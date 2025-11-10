του Νεκτάριου Διατσίδη

BENDA Dark Flag 950: Το πρώτο cruiser με V4 κινητήρα στην Κίνα κάνει το ντεμπούτο του με 108 ίππους και εξαιρετικής ποιότητας εξαρτήματα πλαισίου

Rock 707: Εισάγει επαναστατικά χαρακτηριστικά όπως προσαρμοζόμενη Ηλεκτρονική Αερανάρτηση (Electronic Air Suspension) και τον ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συμπλέκτη BENDA Electronic Clutch (BEC) MK-II

Rock 250 CVT: Πρωτοπορεί στην προσιτή οδήγηση με αυτόματο κιβώτιο CVT σε συνδυασμό με V-twin κινητήρα και στάνταρ τεχνολογίες ασφαλείας

Η BENDA ανακοίνωσε μια ολοκληρωμένη ανανέωση της σειράς των cruiser μοντέλων της στην EICMA 2025, παρουσιάζοντας τρία νέα μοντέλα που επαναπροσδιορίζουν την απόδοση, την προσιτότητα και την τεχνολογία σε διαφορετικές κατηγορίες κυβισμού. Οι μοτοσυκλέτες αποκαλύφθηκαν στη σκηνή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο εκθεσιακό κέντρο Fiera Milano στο Rho του Μιλάνου, επιδεικνύοντας τη δέσμευση της BENDA για αυτόνομα αναπτυγμένες πλατφόρμες κινητήρων και προηγμένα ηλεκτρονικά βοηθήματα για τον αναβάτη.

Απόδοση ναυαρχίδας: Dark Flag 950

Η πολυαναμενόμενη Dark Flag 950 σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο ως η πρώτη μοτοσυκλέτα της BENDA κυβισμού σχεδόν ενός λίτρου, εξοπλισμένη με έναν ολοκαίνουργιο, αυτόνομα αναπτυγμένο κινητήρα V4 948cc. Αυτό το μοντέλο “Technique Cruiser” έχει σχεδιαστεί για ακατέργαστη ισχύ και εκλεπτυσμένη σταθερότητα, αποδίδοντας 108 ίππους (80 kW) στις 9,000 σ.α.λ. και 85 Nm ροπής.

Ο κινητήρας V4 — γνωστός ως BENDA V4 Litre Power Platform — διαθέτει σφυρήλατα έμβολα που επιτρέπουν επιτάχυνση 0–100 km/h σε 3.8 δευτερόλεπτα. Παρά την ισχυρή του απόδοση, η Dark Flag 950 έχει ανταγωνιστικό βάρος 242 κιλών (με υγρά).

Η ναυαρχίδα εξασφαλίζει αυτοπεποίθηση στον αναβάτη με πλήρες σύστημα φρένων Brembo και διπλού καναλιού ABS & TCS με δυνατότητα απενεργοποίησης. Η άνεση στις μεγάλες αποστάσεις διατηρείται μέσω ride-by-wire επόμενης γενιάς, Cruise Control με ένα άγγιγμα και εξαιρετικά χαμηλό ύψος σέλας στα 690mm. Η αποδοτικότητα ενισχύεται από την τεχνολογία Idle Shutdown, που διαχειρίζεται τους κυλίνδρους του V4 σε χαμηλό φορτίο για μείωση απώλειας θερμότητας και κατανάλωσης καυσίμου.

Καινοτομία μεσαίας κατηγορίας: Rock 707

Το νέο μοντέλο Rock 707 V-twin retro cruiser συνδυάζει το κλασικό “American Retro” στυλ με την πιο προηγμένη τεχνολογία της αγοράς προσανατολισμένη στον αναβάτη. Εξοπλισμένη με έναν νέας γενιάς κινητήρα V-twin 691,6cc, αποδίδει 73.4 ίππους και 68 Nm ροπής στις 6,500 σ.α.λ., μεταδιδόμενη μέσω τελικής μετάδοσης με ιμάντα.

Η Rock 707 εισάγει δύο επαναστατικά χαρακτηριστικά για την κατηγορία της:

Dual-Chamber Electronic Air Suspension: Σύστημα μαζικής παραγωγής με ρύθμιση ύψους κατά 30mm, που επιτρέπει στο ύψος σέλας να προσαρμόζεται από 690mm έως 720mm ανάλογα με το βάρος του αναβάτη, τις συνθήκες δρόμου, ακόμη και να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει στιγμιαία κατά την εκκίνηση ή τη στάση.

BENDA Electronic Clutch (BEC) MK-II: Προαιρετική πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία συμπλέκτη που επιτρέπει ομαλές αλλαγές ταχυτήτων χωρίς μανέτα, μειώνοντας τη σωματική καταπόνηση και διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα πλήρους χειροκίνητου ελέγχου.



Τα προηγμένα ηλεκτρονικά της μοτοσυκλέτας, βασισμένα στην Chip-Electric Matrix Technology της BENDA, υποστηρίζουν ενημερώσεις Over-The-Air (OTA), διασφαλίζοντας συνεχή βελτίωση της εμπειρίας οδήγησης. Το μοντέλο ολοκληρώνεται με μετατρέψιμη πίσω σέλα Cube και προβολέα Star-Diamond υψηλής φωτεινότητας.

Προσιτή οδήγηση: Rock 250 CVT

Για τους αναβάτες που αναζητούν μια αβίαστη είσοδο στον κόσμο της μοτοσυκλέτας, η Rock 250 CVT διευκολύνει με πρωτοπόρες λύσεις και με το σύνθημα “Pioneers the Trend” δίνει μια νέα διάσταση της προσιτής οδήγησης. Αυτό το μοντέλο Αμερικανικού στυλ neo-retro cruiser κινείται από έναν κινητήρα V-twin 249cc, συνδυασμένο άψογα με συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης Continuously Variable Transmission (CVT).

Το αυτόματο CVT εξαλείφει την ανάγκη για χειροκίνητο συμπλέκτη και αλλαγές ταχυτήτων, προσφέροντας απολύτως ομαλή μετάδοση ισχύος για αστικές διαδρομές και χαλαρές βόλτες. Ο κινητήρας V-twin αποδίδει 25 Nm ροπής και 25.8 ίππους, προσφέροντας επαρκή ισχύ και έναν εθιστικό ήχο.

Τα στάνταρ χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν ABS και Traction Control (TCS) με δυνατότητα απενεργοποίησης. Το cruiser μοντλεο διαθέτει εντυπωσιακή αισθητική με καλαίσθητο ρεζερβουάρ 15.5 λίτρων, μακρύ μεταξόνιο 1525mm, χαμηλή σέλα 720mm και πλήρη φωτισμό LED, διαθέσιμο σε τέσσερις νέους χρωματισμούς — συνδυάζοντας την κλασική δύναμη cruiser με σύγχρονη προσιτή λειτουργικότητα.

Libo Liu, Γενικός Διευθυντής, BENDA Motor Europe:

«Η βασική αποστολή της BENDA είναι να σχεδιάζει μοτοσυκλέτες που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία οδήγησης, συνδυάζοντας τεχνολογία και εντυπωσιακό σχεδιασμό, ώστε να προσφέρουν νέες διαστάσεις απόδοσης για μια τολμηρή νέα γενιά αναβατών. Με τα μοντέλα Dark Flag 950, Rock 707 και Rock 250 CVT, η BENDA αποδεικνύει ότι αυτά τα δύο χαρακτηριστικά μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά. Η EICMA μας προσφέρει μια εξαιρετική πλατφόρμα σύνδεσης με τους αναβάτες της βιομηχανίας και είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στη μεγαλύτερη έκθεση μοτοσυκλέτας του κόσμου για να παρουσιάσουμε αυτά τα νέα μοντέλα».