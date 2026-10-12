Η Aprilia στην Ινδονησία: Νίκη για τον Marco Bezzecchi, 3η θέση για τον Jorge Martín. Στο βάθρο και ο Raúl Fernández, 4ος ο Ai Ogura για την SuperFile Trackhouse MotoGP Team.

Το αγωνιστικό τριήμερο στην πίστα Pertamina Mandalika International Circuit ολοκληρώθηκε με ένα ιστορικό αποτέλεσμα για την Aprilia, η οποία πέτυχε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο MotoGP το 1-2-3-4, με τέσσερις RS-GP26 να καταλαμβάνουν τις τέσσερις πρώτες θέσεις.

Ξεκινώντας από τη 2η θέση της εκκίνησης, ο Marco Bezzecchi #72 πραγματοποίησε έναν έξυπνο και μεστό αγώνα με την RS-GP26, σημειώνοντας παράλληλα τον ταχύτερο γύρο με χρόνο 1:29.960. Η νίκη του ήταν η 300ή Ιταλού αναβάτη στη μεγάλη κατηγορία των Grand Prix μοτοσυκλέτας. Παράλληλα, ήταν η 11η νίκη του στη μεγάλη κατηγορία και η πέμπτη του για τη φετινή σεζόν, μετά τις επιτυχίες του στις Buriram, Goiânia, Austin και Mugello.

Ο Jorge Martín #89 τερμάτισε 3ος, έπειτα από έναν σταθερό αγώνα, έχοντας ξεκινήσει από τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης. Αυτό ήταν το ένατο βάθρο του Ισπανού για τη φετινή σεζόν και το τρίτο συνεχόμενο, μετά τις αντίστοιχες επιτυχίες του στην Αυστρία και την Ιαπωνία. Το αποτέλεσμα αυτό τού επέτρεψε επίσης να ανακτήσει την πρωτοπορία στη βαθμολογία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, φτάνοντας τους 355 βαθμούς.

Εξαιρετική ήταν και η παρουσία των αναβατών της SuperFile Trackhouse MotoGP Team. Ο Raúl Fernández τερμάτισε 2ος, συμπληρώνοντας το βάθρο αποκλειστικά με αναβάτες της Aprilia στην Mandalika, ενώ η 4η θέση του Ai Ogura εξασφάλισε στην RS-GP ένα ιστορικό 1-2-3-4, με τις τέσσερις πρώτες θέσεις να καταλήγουν για πρώτη φορά στην ίδια κατασκευάστρια.

Πέρα από το πρώτο της 1-2-3-4 στο MotoGP, η Aprilia Racing πέτυχε τον τέταρτο φετινό της αποκλεισμό των αντιπάλων από το βάθρο, μετά τις αντίστοιχες επιδόσεις στις πίστες Le Mans, Assen και Silverstone. Η επιτυχία στην Mandalika ανεβάζει πλέον τον συνολικό αριθμό νικών της κατασκευάστριας από το Noale στις 310 σε όλες τις κατηγορίες Grand Prix μοτοσυκλέτας. Ήταν επίσης η 8η νίκη της Aprilia για τη φετινή σεζόν και η 16η συνολικά στη μεγάλη κατηγορία.

Marco Bezzecchi:

«Είμαι χαρούμενος με τον αγώνα μου. Ήθελα πολύ να φύγω από την Mandalika με ένα καλό αποτέλεσμα και κυνηγούσα αυτή τη νίκη από τον τραυματισμό μου στο Sachsenring. Η αίσθηση ήταν πραγματικά υπέροχη. Προφανώς, με μόλις πέντε Αγώνες να απομένουν, ο Τίτλος είναι πλέον πιο πιθανό να χαθεί παρά να κατακτηθεί. Αυτό, όμως, δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι και δουλεύω, ιδιαίτερα μαζί με την ομάδα μου. Δεν είμαι αναβάτης που τα παρατάει. Έτσι είμαι ως άνθρωπος και χαίρομαι που στην πορεία συνάντησα τόσους ανθρώπους με την ίδια νοοτροπία, με τους οποίους έχω την τύχη να συνεργάζομαι».

Jorge Martín:

«Είμαι χαρούμενος με αυτό το βάθρο, γιατί πέτυχα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο Marco και ο Raúl είχαν κάτι παραπάνω σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Προσπάθησα να καλύψω τη διαφορά, αλλά ήταν πιο γρήγοροι. Είμαι ακόμη λίγο απογοητευμένος από το χθεσινό αποτέλεσμα, γιατί θα μπορούσα να είχα κερδίσει, αλλά είμαι χαρούμενος με τη σημερινή εμφάνιση. Όσον αφορά το Πρωτάθλημα, το σημαντικότερο είναι να παραμείνω στη μάχη του Τίτλου και, πάνω απ’ όλα, να φτάσω στην Valencia έχοντας ακόμη πιθανότητες».

Massimo Rivola, CEO της Aprilia Racing:

«Για ακόμη μία φορά, η Aprilia προσφέρει έντονες συγκινήσεις, τόσο στις καλές όσο και στις δύσκολες στιγμές. Το Σάββατο ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την pole position του Raúl Fernández, όμως ο Αγώνας Sprint στιγματίστηκε από ένα λάθος στην πρώτη στροφή και από ένα σοβαρό σφάλμα σχετικά με την πίεση του εμπρός ελαστικού του Jorge, για το οποίο του οφείλουμε μια συγγνώμη. Τουλάχιστον, η εξαιρετική εμφάνιση του Ai, που ανέβηκε εντυπωσιακά στην κατάταξη, μας επέτρεψε να σώσουμε κάτι από εκείνον τον Αγώνα.

Η Κυριακή, αντίθετα, ήταν μια ημέρα που θα θυμόμαστε για καιρό, με τέσσερις RS-GP στις τέσσερις πρώτες θέσεις για πρώτη φορά. Γνωρίζουμε ότι η μάχη θα είναι δύσκολη μέχρι το τέλος. Όπως, όμως, δεν απογοητευόμαστε όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, έτσι δεν παρασυρόμαστε από τον ενθουσιασμό όταν όλα εξελίσσονται θετικά. Θέλω να συγχαρώ όλους στο Noale για τη δέσμευση και την αφοσίωσή τους, που αποδεικνύονται εξαιρετικά πολύτιμες σε αυτή την τόσο απαιτητική σεζόν».