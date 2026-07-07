του Νεκτάριου Διατσίδη

Η πιο σύντομη πίστα του ημερολογίου MotoGP ετοιμάζεται να προσφέρει νέες εκπλήξεις στη συναρπαστική μάχη του Πρωταθλήματος του 2026.

Τέσσερις αναβάτες χωρίζονται από μόλις 25 βαθμούς καθώς πλησιάζουμε στο μέσο μιας σεζόν που ήδη μοιάζει να έχει προσφέρει δράση, ένταση και ανατροπές όσο μια ολόκληρη χρονιά. Το MotoGP χάρισε σπουδαίες ιστορίες και πρωτοσέλιδα στους πρώτους 10 Αγώνες Grand Prix του 2026 και, καθώς πλησιάζει η καλοκαιρινή διακοπή, το ερώτημα είναι αν το Sachsenring επιφυλάσσει ακόμη μία μεγάλη έκπληξη. Η μάχη του Τίτλου μπορεί να ανατραπεί ολοκληρωτικά στο Γερμανικό Grand Prix και είναι πραγματικά δύσκολο να προβλέψει κανείς την έκβαση.

Ο «βασιλιάς» του Sachsenring Marc Marquez στοχεύει στη 10η νίκη του στο Γερμανικό GP

Ας ξεκινήσουμε με τον μοναδικό αναβάτη που δεν μπορεί να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές: τον Marc Marquez (Ducati Lenovo Team). Το Sachsenring αποτελεί ουσιαστικά τη δική του έδρα και, παρά ένα συντηρητικό αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στο Assen, ο εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής είναι το μεγάλο φαβορί για το απόλυτο αποτέλεσμα αυτό το Σαββατοκύριακο. Κυνηγώντας τη 10η νίκη του στο MotoGP στη μικρότερη πίστα του ημερολογίου, ο #93 θέλει πιθανότατα να αφήσει τους αντιπάλους του με ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό πριν από τη θερινή διακοπή, αν καταφέρει να αποσπάσει το μέγιστο δυνατό βαθμολογικό όφελος.

Martin και Bezzecchi έχουν πάρει τον έλεγχο

Οι τέσσερις πρώτοι της βαθμολογίας χωρίζονται από μόλις 25 βαθμούς, γεγονός που σημαίνει ότι η εικόνα του Πρωταθλήματος μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική πριν από τη διακοπή. Ο Jorge Martin (Aprilia Racing) βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας για πρώτη φορά από τότε που κατέκτησε τον Παγκόσμιο Τίτλο το 2024 και ο νικητής του Γερμανικού GP του 2023 θέλει να διατηρήσει το προβάδισμά του απέναντι στον συναθλητή του, Marco Bezzecchi. Ο Ιταλός είχε μια άσχημη πτώση στο Assen, όμως παρά τους τραυματισμούς του θα αγωνιστεί κανονικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Μόλις 7 βαθμοί χωρίζουν τον Martin από τον Bezzecchi και η μάχη στην κορυφή παραμένει απολύτως ανοιχτή.

Di Giannantonio και Ogura καταδιώκουν

Πίσω από το κορυφαίο δίδυμο και σε απόσταση βολής από την κορυφή βρίσκεται ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Ο Ιταλός συνεχίζει να συλλέγει σταθερά αποτελέσματα και να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για βαθμούς όταν οι αντίπαλοί του δεν τα καταφέρνουν. Πέρυσι στην Γερμανία ήταν διεκδικητής του βάθρου μέχρι που, όπως και ο Bezzecchi, είχε πτώση.

Στη μάχη βρίσκεται επίσης και ο νεότερος νικητής του MotoGP, ο Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team). Ο Ιάπωνας απέχει 25 βαθμούς από την κορυφή, εντυπωσίασε στο Assen, όμως το Sachsenring αποτελεί μια εντελώς διαφορετική πρόκληση. Κανένας Ιάπωνας αναβάτης δεν έχει πετύχει διαδοχικές νίκες, ενώ έχουν περάσει 51 χρόνια από την τελευταία φορά που Ιάπωνας βρέθηκε επικεφαλής του Πρωταθλήματος. Το πιο συναρπαστικό άθλημα στον κόσμο ίσως επιφυλάσσει ακόμη μία μεγάλη έκπληξη στο μέσο της σεζόν.

Ο Fernandez εντυπωσιάζει, Bagnaia και Acosta αναζητούν εξιλέωση

Ο Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) ήταν νικητής του Sprint στον προηγούμενο Γύρο και 2ος στο Grand Prix, αποτέλεσμα που τον ανέβασε στην 6η θέση της γενικής κατάταξης, 55 βαθμούς πίσω από τον Martin. Μετά το καλύτερο αγωνιστικό του Σαββατοκύριακο για το 2026, ο #25 βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

Ακολουθούν οι Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) και Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), οι οποίοι εγκατέλειψαν αμφότεροι στον Κυριακάτικο Αγώνα του Assen. Ο Pecco είναι νικητής του Γερμανικού GP το 2024, ενώ ο Acosta επιστρέφει μετά από επέμβαση για σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.

Ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) βρίσκεται 9ος στο Πρωτάθλημα, έπειτα από μια ηρωική εμφάνιση στην Ολλανδία όπου τερμάτισε 5ος, ενώ ο συναθλητής του Fermin Aldeguer, που είναι 10ος στη βαθμολογία, δεν θα αγωνιστεί καθώς κρίθηκε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος να επιστρέψει μετά την πτώση του στο Assen.

Εκπλήξεις και πιο πίσω στο grid

Ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) τερμάτισε 8ος στο Assen και επιδιώκει ένα ακόμη δυνατό αποτέλεσμα στην Γερμανία ή και κάτι καλύτερο, ενώ ο Luca Marini (Honda HRC Castrol) απέχει μόλις 5 βαθμούς από την πρώτη δεκάδα της γενικής κατάταξης.

Ο συναθλητής του, Joan Mir, αφήνει πίσω του τις πτώσεις στο Assen και ξεκινά από την αρχή στο Sachsenring, ενώ ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) έρχεται μετά από την καλύτερη Κυριακάτικη εμφάνισή του και το τρίτο συνεχόμενο πλασάρισμα στην πρώτη δεκάδα, δείχνοντας ότι ανεβαίνει σταθερά.

Ο rookie Diogo Moreira (Pro Honda LCR) στοχεύει επίσης στην πρώτη δεκάδα στην Γερμανία, έχοντας τους ίδιους βαθμούς με τον Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), ο οποίος έχει τον ίδιο στόχο.

Σταθερά παρών στη μάχη της πρώτης δεκάδας, ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) ήταν 7ος στην Γερμανία πέρυσι, ενώ οι Jack Miller και Toprak Razgatlioglu της Prima Pramac Yamaha MotoGP, μαζί με τον Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP), ελπίζουν ότι η χάραξη της πίστας του Sachsenring θα ταιριάξει καλύτερα στις μοτοσυκλέτες τους.

Ο Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) πλησιάζει στο πρώτο του πλασάρισμα στην πρώτη δεκάδα για φέτος, στην πίστα όπου τραυματίστηκε στον ώμο την περασμένη σεζόν.

Τέλος, ο Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR) συνεχίζει να αντικαθιστά τον Johann Zarco και πραγματοποιεί την 5η του συμμετοχή για το 2026. Ο Βρετανός έχει ανέβει τρεις φορές στο βάθρο του Sachsenring.

Μπορεί ο Marc Marquez να πετύχει το απόλυτο αυτό το Σαββατοκύριακο και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την κορυφή του MotoGP πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές; Ή μήπως κάποιος θα κάνει την έκπληξη στην «επικράτεια» του #93;

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