφριάς και άκαμπτης κατασκευής. Το πλαίσιο αποτελείται από δύο πλευρικές δοκούς, οι οποίες βιδώνονται στον λαιμό του τιμονιού και στο πίσω τμήμα, συνεχίζοντας την παράδοση της Aprilia στην κατασκευή κορυφαίων πλαισίων.

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μοντέλων Aprilia RS 660 είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας: aprilia.com