του Δημήτρη Διατσίδη

Φωτογραφία: Giuseppe Piazzolla, GPiazzophotography.com

Η Yamaha Motor Co., Ltd. παρουσίασε στο Misano την YZR-M1 με κινητήρα V4. Η παρουσίαση του πρωτοτύπου τόσο νωρίς στη σεζόν του 2025 υπογραμμίζει τη δυναμική νέα προσέγγιση της Yamaha στην ανάπτυξη μοτοσυκλετών. Το πρωτότυπο με τον κινητήρα V4 θα κάνει την εμφάνισή του αυτό το Σαββατοκύριακο στην πίστα Misano World Circuit Marco Simoncelli, με οδηγό τον Augusto Fernández της Yamaha Factory Racing Test Team, ο οποίος συμμετέχει στο Grand Prix του Σαν Μαρίνο ως έκτακτη συμμετοχή wild card. Οι Fabio Quartararo και Álex Rins θα έχουν επίσης την ευκαιρία να οδηγήσουν ξανά το νέο πρωτότυπο, αυτή τη φορά δημόσια κατά τη διάρκεια των Δοκιμών San Marino MotoGP Test τη Δευτέρα.

Η πολυαναμενόμενη εκδήλωση αποκάλυψης του πρωτοτύπου της Yamaha με κινητήρα V4 πραγματοποιήθηκε μέσα στο χώρο φιλοξενίας της Monster Energy Yamaha MotoGP στην πίστα Misano World Circuit Marco Simoncelli. Η διοίκηση της Yamaha παρουσίασε με υπερηφάνεια τη νέα μοτοσυκλέτα, σχεδιασμένη ειδικά για να φιλοξενεί τον κινητήρα V4.

Η παρουσίαση του πρωτοτύπου μόλις στον 16ο Γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Yamaha στην καινοτομία στις μοτοσυκλέτες και τη νέα, «πιο επιθετική προσέγγιση» στην ανάπτυξή τους.

Ο Takahiro Sumi, Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Ανάπτυξης Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της Yamaha Motor Company, ο Paolo Pavesio, Διευθύνων Σύμβουλος της Yamaha Motor Racing, ο Υπεύθυνος Έργου Kazuhiro Masuda και ο Τεχνικός Διευθυντής Max Bartolini εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την έναρξη αυτού του νέου κεφαλαίου, συζητώντας τη δέσμευση της Yamaha στον κινητήρα V4 και την ανάπτυξη της μοτοσυκλέτας, τη νέα δομή και τακτική της Yamaha για το 2025 και τις προετοιμασίες για το 2026.

Ο Σύμβουλος Απόδοσης Αναβατών και Οδηγός Εξέλιξης Andrea Dovizioso, καθώς και ο Επίσημος Οδηγός Δοκιμών MotoGP για την Yamaha Factory Racing Team, Augusto Fernández, βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο ως βασικοί συντελεστές του πρότζεκτ V4. Μέσα από την εμπειρία και την ακρίβειά τους, οι δύο οδηγοί έχουν αποδείξει ότι αποτελούν μια συνεκτική και ιδιαίτερα αποτελεσματική ομάδα, παρέχοντας σημαντική υποστήριξη στις συνεργατικές προσπάθειες των δοκιμαστών, των μηχανικών και των οδηγών πλήρους απασχόλησης της Yamaha στο MotoGP.

Συντηρητική η προσέγγιση στην αεροδυναμική για αυτή τη συμμετοχή. Στις επόμενες θα δούμε διαφορετικά φέρινγκ.

Η εκδήλωση περιλάμβανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση της μοτοσυκλέτας του Fernández, η οποία φέρει το μπλε εταιρικό χρώμα της Yamaha.

Ο Fernández θα οδηγήσει το πρωτότυπο με κινητήρα V4 ως wild card συμμετοχή στο San Marino GP, δίνοντας στους φίλους του MotoGP σε όλο τον κόσμο την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά το ολοκαίνουργιο μοντέλο σε δράση.

Ο Fernández, ο οποίος ανακοίνωσε πρόσφατα ότι υπέγραψε ως Επίσημος Οδηγός Δοκιμών της Yamaha για το 2026–2027, έχει ήδη οδηγήσει τη νέα μοτοσυκλέτα σε διάφορες ιδιωτικές δοκιμές της Yamaha, μία εκ των οποίων πραγματοποιήθηκε στην πίστα του Misano.

Με τη συμμετοχή του ως wild card στο Grand Prix του Σαν Μαρίνο, η Yamaha στοχεύει να δοκιμάσει το πρωτότυπο σε ένα αγωνιστικό περιβάλλον MotoGP.

Ο μοναδικός σκοπός της συμμετοχής ως wild card είναι η συλλογή δεδομένων. Καμία απόφαση για την ανάπτυξη της μοτοσυκλέτας δεν θα βασιστεί στα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου.

Τα μέσα και οι φίλοι του MotoGP θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά τους Fabio Quartararo και Álex Rins σε δράση με τη νέα μοτοσυκλέτα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια των Δοκιμών San Marino MotoGP Test.

Αποκλειστικά πλάνα από τα παρασκήνια της ανάπτυξης του πρωτοτύπου με κινητήρα V4 στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς της Yamaha στο YouTube: The Blue Shift | Episode 3 – Plan V

TAKAHIRO SUMI

Γενικός Διευθυντής, Τμήμα Ανάπτυξης Μηχανοκίνητου Αθλητισμού

«Έχουμε αναλάβει ένα φιλόδοξο έργο, αναπτύσσοντας έναν ολοκαίνουργιο κινητήρα V4 και μια εντελώς νέα μοτοσυκλέτα, κάτι που είναι ιδιαίτερα απαιτητικό όταν γίνεται ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της μοτοσυκλέτας του 2025. Μια τέτοια πρόκληση συνοδεύεται από υψηλό ρίσκο και πίεση: είναι το είδος του έργου που μπορεί να γίνει σωστά μόνο όταν δεν είναι απλώς μια “ομαδική προσπάθεια”, αλλά μια “εταιρική προσπάθεια”, και όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να δώσουν το 100%».

«Από την αρχή του έργου του V4 υπήρχαν πολλά ερωτήματα που έπρεπε να απαντηθούν και βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης, αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο: ο στόχος μας είναι να επαναφέρουμε τη Yamaha στους δρόμους της νίκης με μια προσέγγιση βασισμένη σε αποδείξεις. Το πρωτότυπο με τον κινητήρα V4 αντικατοπτρίζει ένα ενιαίο έργο, στο οποίο η Ιαπωνία και η Ευρώπη μοιράζονται ευθύνες και τεχνογνωσία. Χάρη στη σκληρή δουλειά του Υπεύθυνου Έργου Kazuhiro Masuda, του Τεχνικού Διευθυντή Max Bartolini, των μηχανικών της Yamaha, της Yamaha Factory Racing Test Team, των δοκιμαστών, των τεχνικών συνεργατών και όλων όσων συνέβαλαν, μπορούμε να κάνουμε στρατηγικά βήματα και να προοδεύουμε».

«Ευχαριστούμε τους φιλάθλους για την αδιάκοπη υποστήριξή τους και ελπίζουμε να συνεχίσουν να δείχνουν ενδιαφέρον στο ταξίδι μας πίσω στην κορυφή των αγώνων ταχύτητας. Η εξερεύνηση είναι μέρος του DNA της Yamaha. Το πρωτότυπο με κινητήρα V4 ανοίγει μια επιπλέον τεχνική διαδρομή. Θα αγωνιστούμε με αυτό που αποδεικνύεται πιο ανταγωνιστικό».

PAOLO PAVESIO

Διευθύνων Σύμβουλος, Yamaha Motor Racing

«Η ανάπτυξη του πρωτοτύπου με κινητήρα V4 είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας μεταξύ της Yamaha Motor Co., Ltd. (YMC) στην Ιαπωνία, της Yamaha Motor Racing (YMR) στην Ευρώπη και μιας επιλεγμένης ομάδας τεχνικών συνεργατών, μαζί με την Yamaha Factory Racing Test Team».

«Τελικά, η πίστα θα δείξει αν έχουμε πετύχει τους στόχους μας, αλλά είμαι ήδη περήφανος για το πνεύμα πρόκλησης που έχουμε υιοθετήσει, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που δουλεύουμε: πιο γρήγορα, πιο ευέλικτα και με μεγαλύτερη αξιοποίηση των παγκόσμιων πόρων μας — τόσο οργανωτικά όσο και τεχνικά».

«Στο πλαίσιο αυτής της ανανεωμένης προσέγγισης, η υπογραφή των Andrea και Augusto πέρσι ήταν καθοριστική για την υλοποίηση του Plan V. Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος του έργου, το επερχόμενο πρότζεκτ των 850cc, καθώς και την αλλαγή στον προμηθευτή ελαστικών, η παρουσία δύο Δοκιμαστών ήταν απαραίτητη. Τα συμπληρωματικά τους προσόντα ήταν επίσης καθοριστικής σημασίας: ο Andrea φέρνει μια πειθαρχία ανάπτυξης που ταιριάζει απόλυτα με την επιδίωξή μας για ποιοτική ανατροφοδότηση. Οι δεκαετίες του στην κορυφή του MotoGP και η βαθιά τεχνική του γνώση τον καθιστούν ανεκτίμητο πόρο. Ο Augusto, από την άλλη, έχει συμπληρώσει άψογα το έργο του Andrea, ιδιαίτερα μέσω της συμβολής του στις Δοκιμές και στις συμμετοχές ως wild card. Ως πρόσφατος αναβάτης πλήρους απασχόλησης στο MotoGP, που παραμένει σε κορυφαία φυσική κατάσταση, είναι καθοριστικός στο να δοκιμάζει τα όρια του νέου κινητήρα V4 και της πρωτότυπης μοτοσυκλέτας. Αυτά τα “stress tests” δεν προσφέρουν μόνο κρίσιμα δεδομένα, αλλά και μια ξεκάθαρη εικόνα της ανταγωνιστικής μας πραγματικότητας».

«Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μας στον Cal Crutchlow για τη δουλειά του ως Δοκιμαστής τα προηγούμενα χρόνια. Αν και δεν συμμετείχε στο πρότζεκτ V4, του είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τη μακροχρόνια συνεισφορά του στην ανάπτυξη μοτοσυκλετών της Yamaha».

«Κοιτώντας μπροστά, είμαστε ενθουσιασμένοι που τόσο ο Andrea όσο και ο Augusto επέλεξαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους μαζί μας για το 2026 και το 2027, παραμένοντας βασικά πρόσωπα στην εξέλιξη του πρότζεκτ V4. Η συμμετοχή ως wild card αυτό το Σαββατοκύριακο σηματοδοτεί ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο, το οποίο πιστεύουμε ότι θα τραβήξει την προσοχή των φίλων του MotoGP».

KAZUHIRO MASUDA

Υπεύθυνος Έργου Yamaha YZR-M1

«Η ανάπτυξη του πρωτοτύπου με τον κινητήρα V4 έχει προχωρήσει σύμφωνα με ένα δομημένο, φάση προς φάση σχέδιο. Μέχρι στιγμής, έχουμε ολοκληρώσει τις δοκιμές στον δυναμόμετρο, ακολούθησε η σύγκριση με τα δεδομένα πίστας και αυτό το Σαββατοκύριακο πραγματοποιούμε “stress tests” σε πραγματικές συνθήκες Αγώνα MotoGP».

«Όσον αφορά τα επόμενα βήματα: αυτή τη Δευτέρα θα έχουμε τη Δοκιμή IRTA με τους Fabio και Álex, με στόχο την επέκταση του συνόλου των δεδομένων μας. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις ιδιωτικές δοκιμές, αλλά παραμένουμε απόλυτα αφοσιωμένοι στο πρόγραμμα και προσεγγίζουμε κάθε φάση με τη μέγιστη επιμέλεια».

«Εφαρμόζουμε μια συνολική και πειθαρχημένη προσέγγιση, διασφαλίζοντας ότι δεν παραβλέπεται καμία πτυχή. Σε αυτό το στάδιο, είμαι ευχαριστημένος που μπορώ να αναφέρω πως η πρόοδος είναι ευθυγραμμισμένη με τις προσδοκίες μας. Αν όλα πάνε καλά αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν περαιτέρω Δοκιμές στην Sepang και την Valencia».

MASSIMO BARTOLINI

Τεχνικός Διευθυντής, Yamaha Factory Racing

«Η ομάδα μας έχει σχεδιάσει ένα συνεκτικό πακέτο: απόδοση ισχύος, ισορροπία πλαισίου και αεροδυναμικά χαρακτηριστικά ρυθμισμένα ως ένα ενιαίο σύστημα. Η εστίαση αυτού του Σαββατοκύριακου δεν είναι στα αγωνιστικά αποτελέσματα, αλλά στη λειτουργική εμπειρία σε συνθήκες πραγματικού Grand Prix MotoGP».

«Οι βασικοί μας στόχοι είναι η επιβεβαίωση βασικών υποθέσεων, η συλλογή ποιοτικών δεδομένων και η καθοδήγηση της επόμενης φάσης βελτιστοποίησης. Αν και ο μακροπρόθεσμος στόχος μας παραμένει μια ανταγωνιστική πλατφόρμα V4 για τη σεζόν 2026, οποιαδήποτε τελική απόφαση θα βασιστεί στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στο τέλος του προγράμματος του 2025».

«Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μια στρατηγική προσέγγιση για τη διεύρυνση των τεχνικών μας επιλογών και την επιτάχυνση της καμπύλης μάθησης, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα λάβουμε την πιο τεκμηριωμένη απόφαση για το μέλλον μας στους αγώνες MotoGP».

ANDREA DOVIZIOSO

Δοκιμαστής Αναβάτης & Σύμβουλος Απόδοσης Αναβατών

«Από την πρώτη κιόλας δοκιμή στην Μαλαισία, το πρότζεκτ μου έδωσε πολύ θετικά συναισθήματα. Από τη στιγμή που οδήγησα το πρωτότυπο με τον κινητήρα V4, μου άρεσε αμέσως. Με κάθε νέα δοκιμή η αίσθηση βελτιωνόταν και πάντα ένιωθα ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό. Φυσικά, υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά οι ενδείξεις μέχρι στιγμής είναι πολύ ενθαρρυντικές. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει εξαιρετική πρόοδο και απολαμβάνω πραγματικά αυτόν τον ρόλο ως Δοκιμαστής. Συνεργάζομαι πολύ καλά με τους μηχανικούς της Yamaha, χτίζουμε μια ισχυρή σχέση και αποκτούμε όλο και βαθύτερη κατανόηση βήμα προς βήμα».

«Είμαι επίσης πολύ ευχαριστημένος με τη σχέση μου με τον Augusto. Συνεργαζόμαστε εξαιρετικά, έχουμε πολύ παρόμοια ανατροφοδότηση και είναι και ικανοποιητικό και ευχάριστο να δουλεύω μαζί του. Ανυπομονώ πραγματικά να τον δω να αγωνίζεται με τη νέα μοτοσυκλέτα».

AUGUSTO FERNÁNDEZ

Δοκιμαστής Αναβάτης, Yamaha Factory Racing

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ με τη νέα μοτοσυκλέτα. Είναι τιμή μου που συμμετέχω σε ένα τόσο μεγάλο πρότζεκτ για την Yamaha και που είμαι ο πρώτος που θα αγωνιστεί με τη νέα μοτοσυκλέτα! Θα είναι ένα Σαββατοκύριακο κατά το οποίο θα επικεντρωθούμε στη βελτίωση του πρωτοτύπου με κινητήρα V4 και στον προσδιορισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων του, οδηγώντας μαζί με τους υπόλοιπους αναβάτες του MotoGP, σε πραγματικό χρόνο, σε συνθήκες αγώνα. Οπότε, θα είναι ένα σημαντικό Σαββατοκύριακο – θα δούμε πού βρισκόμαστε – και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος γι’ αυτό το Grand Prix και ανυπομονώ να ξεκινήσει».

Ο απεσταλμένος μας Δημήτρης Διατσίδης στην πρώτη παρουσίαση της Yamaha YZR-M1 με τον νέο κινητήρα V4.