του Νεκτάριου Διατσίδη

Το Aprilia SR GT 400 είναι το νέο GT scooter μεσαίου κυβισμού που αλλάζει τα δεδομένα της κατηγορίας, μεταφέροντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της Aprilia από τον κόσμο των μοτοσυκλετών στα σκούτερ. Είναι ευέλικτο, άμεσο στην απόκριση και ιδιαίτερα σταθερό, χάρη στο προηγμένο πλαίσιο της Aprilia και τον ισχυρό κινητήρα 400 κ.εκ. με απόδοση 36 ίππων. Παράλληλα, προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας χάρη στα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου. Μάλιστα η Aprilia προσκάλεσε τον αστέρα της του MotoGP Marco Bezzecchi για μια ωραία φωτογράφηση με το σκούτερ που θα τον συντροφεύει και σε καθημερινές μετακινήσεις του στην πόλη του Ρίμινι, όπου ζει.

Το SR GT 400 είναι 100% Aprilia:

Ισχυρό, ελαφρύ και επιθετικό

Προσφέρει ακριβή οδήγηση, εξαιρετικό κράτημα και απόλυτο έλεγχο

Διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα αντάξια μιας σπορ μοτοσυκλέτας

Το SR GT 400 έχει σχεδιαστεί τόσο για την καθημερινή οδήγηση στην πόλη όσο και για πιο απομακρυσμένες διαδρομές.

Η Aprilia ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία των GT scooter μεσαίου κυβισμού, επαναπροσδιορίζοντας τους κανόνες – κάτι που αποτελεί χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας της. Το Aprilia SR GT 400 είναι ένα crossover μοντέλο που φέρνει τη σχεδιαστική φιλοσοφία, την καινοτομία και την τεχνογνωσία που έχουν κάνει την Aprilia εμβληματική τόσο στον δρόμο όσο και εκτός αυτού, στον κόσμο των σκούτερ.

Το SR GT 400 αντιπροσωπεύει επιδόσεις και περιπέτεια. Στην κίνηση της πόλης είναι ευέλικτο και εύκολο στους ελιγμούς, σε μικτές συνθήκες δρόμου είναι άμεσο και αποδοτικό, ενώ σε υψηλές ταχύτητες παραμένει σταθερό. Και όταν τελειώνει η άσφαλτος, δεν διστάζει να συνεχίσει.

Το νέο SR GT 400 δεν κάνει συμβιβασμούς και στοχεύει να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, τόσο σε επίπεδο σχεδίασης και τεχνολογίας όσο και σε όσα αναζητά κάθε αναβάτης: έντονες συγκινήσεις, διασκέδαση και απόλαυση στην οδήγηση.

Το μοντέλο συνδυάζει ένα αυστηρά μελετημένο πλαίσιο – σχεδιασμένο, δοκιμασμένο και κατασκευασμένο από την Aprilia – με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και έναν ισχυρό μονοκύλινδρο κινητήρα 400 κ.εκ., 4 βαλβίδων, υγρόψυκτο, που αποδίδει 36 ίππους. Με βάρος μόλις 186 κιλά σε πλήρη λειτουργία, το SR GT 400 βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας του ως προς την αναλογία ισχύος προς βάρος.

Σχεδίαση: Δυναμικός χαρακτήρας

Το κέντρο σχεδίασης της Aprilia εμπνεύστηκε τη μορφή του SR GT 400 από τις sport μοτοσυκλέτες της μάρκας και τον κόσμο του off-road.

Το αποτέλεσμα είναι ένα εντυπωσιακό scooter με έντονη προσωπικότητα και πραγματική δυναμική, χάρη στις κομψές και αιχμηρές επιφάνειες που θυμίζουν enduro μοτοσυκλέτες, όπου κάθε στοιχείο χωρίς συγκεκριμένη λειτουργία έχει αφαιρεθεί.

Το μπροστινό μέρος κυριαρχείται από το τριπλό full-LED φωτιστικό σώμα, χαρακτηριστικό των sport μοντέλων της Aprilia. Πάνω από αυτό βρίσκεται η ρυθμιζόμενη ζελατίνα, στενή και κάθετα σχεδιασμένη σε καθαρό off-road στυλ, προσφέροντας εξαιρετική προστασία από τον αέρα και δυνατότητα ρύθμισης σε 5 θέσεις.

Τα πλαϊνά του SR GT χαρακτηρίζονται από έντονες εγκοπές, ενώ τα εργονομικά μαρσπιέ θυμίζουν τις προστατευτικές εξωτερικές ποδιές από τις off-road μοτοσυκλέτες.

Από το πλάι, το SR GT 400 αποπνέει έντονη δυναμική χάρη στις έντονες γραμμές που τονίζουν τον σπορ χαρακτήρα του. Το κεντρικό τούνελ φιλοξενεί το ρεζερβουάρ καυσίμου και συνδέει το μπροστινό με το πίσω μέρος, δίνοντας στο σκούτερ αίσθηση μοτοσυκλέτας.

Η δυναμική του μοντέλου ενισχύεται και από τον λεπτό σχεδιασμό της ουράς, με το πίσω φανάρι πλήρως ενσωματωμένο στη βάση της πινακίδας, αφήνοντας το πίσω μέρος καθαρό, θυμίζοντας τα ψηλά φτερά των enduro.

Πλαίσιο 100% Aprilia

Το SR GT 400 κατασκευάζεται στο ίδιο εργοστάσιο στο Veneto όπου δημιουργούνται οι superbikes της Aprilia. Το πλαίσιο και το σώμα του σκούτερ έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τα υψηλότερα πρότυπα, προσφέροντας ακριβή δυναμική συμπεριφορά και μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας και ελέγχου σε κάθε συνθήκη.

Το διπλό cradle πλαίσιο από νέους σωλήνες υψηλής αντοχής έχει σχεδιαστεί με φιλοσοφία μοτοσυκλέτας. Με ειδική διαμόρφωση των σωλήνων επιτυγχάνεται υψηλή ακαμψία, αυξάνοντας την ακρίβεια οδήγησης, την αίσθηση στο μπροστινό σύστημα και τη σταθερότητα.

Η μπροστινή ανάρτηση είναι ανεστραμμένο πιρούνι 41 mm με διαδρομή 120 mm, ρυθμισμένο ώστε να προσφέρει σπορ αίσθηση αλλά και άνεση ακόμη και σε ανώμαλους δρόμους. Πίσω υπάρχει διπλό αμορτισέρ αερίου με ξεχωριστό δοχείο, ρυθμιζόμενη προφόρτιση και επίσης 120 mm διαδρομή.

Το συνολικό βάρος φτάνει μόλις τα 186 κιλά, χάρη στον ελαφρύ σχεδιασμό πλαισίου, κινητήρα και ζαντών αλουμινίου πέντε ακτίνων.

Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει:

Δίσκο 300 mm μπροστά με τετραπίστονη ακτινική δαγκάνα

Δίσκο 240 mm πίσω με διπίστονη δαγκάνα

Δικάναλο ABS Bosch με δύο χαρτογραφήσεις



Πόλη, ταξίδι και περιπέτεια

Η οδήγηση του Aprilia SR GT 400 είναι ιδιαίτερα απολαυστική: ζωντανό στις εκκινήσεις, ευέλικτο στην πόλη και σταθερό σε υψηλές ταχύτητες. Παράλληλα μπορεί να κινηθεί και εκτός ασφάλτου για πιο εξερευνητικές διαδρομές.

Η ενεργητική θέση οδήγησης, το φαρδύ τιμόνι και οι προστατευτικές χούφτες θυμίζουν adventure μοτοσυκλέτα, προσφέροντας εξαιρετικό έλεγχο. Η μεγάλη διαδρομή αναρτήσεων και η απόσταση 190 mm από το έδαφος επιτρέπουν την εύκολη αντιμετώπιση εμποδίων.

Τα ελαστικά Mitas Enduro Trail-ADV 2, ειδικά σχεδιασμένα για το μοντέλο, έχουν διαστάσεις 120/70 εμπρός και 150/70 πίσω, σε ζάντες 16 και 14 ιντσών, και προσφέρουν πρόσφυση τόσο σε άσφαλτο όσο και σε χωμάτινες διαδρομές.

Με ρεζερβουάρ 12 λίτρων, η αυτονομία ξεπερνά τα 300 χλμ., καθιστώντας το ιδανικό και για ταξίδια.

Ηλεκτρονικά συστήματα

Το SR GT 400 συνεχίζει την παράδοση της Aprilia στα προηγμένα ηλεκτρονικά.

Διαθέτει:

ATC – Aprilia Traction Control με δύο επίπεδα παρέμβασης

Δυνατότητα απενεργοποίησης traction control ακόμη και εν κινήσει

Δικάναλο ABS Bosch με επιλογές λειτουργίας

Όλες οι πληροφορίες εμφανίζονται στην έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών με αυτόματη εναλλαγή ημέρας-νύχτας.

Το σύστημα συνδεσιμότητας Aprilia MIA επιτρέπει σύνδεση smartphone μέσω Bluetooth, παρέχοντας πλοήγηση, κλήσεις, μουσική και φωνητικές εντολές μέσω των χειριστηρίων στο τιμόνι.

Άνεση για μεγάλα ταξίδια

Το SR GT 400 συνδυάζει σπορ χαρακτήρα και άνεση. Η θέση οδήγησης είναι ξεκούραστη και κατάλληλη για μεγάλες αποστάσεις. Παρά την απόσταση 190 mm από το έδαφος, το ύψος σέλας παραμένει στα 820 mm, επιτρέποντας εύκολη επαφή των ποδιών με το έδαφος.

Η αεροδυναμική προστασία είναι εξαιρετική χάρη στη μελετημένη σχεδίαση του μπροστινού μέρους και τη ρυθμιζόμενη ζελατίνα.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης:

Keyless σύστημα εκκίνησης

Χώρο κάτω από τη σέλα για full-face κράνος

Θήκη αποθήκευσης στο κεντρικό τούνελ με θύρα USB-C

Λειτουργία Bike Finder για εύκολο εντοπισμό σε πάρκινγκ



Κινητήρας: Απόδοση και αποδοτικότητα

Ο κινητήρας 400 hpe Euro 5+ είναι τετράχρονος, υγρόψυκτος, 4-βάλβιδος με ηλεκτρονικό ψεκασμό.

Αποδίδει:

36 hp στις 7,500 rpm

37.7 Nm στις 5,700 rpm

Διαθέτει προηγμένες τεχνολογίες, όπως: ελαφρύτερο έμβολο αλουμινίου, βελτιωμένη γεωμετρία θαλάμου καύσης, σύστημα PCV (Positive Crankcase Ventilation) για μείωση απωλειών, διπλό σύστημα ανάφλεξης για καλύτερη καύση και χαμηλότερη κατανάλωση.

Η εξάτμιση έχει σχεδιαστεί με έμπνευση από μοτοσυκλέτες, προσφέροντας βαθύ και σπορ ήχο.

Εκδόσεις και χρώματα

Το Aprilia SR GT 400 διατίθεται σε τρία χρώματα:

Rugged Black

Boulder Grey (ματ)

Dusty Grey (γυαλιστερό)

Η γκάμα ολοκληρώνεται με την έκδοση Rally Replica, εμπνευσμένη από την αγωνιστική Aprilia Tuareg Rally, που κυριάρχησε στις τελευταίες διοργανώσεις του Africa Eco Race.

Η έκδοση αυτή διαθέτει αγωνιστικά γραφικά, χρυσά καλάμια πιρουνιού, κόκκινα ελατήρια αμορτισέρ και το σύστημα Aprilia MIA στον βασικό εξοπλισμό.