του Νεκτάριου Διατσίδη

Η BENDA παρουσίασε στην EICMA 2026 το όραμά της με κεντρικό μήνυμα «The Unexpected, Realised», αποκαλύπτοντας μια διευρυμένη γκάμα μοτοσυκλετών και οχημάτων powersports, επιβεβαιώνοντας τις φιλοδοξίες της για την Ευρωπαϊκή αγορά. Στην παρουσίαση Τύπου που πραγματοποιήθηκε με παρουσιαστή τον Gavin Emmett, η εταιρεία αποκάλυψε αρκετά νέα μοντέλα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, από μοτοσυκλέτες δρόμου μέχρι ATV και snowmobiles.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες πρεμιέρες ήταν τα δύο roadster Vinster 700 και Vinster X 700, καθώς και η adventure μοτοσυκλέτα Capra 700, με τα οποία η BENDA εισέρχεται για πρώτη φορά στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Τα νέα μοντέλα πλαισιώθηκαν από μια ευρύτερη παρουσίαση νέων και υπό εξέλιξη προϊόντων, μεταξύ των οποίων και το cruiser Dark Flag 600 Ultra EC, αναδεικνύοντας το εύρος των σχεδίων της εταιρείας για την Ευρωπαϊκή αγορά.

Τα Dark Flag 950 και Rock 707 επέστρεψαν στην EICMA, μετά την πρώτη τους παρουσίαση το 2025, σηματοδοτώντας το επόμενο στάδιο της πορείας τους προς την εμπορική διάθεση στην Ευρώπη. Επέστρεψε επίσης το P51 Boxer Hybrid, σε έκδοση προπαραγωγής και με νέο χρωματικό συνδυασμό, έπειτα από το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε στην περσινή έκθεση.

Πέρα από τις μοτοσυκλέτες, η BENDA παρουσίασε μια σημαντικά διευρυμένη γκάμα οχημάτων powersports. Το ανανεωμένο Supernovae 1000 DL διαθέτει πλέον πλήρως κλειστή καμπίνα, εισάγοντας μια νέα πρόταση στην κατηγορία των οχημάτων γενικής χρήσης. Παράλληλα, τα Redstone 400 και Redstone 850 παρουσιάστηκαν ως πρωτότυπα, εξερευνώντας νέες κατευθύνσεις στην εξέλιξη των ATV και στη διεύρυνση της οικογένειας Redstone.

Το Bluestone 500 R2 έκανε επίσης την πρώτη του εμφάνιση, αποτελώντας την πιο προσιτή πρόταση στη σειρά οχημάτων γενικής χρήσης της BENDA, αλλά και το ελαφρύτερο και πιο compact ATV που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα η εταιρεία.

Σημαντική εξέλιξη παρουσίασε και η γκάμα των snowmobiles, με τα NANUQ 300 και NANUQ 1000, μέσω των οποίων η BENDA επεκτείνει τη σχεδιαστική της φιλοσοφία σε μια εντελώς νέα κατηγορία. Τα δύο μοντέλα αναδεικνύουν διαφορετικές προσεγγίσεις, με έμφαση τόσο στην ψυχαγωγική οδήγηση όσο και στις μεγαλύτερες διαδρομές.

Η παρουσία στην EICMA ανέδειξε τη δέσμευση της BENDA να εξελίσσει προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων αναβατών και πελατών, ενισχύοντας παράλληλα τη Διεθνή της παρουσία. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχει η Ευρωπαϊκή ομάδα σχεδιασμού της εταιρείας, η οποία συμβάλλει στην εξέλιξη των προϊόντων με βάση τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης αγοράς, ακολουθώντας παράλληλα τη συνολική σχεδιαστική φιλοσοφία και τις βασικές αξίες της BENDA: Πρωτοπορία και αυθεντικότητα, χωρίς συμβιβασμούς.

Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά προϊόντων που εξελίσσονται με γνώμονα την Ευρωπαϊκή αγορά, διατηρώντας παράλληλα τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, τις τεχνολογικές φιλοδοξίες και τις υψηλές απαιτήσεις που χαρακτηρίζουν την BENDA σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η συνολική παρουσία της εταιρείας ανέδειξε μια γκάμα που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας μόνο κατηγορίας μοτοσυκλετών, συνδυάζοντας νέα μοντέλα, ήδη γνωστές προτάσεις και πρωτότυπα που προδιαγράφουν τις μελλοντικές εξελίξεις.

Με την παρουσία της στην EICMA 2026, η BENDA έδωσε μια σαφή εικόνα για την κατεύθυνση που ακολουθεί και τις φιλοδοξίες που τη συνοδεύουν. Η διεύρυνση της γκάμας της, η είσοδος σε νέες κατηγορίες οχημάτων powersports και η μεταφορά της ιδιαίτερης σχεδιαστικής και τεχνολογικής της φιλοσοφίας στην Ευρώπη αποτελούν ακόμη ένα βήμα στην προσπάθειά της να κάνει το «Απρόσμενο» πραγματικότητα.

Ο Libo Liu, Γενικός Διευθυντής της BENDA Motor Europe και Global Design Director, δήλωσε:

«Η EICMA αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την BENDA να μοιραστεί το όραμά της με τη Διεθνή κοινότητα των δύο τροχών και των οχημάτων powersports. Φέτος παρουσιάσαμε το εύρος των φιλοδοξιών μας, αποκαλύπτοντας νέα μοντέλα και πρωτότυπα που αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας στον ξεχωριστό σχεδιασμό, την τεχνολογική εξέλιξη και τη διερεύνηση νέων κατηγοριών. Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε την BENDA σε παγκόσμιο επίπεδο και η ανταπόκριση των επισκεπτών, των συνεργατών και των εκπροσώπων των Μέσων Ενημέρωσης στην EICMA αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής της πορείας».