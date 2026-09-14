του Δημήτρη Διατσίδη

Μια εμφάνιση της Aprilia εμπνευσμένη από την αγωνιστική στολή που φορούσε ο Gilles Villeneuve το 1981, με το λογότυπο της Piaggio Vespa στο μανίκι.

Με αφορμή το Grand Prix του Αγίου Μαρίνου και της Ριβιέρας του Ρίμινι, η Aprilia Racing γιορτάζει τα 80 χρόνια της Vespa με μια ειδική εμφάνιση – την “Perla Bianca”, η οποία μεταφέρει την ιστορία της μάρκας Vespa και των αγώνων αυτοκινήτου στο MotoGP, αντλώντας έμπνευση από τον θρυλικό οδηγό της Ferrari, τον Gilles Villeneuve.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση είναι εμπνευσμένη από τη λευκή αγωνιστική στολή που φορούσε ο Gilles Villeneuve το 1981 στο Grand Prix του Μονακό της Formula 1, έναν Αγώνα που ο Καναδός κέρδισε. Μάλιστα, στο μανίκι εκείνης της αγωνιστικής στολής υπήρχε το λογότυπο της Piaggio Vespa – ένας δεσμός τον οποίο η Aprilia Racing επαναφέρει και αναδημιουργεί με αφορμή την 80ή επέτειο του πιο εμβληματικού οχήματος του Ομίλου Piaggio.

Η “Perla Bianca” δημιουργεί έτσι μια γέφυρα ανάμεσα στην ιστορία της Vespa και την ιστορία των αγώνων αυτοκινήτου, δύο κόσμων που μοιράζονται το κοινό πάθος για τους κινητήρες. Αποτελεί έναν φόρο τιμής στην 80ή επέτειο της Vespa και στον Gilles Villeneuve, το ταλέντο του οποίου άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον κόσμο του αθλητισμού και συνεχίζει ακόμη και σήμερα να εμπνέει γενιές φίλων των αγώνων.

Για την περίσταση, η ομάδα της Aprilia Racing φόρεσε επίσης μια ειδική λευκή στολή, εναρμονισμένη με τη νέα εμφάνιση της RS-GP26. Η αυθεντική αγωνιστική στολή που φορούσε ο Gilles Villeneuve το 1981 τέθηκε επίσης σε έκθεση έξω από το γκαράζ της Aprilia Racing καθ’ όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου.

MASSIMO RIVOLA

«Στα 80 χρόνια της Vespa, ενός διαχρονικού συμβόλου που έχει περάσει από γενιά σε γενιά και ακόμη και σήμερα αποτελεί ένα σύμβολο αναγνωρίσιμο σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν θα μπορούσαμε να μην τιμήσουμε τη σύνδεσή της με τον Gilles Villeneuve, έναν από τους πιο αγαπητούς οδηγούς στην ιστορία της Formula 1.

Ο Gilles έκανε εκατομμύρια φίλους των αγώνων να αγαπήσουν το ταλέντο του και τον δικό του τρόπο να αντιλαμβάνεται και να αγωνίζεται στους αγώνες, όπως ακριβώς και η Vespa έχει κερδίσει εκατομμύρια ανθρώπους.

Το να επαναφέρουμε αυτή τη μνήμη στο Misano, στον δικό μας Αγώνα, αποτελεί έναν τρόπο να γιορτάσουμε δύο εμβληματικά σύμβολα τα οποία – παρότι ανήκουν σε διαφορετικούς κόσμους – άφησαν βαθύ αποτύπωμα στην ιστορία και στη συλλογική μνήμη εκατομμυρίων ανθρώπων.

Υπάρχει επίσης μια εντυπωσιακή σύμπτωση με το Grand Prix της Formula 1 στην Μαδρίτη, το οποίο έγινο αυτό το Σαββατοκύριακο. Ακριβώς στην Jarama, το 1981, ο Gilles πέτυχε την τελευταία του νίκη, την ίδια χρονιά με την αγωνιστική στολή η οποία αποτέλεσε την έμπνευση για τη δική μας σύγχρονη αναδημιουργία».

GV27 (ΕΠΙΣΗΜΟ BRAND ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ GILLES VILLENEUVE)

«Από το ιστορικό λογότυπο της Vespa μέχρι την υπογραφή του Gilles στην μπροστινή ζελατίνα και τη νέα εμφάνιση της ομάδας, η Aprilia Racing δημιούργησε έναν εντυπωσιακό φόρο τιμής.

Είναι τιμή μας να γιορτάζουμε μαζί αυτή τη σημαντική επέτειο των 80 χρόνων της Vespa».