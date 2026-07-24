του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Bajaj ανακοίνωσε πρόσφατα ότι αναπτύσσει μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα, ωστόσο οι αγορές του εξωτερικού θα την αποκτήσουν πριν από την εγχώρια αγορά.

Η Bajaj φαίνεται να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ινδική εταιρεία έσπευσε να στηρίξει την KTM το 2025 και πλέον αποτελεί τη δύναμη που ελέγχει την Αυστριακή μάρκα. Από τότε, η Bajaj έχει εφαρμόσει οικονομικές πρακτικές με στόχο να επαναφέρει την KTM σε τροχιά ανάπτυξης, κερδίζοντας αναγνώριση και απασχολώντας τα πρωτοσέλιδα. Έτσι, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα σκαριά μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα της Bajaj που αξίζει την προσοχή μας, καθώς επηρεάζει ταυτόχρονα και την KTM.

Ο οικονομικός διευθυντής (CFO) της Bajaj, Dinesh Thapar, αποκάλυψε ότι η εταιρεία με έδρα την Πούνε εργάζεται ήδη πάνω στο νέο μοντέλο. Μιλώντας στην Ινδική ιστοσελίδα ET Auto δήλωσε:

«Οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες βρίσκονται ξεκάθαρα υπό ανάπτυξη και, εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το σχέδιο, αναμένουμε να ξεκινήσουν τα πρώτα λανσαρίσματα μέσα στο οικονομικό έτος 2027-2028 (FY28). Η προτεραιότητά μας θα είναι αρχικά οι αγορές του εξωτερικού και στη συνέχεια η εγχώρια αγορά. Η εξέλιξη του μοντέλου βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και πλέον έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα κυκλοφορήσει στην αγορά».

Κάθε φορά που ένας Ινδός ή Κινέζος κατασκευαστής ανακοινώνει ότι σχεδιάζει να διαθέσει ένα νέο μοντέλο στις αγορές του εξωτερικού, το μυαλό μου πηγαίνει αμέσως στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως αυτό δεν είναι απαραίτητα σωστό.

Η Bajaj συγκαταλέγεται στις κορυφαίες μάρκες μοτοσυκλετών σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής και συχνά διεκδικεί τον τίτλο της εταιρείας με τις περισσότερες πωλήσεις στην Κολομβία.

Είναι πιθανό οι αγορές που ανέφερε ο Thapar να περιλαμβάνουν και την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα υποδοχή που έχουν γνωρίσει οι ηλεκτρικές μοτοσικλέτες στις συγκεκριμένες αγορές, αλλά και τη δυναμική παρουσία της Bajaj στην Λατινική Αμερική, αυτό το ενδεχόμενο δεν μοιάζει το πιθανότερο.

Οι περισσότερες οικονομικές ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες διανομών και σε μετακίνησης με συνεπιβάτη, διαθέτουν αποσπώμενες και εναλλάξιμες μπαταρίες. Αν λοιπόν η Λατινική Αμερική αποτελεί τον βασικό στόχο της Bajaj, δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει αν η νέα ηλεκτρική μοτοσυκλέτα χρησιμοποιεί αντίστοιχη τεχνολογία εναλλαγής μπαταριών.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, παρόλο που οι αγορές εκτός Ινδίας θα εξυπηρετηθούν πρώτες, η στροφή της Bajaj προς τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες ίσως οφείλεται και στις εξελίξεις εντός της Ινδίας. Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης αντιμετωπίζουν ολοένα και αυστηρότερους περιορισμούς στο Δελχί και φαίνεται πως πλησιάζει η ημέρα όπου θα επιτρέπεται η αγορά μόνο νέων ηλεκτρικών δικύκλων. Η Bajaj ενδέχεται να προσπαθεί να προλάβει τις επερχόμενες ρυθμίσεις, αξιοποιώντας παράλληλα μια πιο δεκτική αγορά για το αρχικό λανσάρισμα των νέων μοντέλων της.