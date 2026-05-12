του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Jorge Martín κατακτά την πρώτη του νίκη με την Aprilia RS-GP έπειτα από μία εντυπωσιακή αντεπίθεση, με τον Marco Bezzecchi δεύτερο. Ο Ai Ogura της Trackhouse MotoGP Team ολοκληρώνει για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία ένα ιστορικό βάθρο, αποκλειστικά με Aprilia.

Το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στην πίστα Bugatti του Le Mans ολοκληρώθηκε με ένα ιστορικό αποτέλεσμα για την Aprilia Racing, η οποία πέτυχε για πρώτη φορά στην ιστορία της το απόλυτο κλείδωμα του βάθρου στο MotoGP.

Ξεκινώντας από την 7η θέση της εκκίνησης, ο Jorge Martín πρωταγωνίστησε σε μια εκπληκτική αντεπίθεση που του χάρισε την πρώτη του νίκη με την Aprilia Racing, 588 ημέρες μετά την τελευταία του νίκη στο MotoGP (Mandalika 2024). Ο Martín ολοκλήρωσε το Σαββατοκύριακο με το απόλυτο “double”, κατακτώντας τόσο τον Αγώνα Sprint όσο και τον κυρίως Αγώνα, επαναλαμβάνοντας το αποτέλεσμα που είχε πετύχει στο Le Mans το 2024. Παράλληλα, αυτή ήταν η 9η νίκη του στην κορυφαία κατηγορία και η 1η χωρίς να έχει εκκινήσει από τις δύο πρώτες σειρές.

Ο Marco Bezzecchi τερμάτισε 2ος έπειτα από έναν σταθερό και έξυπνο αγώνα, ολοκληρώνοντας το 1-2 για την εργοστασιακή ομάδα της Aprilia. Αυτό ήταν το 5ο συνεχόμενο βάθρο του Bezzecchi από την αρχή της σεζόν, κάτι που τον καθιστά τον πρώτο αναβάτη που πετυχαίνει αυτό το επίτευγμα από το 2015 (ρεκόρ που κατείχε προηγουμένως ο Valentino Rossi).

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Ai Ogura. Ο αναβάτης της Trackhouse MotoGP Team τερμάτισε 3ος, ολοκληρώνοντας ένα ιστορικό βάθρο, αποκλειστικά με μοτοσυκλέτες της Aprilia.

Αυτό είναι το πρώτο “podium lockout” της Aprilia Racing στο MotoGP, καθώς και το τέταρτο 1-2 της εργοστασιακής ομάδας στην κορυφαία κατηγορία (μετά τα GP Montmeló 2023, Goiânia 2026 και COTA 2026), ενώ παράλληλα αποτελεί το 7ο συνεχόμενο βάθρο της στην κορυφαία κατηγορία. Με αυτή την επιτυχία, η Aprilia Racing έφτασε πλέον τις 306 νίκες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Μοτοσυκλετών.

Jorge Martín

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος. Στην αρχή δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να παλέψω για τη νίκη, αλλά δεν τα παράτησα ποτέ. Η Aprilia μου δίνει αυτό που χρειάζομαι και η αυτοπεποίθησή μου μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Τώρα είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο».

Marco Bezzecchi

«Ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο συνολικά, παρά τις δυσκολίες. Είμαι ικανοποιημένος γιατί πήρα θέση στην πρώτη σειρά στις Κατατακτήριες και ανέβηκα στο βάθρο τόσο στον Αγώνα Sprint όσο και στον κυρίως Αγώνα. Προσπάθησα να μείνω συγκεντρωμένος και να οδηγήσω χωρίς λάθη. Έδωσα το 100%, αλλά ο Jorge είχε κάτι παραπάνω».

Massimo Rivola

«Ήταν μια ιστορική ημέρα με τρεις Aprilia στο βάθρο για πρώτη φορά. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να βλέπουμε τον Jorge τόσο δυνατό εδώ στο Le Mans, όπου ακριβώς πριν από έναν χρόνο πίστευε πως ίσως θα αποχωρούσε από εμάς, ενώ είναι επίσης υπέροχο να βλέπουμε τον Marco τόσο ανταγωνιστικό και ώριμο. Και φυσικά, το βάθρο του Ai αποτελεί ανακούφιση μετά από όσα συνέβησαν στο Austin. Το αγωνιστικό τμήμα της Noale κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά και θεωρώ πως αυτό είναι η δίκαιη αναγνώριση για μια ομάδα που καθοδηγείται υποδειγματικά από τον Fabiano Sterlacchini».