του Δημήτρη Διατσίδη

H Aprilia ξεκίνησε δυναμικά και τη φετινή αγωνιστική σεζόν του Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλετών των ΗΠΑ. Ο Hank Vossberg (ROBEM ENGINEERING) θριαμβεύει στον 1ο Αγώνα και εξασφαλίζει βάθρο στον 2ο Αγώνα. Ο Parrish κατακτά την pole position με την Ιταλική μοτοσυκλέτα.

Η Aprilia είχε μια εξαιρετική πρεμιέρα στη σεζόν του MotoAmerica. Ο Hank Vossberg αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή του εναρκτήριου Γύρου του Twins Cup – της ενδιάμεσης κατηγορίας του Αμερικανικού πρωταθλήματος – κατακτώντας τη νίκη στον 1ο Αγώνα και ένα σημαντικό βάθρο στον 2ο Αγώνα στη θρυλική πίστα Daytona International Speedway.

Από την πρώτη περίοδο Ελεύθερων Δοκιμών της Παρασκευής, το 15χρονο ταλέντο της Robem Engineering έδειξε ότι είχε άμεση αίσθηση με την Aprilia RS 660. Αυτή η δυναμική επιβεβαιώθηκε πλήρως το Σάββατο: ξεκινώντας από την 7η θέση της εκκίνησης, ο Vossberg κατέκτησε μια εντυπωσιακή μοναχική νίκη στον 1ο Αγώνα, περνώντας τη γραμμή τερματισμού με διαφορά 4.446 δευτερολέπτων από τον πλησιέστερο αντίπαλό του και σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο του Αγώνα με χρόνο 1:56.846. Ο Αμερικανός αναβάτης συνέχισε στο ίδιο υψηλό επίπεδο και στον 2ο Αγώνα, τερματίζοντας 3ος – μόλις 0.058 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή – σε έναν Αγώνα sprint που μειώθηκε σε 6 γύρους λόγω κόκκινης σημαίας. Ο Vossberg βρίσκεται πλέον 2ος στη γενική κατάταξη, μόλις 4 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο.

Συνολικά ήταν ένα σταθερό Σαββατοκύριακο για την Aprilia, με είκοσι RS 660 να παρατάσσονται στην εκκίνηση του Twins Cup, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το μισό grid. Ανάμεσά τους, ο Chris Parrish ξεχώρισε με την απόδοσή του: ο αναβάτης της Ghetto Customs κατέκτησε την πρώτη pole position της σεζόν με χρόνο 1:57.625, επιβεβαιώνοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της Ιταλικής μοτοσυκλέτας στηνDaytona. Ο Parrish ολοκλήρωσε τον 1ο Αγώνα μέσα στην πρώτη πεντάδα.

HANK VOSSBERG

«Ο 1ος Αγώνας πήγε πολύ καλά, κάναμε εξαιρετική εκκίνηση και μείναμε με το γκρουπ των πρωτοπόρων. Έκανα μια κίνηση για να περάσω μπροστά και προσπάθησα να απομακρυνθώ, διατηρώντας δυνατό ρυθμό. Όλα λειτούργησαν άψογα και προσπάθησα να επαναλάβω το ίδιο το Σάββατο, αλλά η κατάσταση με την κόκκινη σημαία οδήγησε σε υψηλότερη πίεση στο πίσω ελαστικό. Η μοτοσυκλέτα γλιστρούσε αρκετά και κατάφεραν να με φτάσουν στα τελευταία στάδια του Αγώνα. Συνολικά όμως ο απολογισμός είναι θετικός –πήραμε σημαντικούς βαθμούς και αυτό είναι που μετράει».

Να σημειώσουμε ότι με ίδια μοτοσυκλέτα, μια Aprilia RS660 θα αγωνίζεται φέτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSPB ο Έλληνας Πρωταθλητής Γιάννης Περιστεράς, που ξεκινά την προσπάθειά του το επόμενο Σαββατοκύριακο με δοκιμές στην πίστα της Κρεμόνα στην Ιταλία, για να βρεθεί μετά στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας, όπου θα ξεκινήσει την αγωνιστική σεζόν στις 27-29 Μαρτίου.