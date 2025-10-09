του Νεκτάριου Διατσίδη

Παγκόσμια επιτυχία για την σειρά “X” με όλες τις 30 μονάδες της Aprilia RSV4 X-GP να εξαντλούνται σε χρόνο ρεκόρ.

Μόλις 14 ημέρες. Τόσο χρειάστηκε για να εξαντληθεί πλήρως η Aprilia RSV4 X-GP, με όλες τις 30 μονάδες να πωλούνται σε χρόνο-ρεκόρ. Πρόκειται για μια απόδειξη της αριστείας της σειράς “X” και της επιτυχίας της RSV4 X-GP, της μοτοσυκλέτας περιορισμένης παραγωγής που δημιουργήθηκε από το Αγωνιστικό Τμήμα του Noale για να γιορτάσει τη 10η επέτειο από το ντεμπούτο της RS-GP στο MotoGP.

Παρουσιάστηκε στο Grand Prix της Καταλονίας και η RSV4 X-GP κέρδισε τις καρδιές των φίλων της μοτοσυκλέτας σε όλο τον κόσμο: Ευρώπη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αυστραλία, Μαλαισία και Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι μία ακόμα επιβεβαίωση της Διεθνούς απήχησης και της συνεχώς αυξανόμενης δυναμικής του “brand X”, το οποίο έχει καταστεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν αποκλειστικότητα, καινοτομία και απόλυτη απόδοση.

Οι αιτήσεις κράτησης είχαν ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τον αριθμό διαθέσιμων μοτοσυκλετών από το ίδιο το Σαββατοκύριακο της παρουσίασής της στην Βαρκελώνη, ως ένδειξη της εξαιρετικής έλξης που έχει αυτό το μοναδικό project, το οποίο από το 2019 με την παρουσίαση της RSV4 X, έχει επαναπροσδιορίσει τον κόσμο των μοτοσυκλετών παραγωγής.

Η ανταπόκριση των ΜΜΕ ήταν επίσης εντυπωσιακή: η RSV4 X-GP έλαβε ευρεία κάλυψη στα κοινωνικά δίκτυα και στον Διεθνή Τύπο, δημιουργώντας μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και αλληλεπιδράσεων από όλο τον κόσμο.

Η RSV4 X-GP, η μοτοσυκλέτα περιορισμένης παραγωγής από το Αγωνιστικό Τμήμα του Noale με τα επίσημα χρώματα της ομάδας MotoGP, δημιουργήθηκε για να γιορτάσει τη 10η επέτειο από το ντεμπούτο της RS-GP στην κορυφαία κατηγορία. Είναι η πρώτη εργοστασιακή μοτοσυκλέτα παραγωγής στον κόσμο που διαθέτει πτερύγια στα πλαϊνά και την ουρά – αεροδυναμικές λύσεις που συναντώνται μόνο στο πρωτότυπο RS-GP που αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP. Η απόλυτη έκφραση της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε στο Noale, η RSV4 X-GP διαθέτει επίσης το ολοκαίνουργιο δομικό υποπλαίσιο από ανθρακονήματα και είναι η ισχυρότερη RSV4 που έχει κατασκευαστεί ποτέ, με 238 ίππους και βάρος μόλις 165 κιλά, προσφέροντας αναλογία βάρους/ισχύος που αποδίδει μια πρωτοφανή εμπειρία οδήγησης.

Massimo Rivola, Διευθύνων Σύμβουλος της Aprilia Racing

«Το X επιβεβαιώνει τη θέση του για την Aprilia Racing ως ένα αποκλειστικό και εξειδικευμένο “brand” με τεράστιες δυνατότητες. Η Aprilia Racing είναι συνώνυμη της καινοτομίας και μας γεμίζει υπερηφάνεια το γεγονός ότι, ακόμα και σε στρατηγικό και προϊοντικό επίπεδο, έχουμε δημιουργήσει ένα εμβληματικό brand και έναν νέο τύπο απόλυτα αποκλειστικής μοτοσυκλέτας, σχεδιασμένης ειδικά για λάτρεις της πίστας».