του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Aprilia πρωταγωνιστεί στις αεροδυναμικές καινοτομίες του MotoGP, οι οποίες έχουν ήδη γεννήσει μια νέα γενιά σπορ μοτοσυκλετών με μπροστινά αεροδυναμικά βοηθήματα (winglets), αλλά μια νέα πατέντα της Ιταλικής εταιρίας υποδηλώνει ότι τα κάθετα φτερά πίσω από τα πόδια του αναβάτη που είδαμε πρόσφατα στις μοτοσυκλέτες της στο MotoGP θα μπορούσαν επίσης να περάσουν στην παραγωγή.

Τα σχέδια που έχουν δημοσιευθεί από την Αυστραλιανή ιστοσελίδα Motorcycle News, δείχνουν ξεκάθαρα μεγάλα αεροδυναμικά φτερά (με το νούμερο 8 στα σχέδια) ακριβώς πίσω από τα πόδια και τις γάμπες του αναβάτη, αλλά παράλληλα διευκρινίζουν ότι, αντί να αποτελούν μέρος του πίσω φέρινγκ όπως συμβαίνει στις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες, αυτά τα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί ώστε να βιδώνονται εύκολα στις υπάρχουσες βάσεις των μαρσπιέ του συνεπιβάτη σχεδόν σε οποιαδήποτε σπορ μοτοσυκλέτα παραγωγής. Απεικονίζονται πάνω σε μια RSV4, αλλά θα μπορούσαν εξίσου εύκολα να τοποθετηθούν σε μια RS660 ή ακόμη και σε μοντέλα άλλων κατασκευαστών. Και δεν πρόκειται απλώς για διακοσμητικά φτερά, καθώς η πατέντα εξηγεί πώς καταφέρνουν να επιτελούν δύο σημαντικές αεροδυναμικές λειτουργίες, βελτιώνοντας τόσο την τελική ταχύτητα όσο και το κράτημα στις στροφές.

Όταν η μοτοσυκλέτα κινείται σε ευθεία, οι μπότες του αναβάτη ευθυγραμμίζονται με το μπροστινό χείλος των νέων αεροδυναμικών φτερών, τα οποία σχηματίζουν μια σχετικά ομαλή επιφάνεια για τη ροή του αέρα που περνά πάνω από τα πλαϊνά φέρινγκ και τα πόδια. Βλέποντας τη μοτοσυκλέτα από πάνω, τα δύο φτερά στενεύουν προς το πίσω μέρος, βοηθώντας στη δημιουργία ενός περιγράμματος σε σχήμα σταγόνας, το οποίο μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση περιορίζοντας τις αναταράξεις πίσω από τα πόδια του αναβάτη. Αυτό από μόνο του θα μπορούσε να θεωρηθεί σημαντικό όφελος, όμως τα φτερά ενισχύουν και τη συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας στις στροφές, προσθέτοντας κάθετη δύναμη στο πίσω μέρος όταν η μοτοσυκλέτα πλησιάζει τη μέγιστη κλίση.

Αυτό συμβαίνει επειδή, όταν ο αναβάτης βγάζει το σώμα του προς το εσωτερικό μιας στροφής, με το γόνατο κοντά ή πάνω στον δρόμο, το εκτεταμένο πόδι του δημιουργεί ένα τούνελ που επιτρέπει στον αέρα να περάσει ανάμεσα στη γάμπα και τη μοτοσυκλέτα, φτάνοντας με αρκετή ταχύτητα στο φτερό στην πλευρά της μοτοσυκλέτας που βρίσκεται πιο κοντά στο έδαφος. Αντί ο αέρας να περνά απλώς πάνω από την εξωτερική επιφάνεια του φτερού όπως συμβαίνει στην ευθεία, αυτή η ροή αέρα κινείται και στις δύο πλευρές του φτερού, το οποίο έχει διαμορφωθεί ώστε να παράγει κάθετη δύναμη, τραβώντας τη μοτοσυκλέτα προς την άσφαλτο και μέσα στη στροφή. Το αντίστοιχο φτερό στην άλλη πλευρά της μοτοσυκλέτας εξακολουθεί να έχει τη ροή του αέρα μπλοκαρισμένη από το άλλο πόδι του αναβάτη ειδικά από την εσωτερική μεριά, οπότε δεν μπορεί να παράγει δύναμη που να την αντισταθμίζει. Ουσιαστικά, ο αναβάτης μετατρέπει την αεροδυναμική της μοτοσυκλέτας με ενεργό τρόπο ώστε να παράγει κάθετη δύναμη προς την άσφαλτο.

Η πρόθεση της Aprilia να χρησιμοποιήσει το σύστημα σε μοτοσυκλέτες παραγωγής και όχι μόνο σε αγωνιστικές είναι ξεκάθαρη, καθώς η πατέντα αναφέρει:

«Κατά προτίμηση, η βάση μπορεί να συνδεθεί σε στήριγμα του μαρσπιέ του συνεπιβάτη. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η τοποθέτηση του ζεύγους των φτερών ως αξεσουάρ σε οποιαδήποτε μοτοσυκλέτα που διαθέτει μαρσπιέ συνεπιβάτη. Στην πράξη, όταν δεν είναι απαραίτητο να μεταφερθεί συνεπιβάτης, για παράδειγμα κατά την οδήγηση σε πίστα, τα μαρσπιέ του συνεπιβάτη μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να τοποθετηθούν στις αντίστοιχες βάσεις τα αεροδυναμικά φτερά σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση».

Η νέα πατέντα της Aprilia φέρνει πιο κοντά την αεροδυναμική του MotoGP με τον πιο απλό τρόπο. Η τοποθέτηση είναι εύκολη και ταιριάζει σε κάθε σπορ μοτοσυκλέτα για να βελτιώσει την αεροδυναμική απόδοσή της και το κράτημα στις στροφές με υψηλές ταχύτητες. Η δυνατότητα να βγαίνουν και να τοποθετούνται ξανά στις βάσεις των μαρσπιέ, μπορεί να μας δείξει και την πραγματική διαφορά σε χρόνους γύρου στην πίστα τόσο στην ευθεία, όσο και στις στροφές, με τις αντίστοιχες διαφορές στην ταχύτητα. Μία πολύ καλή ιδέα που εφαρμόζεται άμεσα και που θα περιμένουμε να δούμε σύντομα στις σπορ μοτοσυκλέτες.