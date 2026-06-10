του Δημήτρη Διατσίδη

Στο πλαίσιο της σειράς δράσεων που αναδεικνύουν πρωτοβουλίες ESG κατά τη διάρκεια της FIM Sustainability Week, το WorldSBK παρουσιάζει έργα που έχουν αναπτυχθεί στο paddock με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Τα ηλιακά συστήματα ενέργειας που υλοποίησε η bimota by Kawasaki Racing Team, και τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2024, έχουν πλέον ενσωματωθεί πλήρως στις υποδομές του paddock της ομάδας, υποστηρίζοντας τόσο τις δραστηριότητες φιλοξενίας όσο και τις τεχνικές λειτουργίες σε κάθε αγωνιστικό Σαββατοκύριακο.

Το σύστημα συνδυάζει φωτοβολταϊκά πάνελ οροφής, αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες λιθίου και έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, επιτρέποντας στην ομάδα να διαχειρίζεται αυτόνομα την κατανάλωση μεταξύ της παραγόμενης ηλιακής ενέργειας, της αποθηκευμένης ενέργειας στις μπαταρίες και της εξωτερικής παροχής από το δίκτυο, μέσω φορητών και ενσωματωμένων συστημάτων παρακολούθησης.

Με την υποστήριξη του συνεργάτη Sungo Moving Energy, αναπτύχθηκαν δύο ειδικές εγκαταστάσεις στις υποδομές μεταφοράς και φιλοξενίας της ομάδας, καθεμία προσαρμοσμένη στις διαφορετικές λειτουργικές απαιτήσεις του paddock.

Η μονάδα φιλοξενίας και κουζίνας διαθέτει εγκατάσταση διπλής όψης (bifacial) φωτοβολταϊκών πάνελ, σε συνδυασμό με περίπου 50 kWh αποθηκευτικής ικανότητας σε μπαταρίες και τριφασικό σύστημα διανομής ενέργειας. Η εγκατάσταση μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τις λειτουργικές ανάγκες για αρκετές ώρες χωρίς εξωτερική τροφοδοσία, ενώ παράλληλα επαναφορτίζεται συνεχώς μέσω της ηλιακής παραγωγής κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το σύστημα τροφοδοτεί βασικές λειτουργίες φιλοξενίας, όπως ψυγεία και χώρους αποθήκευσης τροφίμων, επιτρέποντας στην ομάδα να μεταφέρει και να διατηρεί εφόδια μεταξύ των αγώνων με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μειώνοντας παράλληλα τη σπατάλη και την ανάγκη για συχνό ανεφοδιασμό κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Μια δεύτερη εγκατάσταση υποστηρίζει τις αγωνιστικές υποδομές και τις λειτουργίες του γκαράζ της ομάδας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αυτόνομης εφεδρικής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης για κρίσιμα συστήματα. Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της εξωτερικής παροχής ρεύματος, το σύστημα μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία με υποστήριξη από τις μπαταρίες, χωρίς να επηρεάζονται οι διακομιστές ή ο βασικός τεχνικός εξοπλισμός.

Οι εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν ειδικά με βάση τη δομή και το προφίλ χρήσης κάθε φορτηγού, με τη χρήση bifacial φωτοβολταϊκών πάνελ για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης μέσω της αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας που αντανακλάται σε ανοιχτόχρωμες επιφάνειες και με χωρητικότητες μπαταριών προσαρμοσμένες στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες.

Μέσω της ενσωμάτωσης ανανεώσιμης παραγωγής ενέργειας και έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις καθημερινές λειτουργίες του paddock, η bimota by Kawasaki Racing Team συνεχίζει να διερευνά πρακτικές λύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της λειτουργικής ανθεκτικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν του WorldSBK.