του Δημήτρη Διατσίδη

Η Aprilia Racing επιβεβαιώνει τη θέση της ως παγκόσμια δύναμη στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, πετυχαίνοντας δύο σπουδαία αποτελέσματα ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία του κόσμου. Αυτές οι επιτυχίες ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη θέση της Aprilia ως κορυφαίας δύναμης στους Διεθνείς Αγώνες, αναδεικνύοντας την ευελιξία και τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα δύο εκ των μοντέλων της, της Aprilia RS 660 και της RSV4, σε διαφορετικές προκλήσεις και αγωνιστικά περιβάλλοντα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Alessandro Di Mario της ομάδας Robem Engineering υπερασπίστηκε με επιτυχία τον Τίτλο του στο MotoAmerica Twins Cup, κατακτώντας το δεύτερο συνεχόμενο Πρωτάθλημά του και εξασφαλίζοντας τον τρίτο Τίτλο της Aprilia στην κατηγορία αυτή τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο Di Mario κέρδισε και τους δύο Aγώνες στην πίστα Virginia International Raceway, εξασφαλίζοντας τον Τίτλο ήδη από τον πρώτο Aγώνα του Σαββάτου και κυριαρχώντας σ’ ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο από τους 37 συμμετέχοντες στο VIR, οι 16 αγωνίστηκαν με Aprilia RS 660, κάτι που επιβεβαιώνει την κυριαρχία της μοτοσυκλέτας στην κατηγορία.

Αφού ξεκίνησε τη σεζόν του 2025 με τρεις διαδοχικές δεύτερες θέσεις, ο Di Mario μπήκε σε ασταμάτητη πορεία νικών, κερδίζοντας τους επτά τελευταίους Aγώνες, συμπεριλαμβανομένων και των δύο στο VIR αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ταυτόχρονα, στον θρυλικό Αγώνα Suzuka 8 Hours, στον τρίτο Γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής FIM EWC 2025, η Aprilia RSV4 κατέκτησε μια εξαιρετική 3η θέση στην κατηγορία Superstock. Αυτή είναι η δεύτερη φορά τα τελευταία τρία χρόνια που η Aprilia ανεβαίνει στο βάθρο και η πρώτη που επιτυγχάνεται στην Ιαπωνία από μια αμιγώς Ιταλική ομάδα, την Revo/M2 Racing Team. Το αποτέλεσμα σε αυτόν τον ιστορικό Αγώνα επιβεβαιώνει την ανταγωνιστικότητα και την αξιοπιστία της RSV4 1100.

Η ομάδα, αποτελούμενη από τους Kevin Calia, Simone Saltarelli και Flavio Ferroni, όλοι στην πρώτη τους εμφάνιση στην πίστα, πραγματοποίησε έναν άψογο Αγώνα, οδηγώντας την Aprilia RSV4 1100 στο βάθρο της κατηγορίας Superstock. Η Aprilia RSV4 1100 ολοκλήρωσε και τους 206 γύρους χωρίς κανένα τεχνικό πρόβλημα, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία και τον ανταγωνιστικό της χαρακτήρα σε μία από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις του παγκόσμιου αγωνιστικού ημερολογίου. Αυτή είναι η πρώτη Διεθνής διάκριση της ομάδας, επιτυχημένη στο ντεμπούτο της στον περίφημο Ιαπωνικό Αγώνα, σε μια πίστα που ούτε οι αναβάτες ούτε η ομάδα είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν.

MASSIMO RIVOLA, CEO APRILIA RACING

«Η κατάκτηση του Τίτλου στο MotoAmerica Twins Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επιβεβαιώνει το ταλέντο του Di Mario και την ποιότητα της RS 660 σε αυτό το δύσκολο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ο Alessandro και η ομάδα του, Robem Engineering, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά που έκαναν όλη τη σεζόν. Ό,τι πέτυχε η ομάδα Revo/M2 Racing στην Ιαπωνία είναι εξίσου εντυπωσιακό. Μια Ιταλική ομάδα που αντιμετώπισε για πρώτη φορά έναν τόσο απαιτητικό Αγώνα, σε μια πίστα όπως η Suzuka, γεμάτη παγίδες και ντόπιους ειδικούς, είναι κάτι που θα θυμόμαστε. Ο Kevin, ο Simone και ο Flavio ήταν άψογοι, όπως και η ομάδα. Η Aprilia RSV4 ήταν αψεγάδιαστη, και σε αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής μπορεί σίγουρα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατηγορία Superstock, μια κατηγορία που θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον».