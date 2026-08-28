του Δημήτρη Διατσίδη

Αυτό είναι το 17ο Grand Prix στην πίστα MotorLand της Αραγονίας, η οποία φιλοξένησε δύο Αγώνες το 2020, αλλά κανέναν το 2023. Η πίστα φιλοξένησε για πρώτη φορά MotoGP το 2010, αποτελώντας την 6η Ισπανική πίστα που το έκανε, μετά τις Χερέθ, Καταλονία, Jarama, Montjuïc και Βαλένθια. Είναι μία από τις 6 πίστες με αριστερόστροφη φορά στο ημερολόγιο του 2026, μαζί με τις Όστιν, Balaton Park, Sachsenring, Phillip Island και Βαλένθια.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΗΝ MOTORLAND: ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

Marc Marquez 7 (2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025) – Alex Rins 1 (2020/1) – Franco Morbidelli 1 (2020/2) – Francesco Bagnaia 1 (2021) – Enea Bastianini 1 (2022)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΗΝ MOTORLAND

Marc Marquez 2 (2024, 2025)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ MOTORLAND: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ MOTOGP

Νίκες GP: Honda 7 – Ducati 5 – Yamaha 3 – Suzuki 1

Νίκες Sprint: Ducati 2

Η πιο πρόσφατη νίκη της Honda σε MotoGP εδώ ήταν με τον Marc Marquez το 2019, από την pole position. Η Honda είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής εδώ με 7 νίκες: Casey Stoner το 2011, Dani Pedrosa το 2012 και Marc Marquez το 2013, 2016, 2017, 2018 και 2019.

Η Ducati έχει 5 νίκες MotoGP εδώ. Ο Stoner κέρδισε τον πρώτο Αγώνα στην πίστα το 2010 από την pole position, ενώ ο Bagnaia κέρδισε το 2021 (από την pole) έπειτα από μια μεγάλη μάχη με τον Marc Marquez. Ο Bastianini πήρε τη νίκη εδώ το 2022, μετά από μονομαχία με τον Bagnaia μέχρι το τέλος, ενώ ο Marc Marquez έκανε το διπλό τόσο το 2024 όσο και το 2025 (νίκες σε Sprint και GP), πράγμα που σημαίνει ότι η Ducati έχει κερδίσει όλα τα Sprint που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής στην Aragon.

Η Yamaha έχει 3 νίκες στο MotoGP εδώ: Jorge Lorenzo το 2014 και το 2015, και Morbidelli το 2020/2 (Teruel).

Η Aprilia έχει καλύτερο αποτέλεσμα στην MotorLand την 3η θέση, με τον Aleix Espargaro το 2022.

Η KTM έχει καλύτερο αποτέλεσμα στην MotorLand την 3η θέση, με τον Pedro Acosta το 2024.

10 αναβάτες του grid αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν ανέβει στο βάθρο του MotoGP εδώ: Marc Marquez (8), Joan Mir (3), Bagnaia (3), Rins (2), Alex Marquez (2), Jack Miller (1), Acosta (1), Jorge Martin (1), Bastianini (1) και Morbidelli (1).

3 έχουν πάρει pole: M. Marquez (7), Bagnaia (2), Quartararo (1).

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

300 – Ο επόμενος Ιταλός αναβάτης που θα πάρει νίκη σε MotoGP θα χαρίσει στην Ιταλία την 300ή της νίκη στην κατηγορία.

64 – Αν ο Bagnaia τερματίσει στο βάθρο του GP την Κυριακή, θα ισοφαρίσει τον θρύλο του MotoGP Wayne Rainey στην 9η θέση της λίστας με τα περισσότερα βάθρα σε MotoGP, με 64.

11 – Αν ο Bezzecchi κερδίσει το GP της Αραγονίας, οι πρώτες 11 νίκες του στο MotoGP θα έχουν έρθει όλες σε διαφορετικές πίστες, επίδοση που έχει πετύχει μόνο ο θρύλος του MotoGP Freddie Spencer.

8 – Αν ο Marc Marquez κερδίσει στο GP της Αραγονίας, θα είναι η 8η νίκη του στο MotoGP στην MotorLand, δύο λιγότερες από το ρεκόρ που σημείωσε στο Sachsenring φέτος, όταν ισοφάρισε τον Giacomo Agostini στην Imatra.

5 – Υπάρχουν 5 αναβάτες στο grid που μπορούν να πάρουν την πρώτη τους νίκη σε MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Pedro Acosta, Luca Marini, οι rookies Diogo Moreira και Toprak Razgatlioglu, και ο αναβάτης αντικατάστασης Pol Espargaro.

1 – Οι αναβάτες της KTM και της Aprilia μπορούν να χαρίσουν στο εργοστάσιό τους την πρώτη του νίκη σε MotoGP στην MotorLand.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Μόνο ένας αναβάτης έχει συγκεντρώσει βαθμούς και στα 12 MotoGP Grands Prix μέχρι στιγμής το 2026: Luca Marini.

Από το 2010, τρεις αναβάτες έχουν κερδίσει από την pole position στην Αραγονία: Stoner (2010, 2011), Marc Marquez (2013, 2016, 2019, 2024, 2025) και Bagnaia (2021). Ο Marquez έχει ξεκινήσει από pole 7 φορές στις 11 συμμετοχές του στο MotoGP στην Αραγονία. Από τότε που η πίστα MotorLand επέστρεψε στο ημερολόγιο το 2024, ο Marc Marquez έχει σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο σε κάθε Δοκιμή και Αγώνα που έχει συμμετάσχει στην πίστα, με εξαίρεση το Ζέσταμα του 2024.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ…

28 Αυγούστου – Στο GP της Ινδιανάπολης του 2010, ο Ben Spies πήρε την πρώτη (και μοναδική) pole position της καριέρας του στο MotoGP.

Στο Τσεχοσλοβακικό GP του 1988, ο θρύλος του MotoGP Jorge “Aspar” Martinez κέρδισε τόσο στην κατηγορία 80cc όσο και στην 125cc.

Είναι ο τελευταίος αναβάτης που έχει πετύχει δύο νίκες GP την ίδια ημέρα.