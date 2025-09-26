Κείμενο: Δημήτρης Διατσίδης

Φωτογραφία: Giuseppe Piazzolla – Gpiazzophotography.com

Στην καρδιά του paddock της MotoGP υπάρχει ένας άνθρωπος που επιτελεί μια σιωπηλή αλλά ζωτικής σημασίας αποστολή: ο Michael Revoire, γνωστός σε όλους απλώς ως Mica. Είναι εκείνος που φροντίζει ώστε τα κράνη της SHOEI, που επιλέγονται από μερικούς από τους κορυφαίους αναβάτες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, να είναι πάντα στην τέλεια κατάσταση.

Οι αδελφοί Marquez ως πρεσβευτές

Ανάμεσα στους πιο εμβληματικούς αναβάτες της SHOEI είναι φυσικά ο Marc Marquez, ο σούπερ σταρ της εταιρείας, με ένα ιδιαίτερο συμβόλαιο που προβλέπει μπόνους μόνο σε περίπτωση νίκης. Με τόσες νίκες φέτος, ο πρόεδρος της SHOEI, Kenichiro Ishida, μου είχε πει αστειευόμενος πριν λίγο καιρό στο Motegi ότι «δεν τον συμφέρει να κερδίζει ο Marc»!

Αστειότητες ή όχι, η προβολή της εταιρείας είναι τεράστια. Και όταν σε αυτήν προστίθενται οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Alex Marquez, οι συχνές παρουσίες του Fabio Di Giannantonio στο βάθρο και οι επιδόσεις του Luca Lunetta στην Moto3, η δυναμική της μάρκας παγκοσμίως εκτοξεύεται.

Ένα κινητό εργαστήριο στην υπηρεσία της ασφάλειας

Η «έδρα» της SHOEI στο #motogpworldpaddock στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες είναι το κινητό εργαστήριο – motorhome που ακολουθεί το ημερολόγιο του MotoGP. Εκεί ο Mica εργάζεται με σχολαστικότητα: κάθε κράνος ελέγχεται, καθαρίζεται, στεγνώνεται και προετοιμάζεται για τις δοκιμές και τους αγώνες.

Οι περισσότεροι αναβάτες διαθέτουν πάνω από δύο κράνη για κάθε GP, και σε περίπτωση πτώσης ο Mica εξετάζει προσεκτικά κάθε κράνος – κι αν έχει υποστεί χτύπημα, συνήθως δεν ξαναχρησιμοποιείται.

Η φροντίδα δεν περιορίζεται μόνο στο εξωτερικό κέλυφος. Μεγάλη προσοχή δίνεται στους αεραγωγούς, που πολλές φορές γεμίζουν με έντομα μετά τους γύρους στην πίστα, αλλά και στη ζελατίνα – ζωτικής σημασίας για την ορατότητα. Εκτός από τον καθαρισμό, τοποθετούνται λεπτές εξωτερικές μεμβράνες (tear-offs) που ο αναβάτης μπορεί να αφαιρέσει εύκολα εν κινήσει, εξασφαλίζοντας καθαρό οπτικό πεδίο.

Ένα οικείο πρόσωπο για τους αναβάτες

Ο Mica είναι κάτι σαν «σημείο αναφοράς» για τους αναβάτες. Από τους αδελφούς Marquez μέχρι τον Di Giannantonio και τον Deniz Oncu της Moto2, πολλοί περνούν από το φορτηγό της SHOEI όχι μόνο για τα κράνη τους, αλλά και για έναν καφέ και μια κουβέντα μαζί του.

Στα περισσότερα ευρωπαϊκά Grand Prix φτάνει με τη δική του Honda Gold Wing και από το πρωί της Πέμπτης ξεκινά να φροντίζει τα κράνη των αναβατών της εταιρείας – ακόμη και των δημοσιογράφων που συμμετέχουν στα media laps της Παρασκευής.

Μια χρονιά-ρεκόρ για τη SHOEI

Η προσπάθεια αυτή φέρνει αποτελέσματα. Στους πρώτους 16 αγώνες της σεζόν MotoGP 2025, οι αναβάτες της SHOEI ανέβηκαν στο βάθρο 25 φορές, εκ των οποίων 13 στην πρώτη θέση, με αποκορύφωμα το Ιταλικό Grand Prix, όπου η Ιαπωνική εταιρεία κατέκτησε και τις τρεις θέσεις του βάθρου.

Αυτό αποδεικνύει πως πίσω από τις επιτυχίες των κορυφαίων αναβατών κρύβεται και η διακριτική, αλλά καθοριστική δουλειά του Mica – του ανθρώπου που φροντίζει ώστε η ασφάλεια και η απόδοση να παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο.