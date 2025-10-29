Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αρχικό κείμενο: Günther Wiesinger για το Gpone.com

Ο νέος CEO της KTM, Gottfried Neumeister, δεν βρίσκεται σε αξιοζήλευτη θέση. Το εργατικό δυναμικό έχει μειωθεί στους 3,400 εργαζομένους και εκατοντάδες επιπλέον απολύσεις φοβούνται πως έρχονται. Ο νέος βασικός μέτοχος, η ινδική Bajaj, θέλει να μειώσει τα κόστη κατά 50%. Αυτό μπορεί να επηρεάσει και τις αγωνιστικές δραστηριότητες.

Αν ο Neumeister πίστευε ότι το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν πίσω του μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αφερεγγυότητας στα τέλη Μαΐου, έκανε μεγάλο λάθος. Πρώτα, έπρεπε να επανεκκινήσει στα τέλη Ιουλίου η παραγωγή μετά τη δεύτερη τρίμηνη διακοπή και να ξαναστηθεί η κατεστραμμένη εφοδιαστική αλυσίδα για τα περίπου 75 μοντέλα των τριών brands KTM, Husqvarna και GASGAS. Για να γίνει αυτό, χρειάστηκε να μειωθούν κι άλλο τα αποθέματα, να λυθεί η «μάχη εξουσίας» με τον πρώην βασικό μέτοχο Stefan Pierer (68 χρόνων) και να παρουσιαστεί ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό πλάνο για το 2026 και το 2027 στον νέο επικεφαλής, Rajiv Bajaj.

Ωστόσο, ούτε το πρώτο επιχειρηματικό πλάνο για το 2025 ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Όμιλος Pierer ήλπιζε ακόμα σε πωλήσεις 230,000 μοτοσυκλετών για το 2025. Την άνοιξη, μετά από συνεννόηση με τη Bajaj, ο αριθμός αναθεωρήθηκε στις 150,000. Από την επανεκκίνηση της παραγωγής στα τέλη Ιουλίου, οι γραμμές λειτουργούν τέσσερις τον αριθμό, αλλά μόνο σε μία βάρδια αντί για δύο. Αυτό σημαίνει ότι παράγονται μόλις περίπου 10,000 μονάδες τον μήνα, με αρκετά εξαρτήματα να εξακολουθούν να λείπουν.

Ο Rajiv Bajaj, ο μελλοντικός κύριος μέτοχος, είχε δηλώσει ήδη πριν από τρεις μήνες ότι «η παραγωγή μοτοσυκλετών στην Ευρώπη είναι νεκρή», καθώς το κόστος είναι κατά 30% υψηλότερο από ό,τι στην Ασία. Πρόσφατα, σε συνέντευξή του στο CNBC TV18, τόνισε ότι το τεράστιο λειτουργικό κόστος της KTM πρέπει να μειωθεί πάνω από 50%. Αυτό επηρεάζει τους τομείς R&D, marketing, διοίκησης και IT. Κυρίως όμως, η δραστική μείωση των στελεχών στις τρεις βαθμίδες διοίκησης θα οδηγήσει σε πιο «lean» (λιτή) δομή.

Αν απαιτηθούν περικοπές 50% και στο αγωνιστικό πρόγραμμα, τότε αρκετοί από τους 40 εργοστασιακούς αναβάτες κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους. Το 2025, η KTM είχε διαθέσιμο προϋπολογισμό 60 εκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα Ready to Race.

Ο Friedrich Baumgartner, πρόεδρος του εργατικού συμβουλίου, δήλωσε στην εφημερίδα OÖN ότι 3,400 εργαζόμενοι παραμένουν στις 6 εγκαταστάσεις της Αυστρίας, εκ των οποίων περίπου 1,450 στην παραγωγή. Το 2024, το προσωπικό της Pierer Mobility είχε ήδη μειωθεί κατά 874 άτομα – από 6,184 σε 5,310 – και επιπλέον θέσεις χάθηκαν κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης. Μετά τις τελευταίες δηλώσεις της Bajaj, εκατοντάδες εργαζόμενοι φοβούνται νέες απολύσεις.

Η KTM, σε επίσημη ανακοίνωσή της, προσπάθησε να μετριάσει τις φήμες περί περαιτέρω περικοπών, τονίζοντας ότι τα μέτρα εξοικονόμησης θα προέλθουν κυρίως από δομικές αλλαγές και οργανωτικές βελτιώσεις.

Ο Rajiv Bajaj κατηγορεί την παλιά διοίκηση υπό τον Stefan Pierer για «απληστία» και για σοβαρά λάθη στις εκτιμήσεις παραγωγής, που οδήγησαν σε υπερβολικά αποθέματα και τελικά στην κατάρρευση. Ωστόσο, η Bajaj είναι μέτοχος της Pierer Mobility AG από το 2007 και ουδέποτε διαμαρτυρήθηκε στο παρελθόν. Όταν ο Pierer παρουσίαζε το όραμά του να μετατρέψει την KTM στη μεγαλύτερη κατασκευάστρια μοτοσυκλετών στην Ευρώπη και στην τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία sport μοτοσυκλετών παγκοσμίως, κανείς στον όμιλο δεν αντέδρασε.

Ο Pierer, με εμπειρία στις αναδιαρθρώσεις, προχώρησε σε έξυπνες και φθηνές εξαγορές όπως Husaberg, WP Suspension και Husqvarna. Στην πορεία όμως της «αιώνιας ανάπτυξης», η οργανική ανάπτυξη εγκαταλείφθηκε και οι πωλήσεις εκτινάχθηκαν με την αγορά προβληματικών brands όπως GASGAS και MV Agusta. Το κόστος, όμως, για την ενίσχυση της αξίας των brands υποτιμήθηκε. Επιπλέον, το νέο ποδηλατικό τμήμα προκάλεσε ζημιά 400 εκατ. ευρώ, οδηγώντας στην αφερεγγυότητα στο τέλος του 2024.

Ακόμα και όταν οι πωλήσεις της Pierer Mobility αυξήθηκαν από 1.3 δισ. ευρώ το 2017 σε 2.6 δισ. ευρώ το 2023 και στόχος έγινε το ορόσημο των 3 δισ., η Bajaj δεν αντέδρασε. Όμως, όταν ήρθαν οι κρίσεις – COVID, πόλεμος στην Ουκρανία, πληθωρισμός, αυξήσεις επιτοκίων και μισθών (23% στην Αυστρία σε τρία χρόνια) και υψηλό ενεργειακό κόστος – το μοντέλο κατέρρευσε.

Η Bajaj είχε αποκομίσει τεράστια μερίσματα στις «χρυσές χρονιές» με EBITDA 381 εκατ. ευρώ το 2022 (+22% σε σχέση με το 2021). Το 2023 τα αποτελέσματα ήταν ακόμα ισχυρά (381,555 πωλημένες μοτοσυκλέτες, EBITDA 323.5 εκατ. ευρώ), αλλά ήδη μειωμένα κατά 15%.

Παρά την κριτική στον Pierer, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και κολοσσοί όπως Daimler και BMW έχασαν δισεκατομμύρια με τα projects Smart και Rover, ενώ η Porsche ανακοίνωσε πρόσφατα μείωση κερδών κατά 96%.

Αυτό που η Bajaj αποκαλεί «απληστία» μπορεί επίσης να ιδωθεί ως επιχειρηματική φιλοδοξία και τόλμη. Ως βασικός μέτοχος, η Bajaj συμμετείχε πάντα στο εποπτικό συμβούλιο και δεν αντέδρασε ποτέ όταν υπήρξαν αμφισβητήσεις στην πολιτική επέκτασης Pierer.

Ο Pierer εξασφάλισε 13 συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ έως το 2023. Κανείς μέσα στην εταιρεία δεν θέλησε να φρενάρει τη δυναμική του.

Τον Μάρτιο του 2023, η Bajaj παρήγαγε στην Ινδία το εκατομμυριοστό όχημα για τον Όμιλο Pierer, με εκτιμώμενο περιθώριο κέρδους 30%. Ένα εξαιρετικά κερδοφόρο business για την Bajaj.

Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2025, η Bajaj θα μπορούσε να κατέχει το 100% της Pierer Bajaj AG, αποκτώντας πλήρη έλεγχο της Pierer Mobility AG (σήμερα κατέχει 49.9% και η Pierer Industrie AG 50.1%).

Παράλληλα, διαμορφώνεται λύση και για τα ακίνητα που ενοικιάζει η KTM, μεταξύ αυτών και το “House of Brands” στο Munderfing. Τα ακίνητα ανήκουν στην Pierer Immoreal και τώρα έχουν περάσει στη νέα MR Immoreal του Stefan Pierer. Διαπραγματεύσεις γίνονται ώστε να αγοραστούν από την KTM AG, αλλά ο Pierer προς το παρόν δεν σκοπεύει να τα πουλήσει.

Η Pierer Mobility AG θα συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση για αλλαγή ονομάτων — το όνομα «Pierer» πιθανότατα θα αφαιρεθεί από όλες τις εταιρικές ονομασίες.

Ως συνέπεια της αφερεγγυότητας, η KTM πούλησε το μεγαλύτερο μέρος της οικογενειακής περιουσίας. Ο Sardarov επαναγόρασε το 50.1% της MV Agusta, τα κεντρικά της GASGAS στην Ισπανία έκλεισαν και η εταιρεία X-Bow πουλούσε πλέον το Sportscar.

Ωστόσο, οι περικοπές προσωπικού και κόστους, καθώς και η μείωση των αγωνιστικών προγραμμάτων Husqvarna και GASGAS, δεν αρκούν για να επιστρέψει ο όμιλος σε κερδοφορία έως το 2027.

Ο Neumeister παραδέχτηκε ότι όταν ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2024 δεν είχε πλήρη εικόνα για την επικείμενη αφερεγγυότητα, η οποία είχε ήδη γίνει φανερή από το τελευταίο τρίμηνο του 2023. Υπήρχαν τότε περίπου 70,000 αδιάθετες μοτοσυκλέτες.

Στο KTM Factory Racing οι πρώτες περικοπές εφαρμόστηκαν ήδη στα τέλη του 2023, όταν η επιβράδυνση της ανάπτυξης έγινε εμφανής. Ακολούθησαν παρατάσεις στις πληρωμές των dealers, πόλεμος εκπτώσεων και υπερπαραγωγή που «έπνιξε» τις αποθήκες.

Στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις έφτασαν τα 960 εκατ. δολάρια το 2023, αλλά το μερίδιο αγοράς μειώνεται έκτοτε. Το 2024, η Pierer Mobility AG κατέγραψε μείωση πωλήσεων κατά 29% — στα 1.879 δισ. ευρώ. Τα προ φόρων κέρδη ήταν αρνητικά.

Οι περικοπές αναμένεται να συνεχιστούν και το 2025 λόγω των δύο διακοπών παραγωγής, αλλά η εταιρεία ελπίζει ότι τα αποτελέσματα της αναδιάρθρωσης θα επαναφέρουν θετικά κεφάλαια.

Η δημόσια εικόνα της KTM έχει επίσης επιδεινωθεί: ο Neumeister απέφυγε τις τηλεοπτικές ερωτήσεις μετά το αποτυχημένο «επετειακό» τηλεοπτικό μήνυμά του στο Brno GP και πλέον ανακοινώνει μέσω εσωτερικών βίντεο στα social media της εταιρείας. Η επικοινωνία έχει γίνει αυστηρά ελεγχόμενη και φιλτραρισμένη.

Τον Μάιο, η Bajaj Auto International Holdings B.V. υπέγραψε συμφωνία δικαιώματος αγοράς με την Pierer Industrie AG, η οποία επιτρέπει στη Bajaj B.V. να αποκτήσει το 50.1% της Pierer Bajaj AG μέχρι το τέλος Μαΐου 2026. Στις 14 Οκτωβρίου δόθηκαν οι απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις και η μεταβίβαση μπορεί πλέον να προχωρήσει.

Η Bajaj Auto θα ελέγχει έτσι το 74.9% της Pierer Mobility AG και το 100% της Pierer Bajaj AG. Περίπου 25% της PMAG παραμένει σε ελεύθερη διαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια Βιέννης και Ζυρίχης.

Ο Stefan Pierer, ο οποίος απέκτησε την KTM το 1992 και αποχώρησε από όλες τις θέσεις τον Ιανουάριο του 2025, ενδέχεται μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου να μην κατέχει πια καμία μετοχή του Ομίλου Pierer. Παραμένει ωστόσο πανίσχυρος επιχειρηματίας με μεγάλη ακίνητη και βιομηχανική περιουσία.

Η Pierer Industrie AG εξακολουθεί να ελέγχει 100% την Abatec (250 εκατ. ευρώ τζίρο, 220 εργαζόμενοι), 80% της Pankl Group (4.500 εργαζόμενοι, 1 δισ. ευρώ τζίρος), συμμετοχή στην SHW Automotive και 34,5% στην Rosenbauer. Επιπλέον, ο Pierer κατέχει 49.9% της Leoni AG, έχοντας πουλήσει το 50.1% στην κινεζική Luxshare ICT Group τον Ιούλιο του 2025.

Για να δούμε λοιπόν το αν και πόσο θα περικοπούν οι προϋπολογισμοί του αγωνιστικού τμήματος, πόσο αυτό θα επηρεάσει την εξέλιξη στο MotoGP και πως θα αντιδράσει σε κάτι τέτοιο η πλευρά του Pedro Acosta, που στην κεντρική φωτογραφία φαίνεται περιχαρής δίπλα στον Gottfried Neumeister…