του Νεκτάριου Διατσίδη

Οι μοτοσυκλέτες τύπου bobber είναι δημοφιλείς στους αναβάτες με άδεια οδήγησης A1. Οι Benda Napoleonbob 125, Hanway B15 και Hyosung GV 125 X προσφέρουν μοναδικό σχεδιασμό, σύγχρονη τεχνολογία και κινητήρες V2.

Benda Napoleonbob 125: Τεχνολογία και σχεδιασμός

Η Benda Napoleonbob 125 είναι πραγματικά εντυπωσιακή στην κατηγορία των μοτοσυκλετών bobber. Με τη μοναδική ανάρτηση “Multilink” και τον υγρόψυκτο κινητήρα V2, βασίζεται σε καινοτόμο τεχνολογία. Ο κινητήρας αποδίδει 14 ίππους στις 9,500 σ.α.λ. και προσφέρει ροπή 10.3 Nm.

Με βάρος 195 κιλά, είναι αρκετά βαριά για 125 κ.εκ., αλλά διαθέτει χαμηλό ύψος σέλας 75 εκ., κάτι που εξυπηρετεί και πιο κοντούς αναβάτες. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες είναι οι αναρτήσεις “Multilink”, με δύο αμορτισέρ και μοχλικό σύστημα τόσο στον εμπρός τροχό όσο και στον πίσω. Μια αξιοσημείωτη μοτοσυκλέτα που ξεχωρίζει μέσα σε ένα πυκνό πλήθος, μέσα στη μάζα της παγκόσμιας παραγωγής δικύκλων. H Napoleon 125 δεν μπορεί να σε αφήσει αδιάφορο. Στη χειρότερη περίπτωση, σε εκπλήσσει. Κάποιοι επισκέπτες στην έκθεση της Λυών αναρωτήθηκαν ακόμη και σε ποια κατηγορία κυβισμού ανήκει, αποδεικνύοντας ότι το στυλ της καταφέρνει να κρύψει τον μικρό της κυβισμό. Άλλοι μάλιστα αναρωτήθηκαν αν πρόκειται πράγματι για πιστοποιημένη μοτοσυκλέτα!

Αν και η συνολική εμφάνιση θυμίζει την Triumph Bonneville Bobber TFC, ο μπροστινός άξονας της μικρής Κινεζικής μοτοσυκλέτας αποτελεί τόσο μηχανικό όσο και αισθητικό χαρακτηριστικό. Το τηλεσκοπικό πιρούνι διαθέτει δύο αμορτισέρ με σύστημα multi-link, δίνοντας στο μπροστινό μέρος μια ξεχωριστή εμφάνιση

Το υπόλοιπο της μοτοσυκλέτας ακολουθεί την ίδια σπορ bobber φιλοσοφία, με ένα σχετικά δυναμικό ρεζερβουάρ καυσίμου και μια καφέ δερμάτινη «αιωρούμενη» σέλα που ταιριάζει με τα καφέ γκριπ. Το πράσινο χρώμα είναι μια όμορφη λεπτομέρεια, όπως και τα μπρούτζινα καπάκια των κυλινδροκεφαλών. Συνολικά, δεν είναι φανταχτερή και σχεδόν αποφεύγει το χρώμιο. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η δουλειά που έχει γίνει για την ενσωμάτωση (ή την απόκρυψη) των φώτων. Για παράδειγμα, το μικρό μπροστινό φως LED ταιριάζει απόλυτα με το πνεύμα της μοτοσυκλέτας, το πίσω φως ενσωματώνεται στο πίσω μέρος κάτω από τη σέλα, ενώ τα πίσω φλας βρίσκονται στη βάση της πινακίδας, τοποθετημένα σχεδόν στο ύψος του εδάφους μέσω ενός ατσάλινου πλέγματος που στηρίζεται στο ψαλίδι.

Η Κινεζική παραγωγή ανεβαίνει ξεκάθαρα κατηγορία και η Napoleon 125 το αποδεικνύει με τις καλοσχεδιασμένες λεπτομέρειες του πλαισίου. Για λόγους εμφάνισης, η Benda επέλεξε μεγάλα “balloon” ελαστικά 130 mm μπροστά και 160 mm πίσω σε τροχούς 18 ιντσών. Αυτό το προφίλ μπορεί να μειώνει κάπως την ευελιξία της μοτοσυκλέτας, αλλά βοηθά στη διατήρηση της άνεσης.

Ο πίνακας οργάνων αποτελείται από μια στρογγυλή έγχρωμη οθόνη TFT μπροστά από τα χαμηλά clip-on τιμόνια. Δεν γνωρίζουμε ακόμη όλες τις δυνατότητές της, αλλά αν κρίνουμε από παρόμοια μοντέλα όπως η Moto Morini Rumble, είναι πολύ πιθανό να προσφέρει λειτουργία πλοήγησης μέσω σύνδεσης Bluetooth, εκτός από στροφόμετρο, ταχύμετρο και ένδειξη καυσίμου.

Ο σχεδιασμός της Napoleonbob 125 συνδυάζει κλασικό και μοντέρνο στυλ. Η μονή σέλα, τα πλευρικά τοποθετημένα αμορτισέρ και οι τροχοί 18 ιντσών με δισκόφρενα και ABS δημιουργούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα bobber.

Από την άνοιξη του 2026 θα διατίθεται στα χρώματα “Retro Green”, “Titanium Silver” και “Phantom Black”. Η τεχνική της βάση είναι σε μεγάλο βαθμό ίδια με την Napoleonbob 250.

Hanway B15 Bob: Εκδόσεις και εξοπλισμός

Η Hanway B15 προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις: “Sport”, “Classic” και “Heritage”. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν υγρόψυκτο κινητήρα V-Twin, ο οποίος αποδίδει 14 ίππους στις 10,000 σ.α.λ.

Με βάρος 182 έως 185 κιλά, είναι επίσης αρκετά βαριά για 125 κ.εκ., αλλά διαθέτει ελαστικά 130/90-16 μπροστά και 150/80-16 πίσω, κάτι τυπικό για bobber μοτοσυκλέτα.

Η έκδοση Sport ξεχωρίζει με κοντό πίσω μέρος και μονή σέλα.

Η έκδοση Classic διαθέτει διπλή σέλα και πιο παραδοσιακό σχεδιασμό.

Η έκδοση Heritage είναι μια τυπική bobber με μονή σέλα και μινιμαλιστική εμφάνιση.



Hyosung GV 125 X: Muscle-bike με κινητήρα V2

Η Hyosung GV 125 X ξεχωρίζει χάρη στο έντονο muscle-bike σχεδιασμό της. Ο κινητήρας 60° V2 αποδίδει 14 ίππους στις 10,000 σ.α.λ. και συνδυάζεται με κιβώτιο 6 ταχυτήτων.

Με 120 mm διαδρομή ανάρτησης μπροστά και 66 mm πίσω, καθώς και ρυθμιζόμενη προφόρτιση, έχει ελαστικά 120/80-16 μπροστά και 150/80-15 πίσω.

Με βάρος 172 κιλά και ύψος σέλας 77,5 εκ., είναι το ελαφρύτερο μοντέλο από τα τρία, ενώ διαθέτει ABS από το εργοστάσιο. Διατίθεται σε τρεις χρωματικές επιλογές

Όποιο μοντέλο κι αν επιλέξει κανείς, αυτές οι μοτοσυκλέτες προσφέρουν απόλαυση οδήγησης και μοναδικό χαρακτήρα. Με τιμές στην Ευρώπη μεταξύ 4,749 και 5,599 ευρώ, αποτελούν επίσης προσιτές επιλογές για κατόχους άδειας A1