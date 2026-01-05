του Νεκτάριου Διατσίδη

Πριν από 30 χρόνια, το ABS σε μια μοτοσυκλέτα θεωρούνταν στην καλύτερη περίπτωση περιττό και στη χειρότερη επικίνδυνο. Σήμερα αποτελεί θεμέλιο της ασφάλειας στις μοτοσυκλέτες και η Bosch είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για αυτή τη μεταστροφή.

Τότε, η τοποθέτηση ABS έμοιαζε με λύση που θα έφερνε προβλήματα. Οι μοτοσυκλέτες ήταν απλές, οι αναβάτες θεωρούσαν τον εαυτό τους ικανό να χειριστεί το φρένο ακόμα και στο βρεγμένο και η ιδέα ότι τα ηλεκτρονικά θα παρεμβάλλονταν ανάμεσα στη μανέτα του φρένου και το ελαστικό αντιμετωπιζόταν με καχυποψία.

Σήμερα, το ABS είναι τόσο δεδομένο που το προσέχεις μόνο όταν γίνεται υπερβολικά παρεμβατικό. Και η Bosch, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, έχει εξελίξει τη λειτουργία του ώστε να έχει τελειοποιηθεί πλήρως.

Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα Visordown, η πρώτη μοτοσυκλέτα με ABS ήταν η Kawasaki GPZ1100 το 1995, όπως αναφέρει και η Bosch, αν και κάποιοι αναφέρουν την BMW K100 το 1988. Εκείνη την εποχή, αποτέλεσε ένα ήσυχο σημείο καμπής στο σχεδιασμό και την τεχνολογία των μοτοσυκλετών. Η Bosch είχε ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητα του ABS στα αυτοκίνητα και στην αεροπορία, όμως οι μοτοσυκλέτες αποτελούσαν εντελώς διαφορετική πρόκληση.

Η μοτοσυκλέτα πρέπει να ισορροπήσει σε δύο τροχούς και τουλάχιστον ο εμπρός τροχός χρειάζεται πάντα να διατηρεί δυνάμεις τριβής προς τα δεξιά και τα αριστερά για να την κρατήσει σε αυτήν την ισορροπία. Αν η πρόσφυση χαθεί έστω και λίγο, η πτώση έρχεται ακαριαία. Επίσης μια μοτοσυκλέτα έχει λιγότερη πρόσφυση, λιγότερη σταθερότητα, περισσότερες μεταβλητές και μικρότερο περιθώριο λάθους. Χρειάστηκε σχεδόν μια δεκαετία εξέλιξης πριν η Bosch νιώσει έτοιμη να τοποθετήσει το όνομά της σε ένα σύστημα παραγωγής.

Η πρόοδος ήταν σταθερή, με ελαφρύτερες μονάδες, ταχύτερη επεξεργασία και καλύτερη ενσωμάτωση. Η πραγματική αλλαγή ήρθε το 2013 με το Motorcycle Stability Control (MSC), που πρόσθεσε μονάδα αδρανειακών μετρήσεων (IMU). Πλέον η μοτοσυκλέτα γνώριζε όχι μόνο την ταχύτητα των τροχών, αλλά και τη συνολική της κίνηση: κλίση, βύθιση και στροφή. Το φρενάρισμα μέσα στη στροφή έπαψε να είναι ρίσκο και έγινε διαδικασία που τα ηλεκτρονικά μπορούσαν να διαχειριστούν έξυπνα ιδιαίτερα σε καλή άσφαλτο.

Το σύστημα MSC είναι κρίσιμο, καθώς τα περισσότερα σοβαρά ατυχήματα συμβαίνουν μέσα στη στροφή ή σε κακής ποιότητας οδόστρωμα. Με ανάλυση έως και 100 φορές το δευτερόλεπτο, μπορεί να ρυθμίζει φρενάρισμα και πρόσφυση ακόμη και με τη μοτοσυκλέτα πλαγιασμένη. Παράλληλα, επέτρεψε την εξέλιξη συστημάτων όπως ο έλεγχος ανύψωσης του πίσω τροχού, το hill hold και την ελεγχόμενη πλαγιολίσθηση, κάτι το οποίο στόχευσε και στη βελτίωση της απόδοσης.

Σύμφωνα με έρευνες της Bosch, το ABS σε συνδυασμό με το MSC θα μπορούσε να αποτρέψει ή να μειώσει τη σοβαρότητα άνω του 30% των ατυχημάτων με τραυματισμούς. Το προηγμένο ABS δεν αντικαθιστά την ικανότητα του αναβάτη, απλώς προσφέρει μεγαλύτερο περιθώριο ασφάλειας όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως αναμένεται.

Αυτό οδήγησε και σε κανονιστικές αλλαγές, με το ABS να γίνεται υποχρεωτικό στην ΕΕ για νέες μοτοσυκλέτες άνω των 125 κ.εκ. από το 2016, ενώ ακολούθησε η Ινδία το 2018. Η Σιγκαπούρη θα απαιτεί ABS σε όλες τις νέες μοτοσυκλέτες από το 2027. Η σημασία αυτής της εξέλιξης είναι ότι η Bosch έχει καταφέρει να μικρύνει και να απλοποιήσει τα συστήματά της ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά σε κάθε κατηγορία.

Στην EICMA 2025, η Bosch γιόρτασε την επέτειο του ABS, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια είναι μόνο ένα μέρος της σύγχρονης εικόνας. Η ηλεκτροκίνηση και τα διασυνδεδεμένα οχήματα αποτελούν την επόμενη μεγάλη αλλαγή, με πρόκληση την αποδοχή τους στον παραδοσιακά δύσπιστο κόσμο των δίτροχων.

Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, η Bosch προωθεί αρθρωτά συστήματα κίνησης για μικρά, αστικά οχήματα, με ενιαίες μονάδες ελέγχου που μειώνουν κόστος και πολυπλοκότητα. Λειτουργίες όπως ο έλεγχος πρόσφυσης, το cruise control και η ανάκτηση ενέργειας στο φρενάρισμα στοχεύουν στην πρακτικότητα και την αποδοτικότητα.

Η συνδεσιμότητα ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία, με το Connectivity Cluster να ενσωματώνει πλοήγηση, κλήσεις και μουσική στην οθόνη της μοτοσυκλέτας, μειώνοντας την ανάγκη για πρόσθετες συσκευές.

Τέλος, από το 2027 κάθε μπαταρία στην ΕΕ θα απαιτεί ψηφιακό «διαβατήριο». Η λύση της Bosch παρακολουθεί την κατάσταση και τον κύκλο ζωής της μπαταρίας μέσω cloud, απλοποιώντας τη συμμόρφωση για τους κατασκευαστές και προσφέροντας καλύτερη διάγνωση και μεταπωλητική αξία στους χρήστες.

30 χρόνια μετά το πρώτο ABS στην GPZ1100, η Bosch τονίζει ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Όμως ο βασικός στόχος παραμένει ο ίδιος: καλύτερα εργαλεία για τους αναβάτες, διακριτικά και χωρίς να μπαίνουν εμπόδιο, με το ABS να αποτελεί απλώς την αρχή.

Οι καλύτεροι οδηγοί του κόσμου έχουν μόνο κάποια κλάσματα του δευτερολέπτου χρόνο αντίδρασης για να χειριστούν οι ίδιοι την πρόσφυση του μπροστινού ελαστικού στην πίστα, ενώ γνωρίζουν την πρόσφυση σε κάθε σημείο της τη δεδομένη στιγμή και υπολογίζουν τη θερμοκρασία του ελαστικού τους ανάλογα με την οδήγησή τους. Στο δρόμο με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, είναι αδιανόητο να πιστεύουμε σήμερα ότι μπορούμε να χειριστούμε την πρόσφυση του ελαστικού καλύτερα από το ABS και αν κάποιοι έχουν αμφιβολίες, η εξέλιξή του συνεχίζεται, οπότε θα γίνει ακόμα πιο γρήγορο και ακριβές.